HelloFresh: Es kann doch nicht noch tiefer gehen … oder doch?

Zwischen Ende November und Anfang März hatte die HelloFresh-Aktie in der Spitze 65 Prozent ihres Kurswerts verloren. Dann drehte der nach oben, aber allzu weit kam er nicht, bevor die Abgaben Anfang April wieder einsetzten. Kann das März-Tief wirklich fallen?

Rein charttechnisch gesehen ist das, was die HelloFresh-Aktie zwischen Mitte März und Anfang April zeigte, eine konsolidierende Flagge innerhalb eines intakten Abwärtstrends. Mit dem Verlassen dieser Flagge nach unten wurde das Signal generiert, dass der sich fortsetzt. Einzig das März-Tief bei 33,41 Euro würde jetzt einen potenziellen Support bieten. Dort verläuft auch ein Zwischentief vom Juni 2020, aber das war keine wirklich markante Wendemarke, nichts, das die Verkäufer-Seite hindern müsste, die weiter zu drücken.

Aber sind denn fast zwei Drittel Kursverlust nicht mehr als genug? HelloFresh hat weit mehr an Boden verloren als der DAX. Das, was diese Aktie binnen weniger Monate abgeben musste, bewegt sich in einer Größenordnung, für die eine am Gesamtmarkt eher Jahre als Monate braucht. Da muss doch mehr drin sein als nur eine kurzlebige „Flagge“?

Expertenmeinung: Dass HelloFresh eine tragfähige Aufwärtswende hinbekommt, ist noch nicht vom Tisch, ein Test des März-Tiefs könnte grundsätzlich erfolgreich sein. Die Aktie könnte auch oberhalb dieses Tiefs erneut anziehen und mit dem Ausbruch über das letzte Hoch bei 46,92 Euro ein bullisches Signal abliefern. Aber sich blind darauf zu verlassen und jetzt bereits zuzugreifen, kann eben auch leicht schiefgehen. Denn auch, wenn die Aktie bereits dramatisch tiefer notiert als Ende 2021: Die besseren Argumente haben die .

Bei den Kochboxen von HelloFresh handelt es sich um einen Service, den man gerne nutzt, wenn man gut bei Kasse ist. Aber momentan stehen auch recht gutgestellte Verbraucher vor einer bedrohlich hohen Mauer aus gestiegenen Kosten bei Energie und Lebensmitteln. Die auch an HelloFresh nicht vorbeigehen, so dass man die Wahl hat, entweder die Preise auf Kosten der Gewinnmarge stabil zu halten oder sie auf Kosten des Umsatzes zu erhöhen.

Der Ausblick auf 2022 erfolgte beim Kochboxen-Lieferanten am 1. März. Schon da rechnete das Unternehmen nicht mir nennenswert steigenden Gewinnen auf EBITDA-Basis. Und seither haben sich die Rahmenbedingungen nicht zum Besseren verändert. Aber wie das Unternehmen damit zurande kommt …

… ist noch unbekannt, zumindest bis zum 28. April. Denn dann stehen die Ergebnisse zum ersten Quartal im Terminkalender, dann wird sich HelloFresh auch dazu äußern, ob der bisherige Ausblick eines Umsatzanstiegs zwischen 20 und 26 Prozent und einer Veränderung des Gewinns vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) zwischen -5 und +10 Prozent Bestand hat. Es wäre zwar möglich, dass die Aktie bereits vorher aus der durch das März-Tief und das Hoch der Flaggen-Formation definierten Handelsspanne zwischen 33,41 und 46,92 Euro ausbricht. Aber mit einem nachhaltigen Ausbruch wäre eigentlich erst zu rechnen, wenn die neuen Zahlen auf dem Tisch liegen. Und angesichts dieser derzeit kritischen Gemengelage für Dienstleister aus dem „nice to have“-Bereich wäre es allemal möglich, dass im Fall einer nennenswert gesenkten 2022er-Prognose auch das Tief vom März unterboten wird!

