Glücksspielanbieter Flutter übernimmt italienischen Konkurrenten – Analysten bleiben weiter optimistisch

Eine in Italien hat gestern der irische Glücksspielanbieter Flutter Entertainment gemeldet. Für rund 1,9 Mrd. Euro will der weltweit größte Anbieter von Sport- und Casinowetten den Lotterie- und Glücksspielanbieter Sisal von der Private-Equity-Gruppe CVC Partners übernehmen und damit sein Geschäft in Italien weiter ausbauen.

Werden alle dafür notwendigen Genehmigungen erteilt, soll die Transaktion im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen werden. Die Übernahme ist Teil der Strategie von Flutter Entertainment, in allen wichtigen regulierten Märkten eine führende Position einzunehmen.

Sisal beschäftigt aktuell rund 2.500 Mitarbeiter und konnte im aktuellen Geschäftsjahr einen operativen Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen von 248 Mio. Euro erzielen, davon entfallen rund 90 Prozent auf den italienischen Heimatmarkt.

Jefferies bestätigt Kaufempfehlung für Flutter Entertainment

Nach dem Deal haben sich die Analysten von der Investmentbank Jefferies zu Wort gemeldet. Sie stufen die Übernahme des italienischen Glücksspielanbieters Sisal:

angesichts der Marktführerschaft im Heimatmarkt als attraktiv ein, mit dem die Iren weiteren Zugang zu einem schnell wachsenden, aber regulierten Markt haben.

Deshalb bleibt Flutter Entertainment bei Jefferies auf „Buy“, das Kursziel wird auf 19.300 GBp belassen.

Aktie von Flutter Entertainment können deutlich zulegen

Die u.a auch im Euro Stoxx50 gelisteten Aktien von Flutter Entertainment schlossen gestern an der London Stock Exchange zwei Prozent höher bei 11.540 GBp, im deutschen XETRA-Handel verteuerten sich die Aktien rund drei Prozent auf 130,60 Euro.

Mittelfristig ist die Kursperformance dagegen nicht wirklich beeindruckend, in den letzten drei Monaten verloren die Aktien rund 25 Prozent an Wert, in den letzten 12 Monaten summieren sich die Kursverluste immer noch auf knapp 20 Prozent.

Sie möchten Aktien aus unserem Börsenblick einfach, schnell und professionell handeln? Erledigen Sie Ihre Aktiengeschäfte besser mit einem Depot über LYNX. Als renommierter Aktien-Broker ermöglichen wir Ihnen einen günstigen Aktienhandel direkt an den Heimatbörsen. Informieren Sie sich hier über den Aktien-Broker LYNX.

--- --- --- (---%) Mkt Cap Vol Tageshoch Tagestief --- --- --- --- Displaying the chart Heutigen Chart anzeigen