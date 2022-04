Gerresheimer: Starke Bilanz, starker Ausblick – stark genug für die Wende?

Der Glas- und Kunststoffverpackungshersteller Gerresheimer hat am Donnerstagmorgen nicht nur ein starkes erstes Quartal gemeldet, sondern gleich noch die Gesamtjahresprognose angehoben. Die Anleger reagierten mit Käufen … reicht das schon für die Aufwärtswende?

Das war schon beeindruckend, was Gerresheimer da vorlegen konnte. Der Umsatz stieg in den ersten drei Monaten des Jahres auf 370,8 nach 302,8 Millionen Euro im Vorjahresquartal und übertraf die durchschnittliche Analystenprognose von 350 Millionen damit deutlich. Der Nettogewinn stieg zwar weniger stark, auf 20,9 nach 18,5 Millionen Euro. Aber auch das war mehr als die 19,0 Millionen, die die Experten im Vorfeld angepeilt hatten.

Der unterproportionale Gewinnanstieg basierte auf einer von 17,9 auf 16,6 gefallenen EBITDA-Gewinnmarge. Aber damit war zu rechnen, denn der immense Schub, der von den durch die Corona-Impfkampagne heiß begehrten Impfstoff-Phiolen ausging, lässt nach, zugleich steigen auch für Gerresheimer die Produktionskosten. Aber das im MDAX gelistete Unternehmen konnte in dieser Hinsicht eine gewisse Entwarnung geben:

Expertenmeinung: Auf stark steigende Produktionskosten, die die Gewinne massiv drücken, reagieren die Anleger derzeit sehr negativ, obgleich man sich diese Entwicklung seit Wochen hätte ausmalen können und müssen. Gerresheimer aber meldete, man habe sich bereits im vergangenen Jahr zeitgerecht gegen steigende Energiekosten abgesichert und damit eine gewisse Planungssicherheit. Wie weit diese Absicherung auf der Zeitachse reicht, ist zwar unklar, aber die Rede war von einer „langfristig angelegten Absicherungsstrategie“. Darüber hinaus wurden und werden die höheren Produktionskosten durch „angemessene weitere Erhöhungen der Preise“ kompensiert.

Zugleich bleibt die Nachfrage insgesamt stark. Gerresheimer sprach von einer guten Dynamik, die auch ins noch junge zweite Quartal hinein reiche und hob die Prognose für das Umsatzwachstum von dem bisherigen Avis eines Wachstums im hohen einstelligen Prozentbereich auf ein Wachstum im zweistelligen Prozentbereich an. Hat dieser bullische Ausblick seinen Niederschlag in der charttechnischen Beurteilung der gefunden?

Die Gerresheimer-Aktie reagierte am Morgen mit einem kräftigen Anstieg von in der Spitze knapp 7,8 Prozent. Dieses starke Plus konnte großenteils ins Handelsende gerettet werden, am Ende lag die Aktie stattliche 5,4 Prozent vorne und belegte damit Platz 1 in der MDAX-Gewinnerliste. Der Haken ist, dass die Gerresheimer-Aktie dadurch nur an die entscheidende Widerstandszone herangelaufen ist, deren Überwinden ein mittelfristig bullisches Signal bedeuten würde. Solange die Aktie nicht wieder unter die Verlaufstiefs dieser Woche und die 20-Tage-Linie fallen würde, hätten die hier zwar nichts zu gewinnen. Aber ob dieser gestrige Kursimpuls die mittelfristige Wende eingeleitet hat, wird sich eben erst herausstellen.

Dazu muss der durch die Widerstände zwischen 73 und 81 Euro hindurch. Erst darüber wäre die 200-Tage-Linie zurückerobert und der mittelfristige Abwärtstrend bezwungen. Das könnte gelingen, aber dem vorzugreifen wäre in diesem volatilen, von Unsicherheit geprägten Marktumfeld eine gewagte Angelegenheit.

