Fraport: Aktie hebt nach Zahlen (kurz) ab

Der Flughafenbetreiber Fraport hat heute Zahlen für das abgelaufene zweite Quartal sowie seinen Halbjahresbericht vorgelegt und neben einem „dynamischen Passagierwachstum“ die Anleger vor allem mit einem optimistischen Ausblick auf das restliche Geschäftsjahr begeistert.

Die Anleger honorieren beides und greifen heute bei Fraport-Aktien zu, die direkt zur Handelseröffnung an die Spitze des MDAX klettern, im weiteren Handelsverlauf allerdings einen Teil der Gewinne wieder abgeben.

Umsatz und Ergebnis legen dank höherer Passagierzahlen kräftig zu

Seit März spürt Fraport nach eigenen Angaben:

einen starken Aufwärtstrend bei unseren Fluggastzahlen, wie die Menschen wieder reisen können und wollen.

Entsprechend positiv entwickelten sich diese auch im ersten Halbjahr und lagen am Flughafen Frankfurt mit ca. 21 Millionen Fluggästen 220 Prozent über dem Vorjahr.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Umsatz des Flughafenbetreibers wider, der im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahr um 66 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro gesteigert werden konnte. Noch stärker fiel der Umsatzzuwachs mit knapp 90 Prozent auf 809 Millionen Euro im zweiten Quartal 2022 aus.

Das operative Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) stieg im ersten Halbjahr um 56,7 Prozent auf 181,9 Millionen Euro, im zweiten Quartal 2022 um 19,8 Prozent auf 223,2 Millionen Euro.

Das Konzernergebnis wurde von negativen Einmaleffekten aus der vollständigen Wertberichtigung einer Darlehensforderung belastet und fiel deshalb im ersten Halbjahr auf -53,1 Millionen Euro (Vorjahresperiode: 15,4 Millionen Euro). Im zweiten Quartal ging das Konzernergebnis um knapp 30 Prozent auf 65,1 Millionen Euro zurück (Q2/2021: 92,9 Millionen Euro).

Vorstand blickt zuversichtlich auf den Rest des Jahres

Nach den bereits im ersten Halbjahr erreichten Ergebnissen und der aktuellen Entwicklung der Fluggastzahlen blickt der Fraport-Vorstand zuversichtlich auf den Rest des Jahres.

Am Flughafen Frankfurt dürfte das Gesamtaufkommen 2022 nun bei 45 bis 50 Millionen Passagieren liegen, die bisherige Schätzung betrug 39 bis 46 Millionen Passagiere.

Aufgrund von Sondereffekten (Verkauf der Anteile am chinesischen Flughafen Xi’an) wird das EBIT jetzt bei 400 bis 520 Millionen Euro erwartet (bislang: 320 bis 440 Millionen Euro).

Nach unten korrigiert wird aber die Prognose für das Konzernergebnis, das wegen der vollständigen der Beteiligung am Flughafen St. Petersburg bei 0 bis 100 Millionen Euro liegen dürfte (bisherige Schätzung: 50 bis 150 Millionen Euro).

Fraport-Aktien starten mit deutlichen Gewinnen in den Handel

Die Aussicht auf zukünftig noch höhere Passagierzahlen, die sich auf Jahresbasis so langsam wieder dem Vorkrisen-Niveau annähern, sorgt heute bei den Anlegern für gute Laune und die im MDAX notierten Fraport-Aktien starten mit einem Plus von mehr als vier Prozent bei 49,61 Euro in den Handel.

Im weiteren Handelsverlauf geben die Papiere aber einen Teil der Gewinne wieder ab und am späten Nachmittag liegen Fraport-Aktien mit 47,20 Euro noch knapp ein Prozent im Plus.

