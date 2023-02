Lassen Sie sich den Artikel vorlesen:

Nach guten Vorgaben aus den USA startet der DAX heute bereits mit einem kräftigen Plus von 0,9 Prozent bei 15.450 Punkten in den Handel und kann im weiteren Tagesverlauf das Plus beim aktuellen Stand von 15.475 Punkten auf ein Prozent ausbauen. Vor allem die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zum Tempo der weiteren Zinserhöhungen im laufenden Jahr sorgten dabei für etwas Entspannung bei den Anlegern.

Die US-Börsen starten nach der starken Vortagesperformance mit leichten Verlusten in den Handelstag: Der Dow Jones beginnt mit einem kleinen von 0,2 Prozent bei 34.091 Punkten, der breiter gefasste S&P 500 verliert 0,3 Prozent auf 4.152 Punkte und der Nasdaq100 verliert 0,3 Prozent auf 12.692 Zähler.

Von Unternehmensseite sorgen heute u. a. die folgenden Nachrichten für Bewegung bei Einzelwerten:

Hannover Rück kann 2023 deutliche Preiserhöhungen durchsetzen

Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück teilt heute mit, dass mit Beginn des neuen Jahres bei der eigenen Kundschaft deutliche Preiserhöhungen und auch Konditionsverbesserungen bei höheren Selbstbehalten durchgesetzt werden konnten. Der durchschnittliche inflations- und risikoadjustierte Preisanstieg, den die hauptsächlich zu den Kunden gehörenden Erstversicherer mehr aufbringen müssen, liegt bei acht Prozent.

Die im DAX notierten Aktien der Hannover Rück legen aktuell 0,4 Prozent auf 182,00 Euro zu.

Hapag-Lloyd will Dividende beinahe verdoppeln

Eine unglaubliche Dividendenrendite von rund 25 Prozent würde Aktionären des Containerschiff-Spezialisten Hapag-Lloyd winken, wenn diese auf der dem Dividendenvorschlag des Vorstandes zustimmen.

Angesichts eines sehr erfolgreichen Geschäftsjahres 2022 mit einem erwarteten operativen Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Konzern-EBIT) von 17,5 Milliarden Euro (Vorjahr: 9,4 Milliarden Euro) sollen die Aktionäre eine Dividende von 63,00 Euro pro Aktien erhalten (Vorjahr: 35,00 Euro pro ). In Summe würde das einer Gesamtausschüttung von 11,1 Milliarden Euro bedeuten (Vorjahr: 6,2 Milliarden Euro).

Aktien von Hapag-Lloyd springen heute um 12,9 Prozent auf 248 Euro.

IONOS: Kurs fällt unter Ausgabepreis zurück

Der Börsengang der United Internet-Tochter IONOS fand zu einem Ausgabepreis von 18,50 Euro statt und lag damit am unteren Ende der Preisspanne von 18,50 bis 22,50 Euro.

Der erste wurde mit 18,40 Euro festgestellt, danach rutschten die Papiere bis auf ihr Tagestief bei 17,82 Euro ab. Am späten Nachmittag liegen die Aktien mit 17,99 Euro noch 2,2 Prozent unter der Erstnotiz.

Deutsche Beteiligungs AG veräußert BTV Multimedia

Die Beteiligungsgesellschaft Deutsche Beteiligungs AG hat ihre Beteiligung an der BTV Multimedia, einem Ausrüster und Dienstleister im Bereich der Breitband-Telekommunikation, an die französische ETC Group veräußert. Gleichzeitig verkaufte auch der von der Deutsche Beteiligungs AG beratene DBAG ECF III alles seine Anteile.

Die Transaktion soll innerhalb der nächsten vier Monate abgeschlossen werden. Der Veräußerungserlös entspricht Unternehmensangaben zufolge dem der Beteiligung zum 31. Dezember 2022, weshalb es auch keinen weiteren Wertbeitrag aus der Transaktion für das laufende erste Geschäftsquartal gibt.

Aktien der Deutschen Beteiligungs AG legen heute 3,2 Prozent auf 30,70 Euro zu.

Wie hilfreich fanden Sie den Artikel? 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Was sollten wir verbessern?