General Motors: Aktie legt nach Erhöhung der Gewinnprognose gegen den Trend zu

Die Omikron-Variante des Corona-Virus hält die Börsen weiter in Atem und sorgt für kräftige Kursausschläge. Abzulesen an der Volatilität des US-Börsenindex Dow Jones am gestrigen Handelstag. Deutlich erholt gestartet legte der Dow in den ersten Handelsstunden bis auf 34.995 Punkte zu. Als dann aber Meldungen den Markt erreichten, dass in den USA der erste Omikron-Fall nachgewiesen wurde, stürzte der Dow im zweiten Teil der Handels-Session um beinahe 1.000 Punkte ab und schloss 1,3 Prozent bzw. 461 Punkte tiefer bei 34.022 Punkten. Nicht viel anders sah es beim breiter aufgestellten S&P500 aus, der nach anfänglich deutlichen Gewinnen bis zum Handelsschluss mit 1,2 Prozent auf 4.513 Punkten ebenfalls deutlich verlor.

Es gab trotzdem einige Werte, die sich erfolgreich gegen diesen starken Abwärtsdruck stemmen konnten. Zu denen gehörten gestern auch die Aktien des US-Autobauers General Motors (GM), die bis zum Handelsschluss 0,3 Prozent auf 58,06 USD zulegen konnten, nachdem die Papiere im Handelsverlauf kurzzeitig sogar über 60 USD kletterten und bei 60,58 USD ihr Tageshoch erreichten.

Der Grund für die gute Stimmung unter den GM-Aktionären dürften die erhöhten Gewinnschätzungen des Autobauers für das laufende Geschäftsjahr gewesen sein. Denn trotz des weiter anhaltenden Chipmangels blickt das GM-Management optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr und erhöht seine Prognose für den Gewinn.

Beim bereinigten operativen Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) erwartet GM jetzt einen Gewinnsprung auf ca. 14 Mrd. USD, bislang lag die Schätzung hier in einer Range zwischen 11,5 und 13,5 Mrd. USD.

Joint Venture mit POSCO Chemical geplant

Außerdem teilte GM gestern mit, dass man zusammen mit POSCO Chemical ein Joint Venture gründen will, um in Nordamerika eine Fabrik zu errichten, in der „kritische Batteriematerialien für die Ultium-Elektrofahrzeugplattform“ von GM verarbeitet werden sollen. Am bislang noch unbekannten Standort der neuen Fabrik, die 2024 errichtet werden soll, sollen zudem hunderte von Arbeitsplätzen entstehen.

GM-Aktie gibt vorbörslich leicht nach

Im XETRA-Handel konnten Aktien von General Motors gestern sogar 2,7 Prozent auf 53,04 Euro zulegen. Dieses Kursniveau dürften die Papiere zum Start in den heutigen Handelstag nicht halten können, die vorbörsliche Indikation liegt aktuell mit 51,30 Euro rund 3 Prozent unter dem gestrigen XETRA-Schlusskurs.

Sie möchten vor Börsenstart über spannende Aktien informiert werden? Wir beobachten für Sie regelmäßig die interessantesten Aktien am Markt. Die Besten stellen wir Ihnen jeden Morgen kostenfrei im LYNX Börsenblick vor. Aktuell ermöglichen wir so über 35.000 Lesern täglich einen schnellen Überblick über die spannendsten Aktien. Machen Sie sich selbst ein Bild und abonnieren Sie unseren täglichen Newsletter Börsenblick oder einen anderen auf unserer Seite Börsennews.

--- --- --- (---%) Mkt Cap Vol Tageshoch Tagestief --- --- --- --- Displaying the chart Heutigen Chart anzeigen