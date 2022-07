Gerresheimer bleibt auch im zweiten Quartal weiter auf Kurs

Lassen Sie sich den Artikel vorlesen:

Weiterhin gut laufen die Geschäfte beim Verpackungsspezialisten Gerresheimer. Der Konzern profitiert dabei von einer unverändert starken Nachfrage nach seinen Produkten und kann Umsatz und Ergebnis im 2. Quartal deutlich steigern. Und trotz zahlreicher Unsicherheiten blickt das Management weiterhin zuversichtlich auf das Gesamtjahr und bestätigt die bisherige Prognose.

Q2/2022: Umsatz und Ergebnis legen deutlich zu

Nach Unternehmensangaben lagen die Ergebnisse im 2. Quartal des laufenden Geschäftsjahres „im Rahmen der Erwartungen und runden die beste eines ersten Halbjahres ab“.

Der Konzernumsatz legte im 2. Quartal 2022 gegenüber der Vorjahresperiode organisch um 13 Prozent auf 445 Millionen Euro zu, das Wachstum erstreckte sich dabei über alle Geschäftsbereiche im Unternehmen. Gerresheimer profitierte dabei u.a. auch von langfristig geschlossenen Energieverträgen, bereits vorab vertraglich vereinbarten Preisanpassungsmöglichkeiten gegenüber Kunden und der eigenen Preisgestaltungsmacht.

Das bereinigte operative Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Adjusted EBITDA) verbesserte sich im 2. Quartal um 5,1 Prozent auf 90 Millionen Euro, pro bedeutet das einen Anstieg von 1,28 Euro auf 1,34 Euro.

Nach den erfreulichen Quartalsergebnissen liegt das Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 2022 bei 15,7 Prozent, das Wachstum des Adjusted EBITDA bei 7,3 Prozent.

Gesamtjahresprognose bestätigt: Neues Rekordjahr im Blick

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Gerresheimer-Management ein organisches Umsatzwachstum von mindestens zehn Prozent sowie ein Wachstum des Adjusted EBITDA im hohen einstelligen Prozentbereich.

Mittelfristig soll das organische Umsatzwachstum im einstelligen Prozentbereich liegen, die Marge auf das Adjusted EBITDA in einer Spanne von 23 bis 25 Prozent.

Mit diesen Zielen sieht sich Gerresheimer auf : „ein weiteres Rekordjahr 2022 zu liefern sowie unsere mittelfristige Prognose zu erfüllen“.

Gerresheimer-Aktie profitiert von den Zahlen

Die im MDAX notierten Aktien von Gerresheimer profitieren heute vom vorgelegten Zahlenwerk, die Papiere legen als einer der stärksten Indexwerte rund vier Prozent auf 60,50 Euro zu.

Nicht ganz so erfreulich ist die mittelfristige Performance, denn in den letzten drei Monaten haben die Aktien 13 Prozent an Wert verloren, im letzten halben Jahr summieren sich die Kursverluste sogar auf 30 Prozent.

Vielleicht können die heute vorgelegten Zahlen den Aktien wieder etwas mehr Schwung verleihen.

Firmendepot für Kapitalgesellschaften Sie möchten ein Depot für Ihre GmbH, AG oder UG eröffnen und Betriebsvermögen in Wertpapieren anlegen? Informieren Sie sich jetzt über unser Wertpapierdepot für Geschäftskunden: Mehr zum Firmendepot über LYNX

Wie hilfreich fanden Sie den Artikel? 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Was sollten wir verbessern?