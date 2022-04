Kippt der Markt?

Der Handel am Donnerstag dürfte viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischt haben. Nach einer freundlichen Eröffnung ging es wie am Schnürchen abwärts.

Der gesamte Handelstag bestand eigentlich nur aus Druck und das auf breiter Front.

Ist das der Beginn einer größeren Abwärtsbewegung?

Dass der Markt bereits seit Monaten auf tönern Füßen steht, haben wir immer wieder thematisiert. Derzeit notieren rund zwei Drittel aller US-Aktien unter ihrem 50- sowie 200-Tagesschnitt.

Im S&P500 schafften es lediglich zwei Dutzend Aktien, Gewinne von mehr als einem Prozent erzielen.

Nach Kurseinbrüchen musste man jedoch nicht suchen.

Das Chartbild des US-Leitindex verdunkelt sich zunehmend. Bei all den Sorgen am Horizont ist das kein Wunder.

In den letzten Wochen bin ich bereits mehrfach auf die belastenden Faktoren eingegangen und hatte daher auch zu einer gewissen Rückhaltung bei neuen Investments geraten.

Daran hat sich nichts geändert.

Belastungsfaktoren

Derzeit haben wir es mit einer ganzen Reihe von Themen zu tun, die zu einem ordentlichen Gegenwind führen.

Für die Börse mit am bedeutendsten ist Liquidität. Daran hat es seit der Finanzkrise nie gemangelt. Seit der historisch beispiellosen Ausweitung der Geldmenge ab 2020, ist das umso mehr der Fall.

Die Welt wurde geradezu mit Liquidität überschüttet. Dass das am Ende zu nennenswerter Inflation führen muss, war den meisten Bürgern wohl sehr viel klarer als den Notenbanken und Regierungen.

Um das einordnen zu können, muss man sich die Dimensionen bewusst machen. Mehr als ein Viertel aller jemals „gedruckten“ Dollar wurden in der kurzen Zeit seit Anfang 2020 erschaffen.

Die Geldmenge M3 ist von unter 15,4 auf rund 21,8 Dollar gestiegen, die zahllosen Nullen sparen wir uns. Es geht ausschließlich um die Verhältnismäßigkeiten.

Geldmenge explodiert

Es ist zwar eine grobe Vereinfachung der Lage, aber wenn die Geldmenge in kürzester Zeit um 40% steigt, dann ist es irrational zu erwarten, dass das nur eine geringfügige Inflation nach sich zieht.

Es sollte einen daher auch nicht überraschen, dass der Preis einiger Güter bereits um 10,20 oder 30% gestiegen ist.

Und es würde mich auch nicht wundern, wenn wir vor einer längeren Phase erhöhter Inflation stehen.

Eine Erhöhung der Geldmenge in diesem Ausmaß ist mit einer Inflation von 7% noch nicht verdaut.

So wie die Notenbanken über ein Jahrzehnt lang nicht dazu in der Lage waren, Inflation zu erzeugen, werden sie jetzt nicht dazu in der Lage sein, die Inflation in kurzer Zeit wieder auf 2-3% zu senken.

Das einzige, was das bewirken könnte, wäre eine ordentliche Rezession.

Das würde die Nachfrage in allen Wirtschaftsbereichen senken und somit auch der Inflation nachhaltig entgegenwirken.

Kein Ausweg?

Betrachtet man diese Gesamtkonstellation, gibt es für den wenig optimistische Szenarien.

Bestenfalls rutschen wir nicht in eine Rezession, die Inflation richtet bei Verbrauchern und Unternehmen wenig Schaden an und der Markt kann sich in eine Seitwärtsbewegung retten.

Viel mehr ist nicht drin und einige Effekte beginnen gerade erst, sich auszuwirken.

Bisher hilft die Inflation den Aktienkursen noch, da Anleger kein Bargeld halten wollen und es daher lieber in Aktien und andere Anlageklassen stecken.

Sobald die Inflation allerdings anfängt, die Ergebnisse von Unternehmen zu belasten, und das wird sie, könnte sich das deutlich eintrüben.

Doch kommen wir zurück zum Kernthema Liquidität. Noch ist die Liquidität hoch, wird aber von nahezu allen Notenbanken der Welt reduziert. Das geschieht durch steigende Leitzinsen ebenso wie durch auslaufenden Anleihenkaufprogramme (QE).

Für den Aktienmarkt ist auch das keine gute Nachricht.

Das Problem für Anleger ist, dass wir alle in einer Zwickmühle stecken. In der aktuellen Situation gibt es keine optimale Alternative.

In der Zwickmühle

Die Kombination aus hoher Inflation und zunehmenden wirtschaftlichen Problemen macht so ziemlich jede unattraktiv.

Der Immobilienmarkt steht aufgrund der steigenden Zinsen unter Preisdruck, Aktien aufgrund der wirtschaftlich mittelprächtigen Lage, Bargeld verliert durch die Inflation, Anleihen werfen Renditen unterhalb der Inflation ab und stehen ebenfalls durch die steigenden Zinsen unter Druck.

Vermutlich ist es daher das beste mehrgleisig zu fahren. Wer Immobilien besitzt, ist dadurch bis zu einem gewissen Grad vor Inflation und einem wirtschaftlichen Abschwung geschützt.

Dasselbe gilt wohl auch für Kryptos, Gold und andere Wertgegenstände, wobei vor allem bei den digitalen Währungen eine hohe Volatilität eingeplant werden muss.

Anleihen mit einer ordentlichen Dividende dürften eine bessere Option als Bargeld sein. Aktien sind es langfristig ohnehin.

Am Ende dient Geld in dieser Situation nur einem Zweck: Noch Pulver zu haben, um im Fall sinkender Kurse zugreifen zu können.

Chart vom 22.04.2022 Kurs: 4.393 Kürzel: SPX – Tageskerzen

Chart vom 22.04.2022 Kurs: 4.393 Kürzel: SPX – Tageskerzen

Aus technischer Sicht sieht es bestenfalls mittelprächtig aus. Der S&P500 hat eine Folge von tieferen Hochs und tieferen Tiefs ausgebildet und könnte daher gerade dabei sein, in eine Abwärtsbewegung einzuschwenken.

Fallen die Kurse per Tagesschluss unter 4.385 Punkte, ist ein erneuter Rücksetzer in Richtung 4.300 Punkte oder den bei rund 4.250 Punkten verlaufenden Aufwärtstrend wahrscheinlich.

Unter 4.250 Punkten wäre der Weg in Richtung Jahrestief frei.

Mehr als 12.000 Investoren & Trader folgen mir und meinen täglichen Ausführungen auf Guidants.

Auf der Suche nach dem optimalen Broker? Ich empfehle LYNX.

--- --- --- (---%) Mkt Cap Vol Tageshoch Tagestief --- --- --- --- Displaying the chart Heutigen Chart anzeigen