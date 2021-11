Knorr-Bremse präsentiert Mittelfristplanung bis 2025 und will kräftig wachsen – Aktie tendiert vorbörslich höher

Vorbörslich veröffentlicht heute der Weltmarktführer für Bremssysteme und Spezialist für Systeme bei Schienen- und Nutzfahrzeugen Knorr-Bremse AG seinen Ausblick bis 2025 und konkretisiert seine Erwartungen an die Umsatz und Ergebnisentwicklung.

Im Rahmen des Strategie-Updates „Shaping the Future Sustainable Transportation” plant das Management von Knorr-Bremse, bis zum Jahr 2025 den Konzernumsatz jährlich um durchschnittlich 5,5 Prozent bis 6,5 Prozent auf 8,1 Mrd. Euro bis 8,5 Mrd. Euro zu steigern.

Die operative Marge soll bis zum Jahr 2025 auf 14,0 bis 16,0 Prozent gesteigert werden. Dazu sollen neue Wachstumsbereiche im Schienen- und Nutzfahrzeugsegment erschlossen und gleichzeitig auch die erfolgreiche Entwicklung etablierter Bereiche in den letzten Jahren fortgesetzt werden. Dabei profitiert Knorr-Bremse nach eigenen Angaben vor allem von:

langfristigen weltweiten Megatrends wie Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität.

Wachstum setzt sich auch 2021 fort

Bereits bei der Präsentation der Quartalszahlen Anfang November hat das Management von Knorr-Bremse den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr konkretisiert und geht davon aus, dass trotz Einschränkungen in den Lieferketten der Konzernumsatz deutlich um bis zu zehn Prozent auf 6,6 Mrd. Euro bis 6,8 Mrd. Euro gesteigert werden kann (2020: 6,16 Mrd. Euro). Die Marge für das operative Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) dürfte im laufenden Geschäftsjahr bei 13,0 bis 13,5 Prozent liegen (2020: 13,2 Prozent).

Aktien vor freundlichem Handelsstart

Die im MDAX gelisteten Aktien von Knorr-Bremse verloren in der letzten Handelswoche in einem insgesamt sehr schwachen Gesamtmarkt 1,7 Prozent an Wert auf 90,80 Euro. Kurz vor Handelsstart stehen die Zeichen wieder etwas auf Erholung, die Papiere legen vorbörslich rund ein Prozent auf 91,80 Euro zu und dürften leicht höher in die neue Handelswoche starten.

Sie erwarten mehr von einem Online Broker? Nutzen Sie für Ihre Wertpapiergeschäfte ein Depot über den Online-Broker LYNX. Produkte, Preise, Leistung, Software, Service und tägliche Börseninformationen – wir bieten Ihnen alles was Sie von einem starken Partner erwarten. Informieren Sie sich hier über den Online-Broker LYNX.

--- --- --- (---%) Mkt Cap Vol Tageshoch Tagestief --- --- --- --- Displaying the chart Heutigen Chart anzeigen