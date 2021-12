Krones Aktie profitiert von Kaufempfehlung und legt gegen den Trend zu

Über deutliche Kursgewinne können sich heute die Aktionäre des Spezialisten für Getränkeabfüll- und Verpackungsanlagen Krones freuen. Mit einem Kursplus von 3,6 Prozent auf 95,60 Euro sind die Aktien momentan der mit Abstand beste Wert im Nebenwerteindex und stemmen sich damit auch erfolgreich gegen den insgesamt sehr schwachen Gesamtmarkt, der aufgrund neuer Sorgen wegen der Corona-Mutation Omikron wieder deutlich nachgibt.

Durch den kräftigen Kursanstieg klettern Krones-Aktien auch wieder in Richtung ihres bisherigen Jahreshochs, das sie erst am 9. November bei 99,45 Euro erreichten. Zuletzt hatte allerdings der seit Mitte 2020 andauernde Kursaufschwung etwas an Dynamik verloren und Krones-Aktien fielen zwischenzeitlich bis auf 89 Euro zurück, bevor sie heute wieder Fahrt aufnehmen konnten.

Auslöser für das bislang kräftige Tagesplus dürften positive Stimmen aus der Analyse-Abteilung der Deutschen Bank sein. Denn die sehen bei Krones:

Luft für Umsatz und Profitabilitätssteigerungen und loben die Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsstrategie.

Deshalb stufen die Analysten Krones-Aktien heute hoch und erhöhen ihr Kursziel für die .

Das passt auch ins Gesamtbild bei Krones, denn Anfang November überraschte der Konzern bei der Vorlage seiner Zahlen für das 3. Quartal mit einem Anstieg bei den Aufträgen um 36 Prozent auf 1,15 Mrd. Euro. Der Umsatz von Juli bis Ende September 2021 konnte der Umsatz um 23 Prozent auf 922 Mio. Euro gesteigert werden, das operative Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) legte sogar um fast 160 Prozent auf 75 Mio. Euro zu.

Für das Gesamtjahr rechnet das Krones-Management mit einem Umsatzwachstum von 7 bis 9 Prozent und einer von 7 bis 8 Prozent.

Die positive Geschäftsentwicklung spiegelt sich bislang auch in der mittelfristigen Kursentwicklung der Krones Aktie wider, die in den letzten sechs Monaten knapp 17 Prozent und in den letzten 12 Monaten sogar fast 50 Prozent zulegen konnte.

