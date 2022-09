HUGO BOSS: Ist diese Aktie ein „fallendes Messer“ oder ein Kauf?

Lassen Sie sich den Artikel vorlesen:

Die HUGO BOSS-Aktie war Anfang August bis an die Hochs vom Herbst und Winter gelaufen, hatte dort aber abgedreht und notiert jetzt deutlich tiefer. Da die jüngsten Bilanzdaten hervorragend waren, könnte man versucht sein, das zum Einstieg zu nutzen. Eine gute Idee?

Die jüngsten Quartalszahlen waren zwar in der Tat hervorragend, wiesen ein Umsatzplus von knapp 40 und einen EBIT-Anstieg von 138 Prozent aus. Aber sie beleuchteten das Frühjahresquartal. Was sich seit Ende Juni getan hat, wissen wir noch nicht, die Ergebnisse des dritten Quartals stehen regulär erst am 3. November an. Aber der Abstieg der seit Mitte August kommt nicht von ungefähr.

Auch, wenn man es noch nicht sicher wissen kann, gehen viele doch davon aus, dass ein Modeunternehmen wie BOSS in einem Umfeld wie dem derzeitigen nicht imstande sein wird, eine derart starke Umsatzrendite und damit vergleichbar hohe Gewinne wie im ersten Halbjahr aufrechtzuerhalten. Und mit dieser Vermutung dürften diejenigen, die den Test der Hochs vom November und Februar nutzten, um den Gewinn zu kassieren und/oder Short zu gehen, tendenziell richtig liegen. Die Frage ist nur:

Expertenmeinung: Wie stark bekommt BOSS die gestiegenen Kosten in Kombination mit zunehmend vorsichtiger agierenden Verbrauchern zu spüren? Man kann das im Vorfeld der Zahlen zum dritten Quartal und einem aktualisierten Ausblick auf die Lage nicht abschätzen. Letzten Endes wurden die Karten ja in Bezug auf die Gesamtwirtschaft in diesem Sommer neu gemischt. Man weiß insgesamt, dass der Gegenwind deutlich stärker wurde, aber wie sehr, weiß man – noch – nicht. Das gilt für einzelne Unternehmen wie BOSS genauso. Also?

Also kann man nicht vernünftig abschätzen, ob die Abgaben jetzt bereits überzogen sind oder nicht. Und da hilft auch der Blick auf die Analysten momentan wenig. Die Hälfte der Experten sieht die Aktie zwar weiterhin als Kauf, die andere Hälfte gruppiert sich aber im „Halten“-Lager. Da fährt man deutlich besser, wenn man konsequent entlang der charttechnischen Vorgaben agiert, statt sich aufs Raten zu verlegen.

Die 200-Tage-Linie, Anfang des Monats noch verteidigt, fiel, nachdem die Aktie bereits weit unter dem August-Hoch auf erneuten Verkaufsdruck traf, am vergangenen Freitag. Mit ihr, in einem Aufwasch, die mittelfristige Aufwärtstrendlinie. Das ist erst einmal keine Basis zum Einstieg, sondern das „fallendes Messer“-Szenario, zumal der Versuch, die mittelfristige Aufwärtstrendlinie am Montag zurückzuerobern, am Dienstag gleich auf erneute Verkäufe traf.

Die BOSS-Aktie müsste erst einmal wieder klar bullische Signale zeigen, idealerweise kombiniert mit positiven Nachrichten, z.B. durch gute Vorab-Bilanzzahlen, bevor man hier etwas wagen könnte. Erst sollte der die Dreiecksformation, aus welcher er nach unten herausgerutscht ist, überwinden. Dazu wäre ein Schlusskurs klar über 55 Euro vonnöten. Was zwar nicht unmöglich ist. Aber einfach zu wetten, dass es so kommt, hat nicht gerade ein gutes Chance/Risiko-Verhältnis, ein Test der Unterstützungszone 45,74/46,91 Euro ist da jetzt deutlich wahrscheinlicher.

