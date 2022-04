Gold: Der 2. Anlauf zu neuen Hochs kann klappen – und er startet gerade

Gold wurde Anfang März nur fünf US-Dollar unter dem Rekordhoch des Jahres 2020 scharf nach unten abgewiesen. So etwas schlägt die Käufer gemeinhin effektiv in die Flucht. Aber wenn man sich den Gold-Chart so ansieht, möchte man hier gerade eher nicht Short sein.

Wenn wir uns den längerfristigen Gold-Chart auf Wochenbasis anschauen, sehen wir, dass dieser Abwärtsschwenk so nahe am bisherigen Rekordhoch eigentlich „Tiefenwirkung“ auf die Käuferseite hätte haben müssen. Auch und gerade, weil dann auch noch in einem Rutsch die wichtige Supportzone 1.959/1.965 US-Dollar fiel. Aber das Edelmetall fing sich dann auf Höhe des Hochs von Frühjahr 2021 im Bereich um 1.916 US-Dollar. Der rutschte zwar intraday dreimal kurz darunter, schloss aber immer darüber. Es entstand ein Boden, der für das bullische Lager zu einer soliden „Arbeitsplatte“ wurde.

Im ersten Anlauf wurde der Versuch, zunächst einmal die Zone 1.959/1.965 US-Dollar zurückzuerobern, zwar abgewehrt. Aber aktuell versuchen es die Bullen erneut. Und die Chance, dass das im zweiten Anlauf klappt und Gold dann auch eine Chance hat, das alte Rekordhoch von 2.075 US-Dollar anzusteuern und zu bezwingen, steht nicht schlecht.

Expertenmeinung: Gold hat keinen klar fixierbaren Wert, niemand könnte sagen, dass die Feinunze Gold bei X oder Y stehen „muss“. Gold hat „nur“ einen ideellen Wert, zugleich ist es aber eine Alternative zu Anleihen, Aktien oder Bargeld … wenn die Voraussetzungen dafür stimmen, sprich wenn genug Investoren der Ansicht sind, dass Gold imstande wäre, ihnen einen Vorteil gegenüber den anderen Assets einzubringen. Und das ist meist dann der Fall, wenn die Anleger Angst um den Wert ihres Vermögens bekommen.

Dafür kann eine aus dem Ruder laufende Inflation bei zugleich negativen Anleihe-Realzinsen die Ursache sein … was derzeit der Fall wäre. Oder die Sorge vor einer geopolitischen Krise, die Unsicherheit und Gefahren birgt. Auch das wäre momentan gegeben. Oder man würde fürchten, dass der auf Sicht nicht imstande wäre, Vermögensverluste durch Inflation auszugleichen, sondern sie womöglich vergrößert. Auch das fürchten derzeit nicht wenige, wie die Abwärtstrends der großen Indizes der letzten Monate unterstreichen. Kurz:

Vom Umfeld her wäre der Boden für eine Gold-Hausse also bereitet. Die muss nicht kommen. Und wenn sie kommt, wäre bestenfalls auf charttechnischer Ebene abschätzbar, wie weit sie führt und wie lange sie vorhält. Aber eines ließe sich festhalten: Im Moment bieten die Charts im Verbund mit den Rahmenbedingungen den Nährboden dafür, dass Gold jederzeit kräftig durchstarten könnte.

