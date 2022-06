EZB: Vom Freund und Helfer zum Klotz am Bein

Lassen Sie sich den Artikel vorlesen:

Nach der EZB-Sitzung ist vor der US-Notenbanksitzung. Das Projekt Inflationsbekämpfung kommt offiziell in Bewegung. Aber ist es nicht längst zu spät dazu? Die Abwärtsspirale der Konjunktur läuft … und höhere Zinsen könnten jetzt zu spät kommen und damit genau der falsche Schritt sein. Ein Roundup zur aktuellen Lage.

Sieh an, die EZB, die noch zu Jahresbeginn von einer höchst kurzlebigen Inflation sprach und Zinsschritte als „vorschnell“ bezeichnete, hat also entschieden, sich zu entscheiden. Mehr natürlich noch nicht, gut Ding will Weile haben. Am vergangenen Donnerstag verkündete man nur, dass man bei der nächsten Sitzung am 21. Juli die Leitzinsen um ein zackiges Viertelprozent anheben werde. Und dann, weil das selbst nach Aussage der EZB die Inflation nicht beeindrucken werde, im September noch einmal. Dann läge der Hauptrefinanzierungssatz bei 0,50 Prozent und der Einlagesatz wieder bei null, so dass die Banken erstmal seit acht Jahren wenigstens kein Geld mehr bezahlen müssen, wenn sie ihr Geld bei der EZB parken.

Mehr Realität und weniger Modellrechnen, das hätte geholfen …

Derweil ist die Inflation schon mal vorausgelaufen. Zuletzt auf 8,1 Prozent für die Eurozone, offiziell. Wer sich genauer umsieht, dürfte zu dem Schluss kommen, dass der Warenkorb, auf dessen Basis die Teuerung ermittelt wird, dem eigenen Bedarf offenbar nicht ganz entspricht. Da wäre dann also immer noch eine kleine, dezente Schere zwischen der die Konsumenten erdrosselnden Realität und dem, was die EZB da treibt. Wie es Clemens Fuest, der Chef des ifo-Instituts so treffend formulierte: „Es ist frappierend, dass die Inflationsrate bei acht Prozent liegt und die trotzdem weiter Staatsanleihen kauft und einen Negativzins hat“. Es sei einmalig in der Wirtschaftsgeschichte, dass eine Notenbank in einem derartigen Umfeld eine Politik mache, die eher zu einem deflationären Umfeld passe. In der Tat, auch, wenn die Anleihekäufe Ende des Monat auslaufen, das alles ist grotesk, wie der folgende zeigt.

Nun schob die EZB das am Donnerstag darauf, dass ihre Prognosemodelle diese Entwicklung nicht vorhergesehen hätten. Aber, so schiebt man die Verantwortung locker von sich, die Modelle anderer Institutionen hätten das schließlich ebenso wenig gekonnt und man sei intensiv auf der Suche nach den Ursachen. Da sinkt dem erfahrenen Investor der Kopf auf die Tischplatte. Denn genau das ist doch der Knackpunkt:

Modellrechnungen sind Blödsinn. Die Entwicklung der Wirtschaft gehorcht doch keinen klaren Gesetzen wie die Physik. Um anhand von Prognosemodellen vorherzusagen, wie sich Wachstum und Inflation entwickeln, müssten sich die dazu nötigen Parameter berechenbar verhalten. Tun sie aber nicht. Und das taten sie auch noch nie.

Corona, Ukraine, der Verbraucher … das waren die Faktoren, die weder vorhersehbar noch berechenbar waren und diese Prognosemodelle zu einem Witz machen. Und dazu kam das Pulverfass namens Altlasten wie die Immobilien- und die Eurokrise, die man mit diesem vorstehend im Chart erkennbaren „cleveren Schachzug“ übertünchte, Geld immer billiger zu machen. Das führte zu einer Schuldenblase und die wiederum dadurch, dass das bislang in ruhigeren Bahnen verlaufende Leben durch Corona und den Ukraine-Konflikt kniffliger wurde, zu emotional handelnden Verbrauchern.

Es war somit völlig klar, dass diese Modelle nicht funktionieren würden. Und dass alle Notenbanken und andere Institutionen denselben Fehler machten, macht die Sache nur umso gruseliger, ebenso die Aussage, man suche jetzt intensiv nach dem Fehler. Der Gedanke an sich, die Konjunktur vorhersehen zu können, ist der Fehler, nicht die Parameter. Der Konsument ist die Basis der wirtschaftlichen Entwicklung. Was der tut, ist nicht in Modelle zu pressen. Wer ab und an mal den Kopf aus dem Bürofenster gestreckt hätte, hätte das sehen müssen! Davon mal abgesehen:

Wozu braucht die EZB Prognosen, wenn sie nicht einmal auf das „Ist“ reagiert und die Zinsen einfach unten ließ, während die Inflation durch die Decke ging?

Jetzt doch noch mit „Geldwertstabilität“ anzufangen, endet kontraproduktiv!

So liegt das Kind mittlerweile im Brunnen … wobei das, was aktuell Sache ist, nur der Anfang ist. Was die Anleger am Donnerstag massiv irritiert haben dürfte, ist zwar auch diese seltsame Umgangsweise mit den Prognosen, vor allem aber, dass man damit trotzdem fröhlich weitermacht und dabei die Inflationsprognose für 2023 von zuvor 2,1 Prozent auf nunmehr 3,5 Prozent angehoben hat.

Dass das natürlich nicht heißt, dass es diesmal stimmt, ist das eine. Aber wenn man sich jetzt darauf festlegt, dass die Inflation mit 3,5 Prozent auch 2023 noch deutlich über dem Zielkorridor liegen wird, heißt das, dass die EZB nach dem zuvor jahrelang ignorierten „Schema F“ der Geldwertstabilität nicht nur im September, sondern auch für längere Zeit an der Zinsschraube drehen wird. Recht so, die Inflation muss schließlich runter, sagen viele. Doch das muss zwar nicht, könnte aber sehr wohl zu kurz gedacht sein.

Denn das kann dazu führen, dass die EZB (und die US-Notenbank ebenso) die Zinsen stur weiter erhöht, obwohl sie längst und dringendst wieder in die Gegenrichtung agieren müsste. Was heiße: Die zu spät begonnene Inflationsbekämpfung gießt auch noch Öl ins Feuer! Das Problem ist:

Diese Prognosemodelle ignorieren den Verbraucher. Viele Verbraucher sind hoch, nicht wenige viel zu hoch verschuldet. Denen wird durch die Inflation das Geld knapp. Und wenn sie ihre Kredite refinanzieren müssen, wird es noch knapper. Und dann müssen sie den Gürtel schnell und massiv enger schnallen, wodurch der Konsum einbricht.

Dass man das jetzt noch nicht sieht, ist völlig klar. Erstens haben die Bilanzen der Unternehmen und die Konjunkturdaten reichlich Verspätung. Wir haben nur Bilanzen bis Ende März, Konjunkturdaten vom April. Weiter sieht man nur, wenn man statt Zahlen den gesunden Menschenverstand bemüht, der aber, klar, bei Prognosemodellen keine Rolle spielt. Schaut man aber weiter, würde man sehen:

Die Konjunktur wird eher nicht ein wenig und langsam zurückgehen, sondern wegbrechen wie vom Blitz getroffen. Zuletzt sahen die Zahlen auch deswegen noch gut aus, weil wir diese Bugwelle von inflationsbedingt vorgezogenen Anschaffungen hatten. Die aber langsam ausgelaufen sein dürfte.

Das sind markante Signale für einen Konjunktureinbruch

Jetzt meldet das ifo-Institut im Rahmen seiner regelmäßigen Umfragen, dass die extrem gestiegenen Preise und ein weiterhin massiver Materialmangel dazu geführt haben, dass im Wohnbau immer mehr Aufträge storniert werden. Das drückt heftig auf das Bruttoinlandsprodukt in diesem und im kommenden Quartal.

In den USA, die uns konjunkturell meist zwei, drei Monate vorauslaufen, hat das US-Verbrauchervertrauen, das von der Uni Michigan ermittelt wird, am Freitag als Zwischenstand für den Juni den tiefsten, je gemessenen Stand ausgewiesen. Und diese Zahlen werden seit 1970 erhoben. Weder in der Ölpreiskrise, während des Dot.Com-Crashs, noch nach 9/11 oder im Zuge der geplatzten Immobilienblase war die Stimmung der US-Konsumenten schlechter!

Die IG Metall fordert jetzt mindestens sieben Prozent mehr Lohn für die Branche. Klar, man will die massive Inflation ausgleichen. Aber kommt es so, beginnt die von EZB & Co. bislang ausgeschlossene Lohn/Preis-Spirale. Höhere Löhne = höhere Kosten für die Unternehmen = höhere Preise = höhere Löhne und so weiter. Davon abgesehen, dass die dann umso mehr wegbrechenden Unternehmensgewinne für den katastrophal wären, würde eine Rezession dadurch noch intensiviert.

Beispiel 2008: Die sind jetzt aber sowas von „hinter der Kurve“!

Und in diesem Umfeld fangen die Notenbanken jetzt erst an, die Zinsen anzuheben? Um Himmels Willen! Ob es viel besser gelaufen wäre, wenn man sofort regiert hätte, ist zwar die Frage, weil die Inflation ja von der Angebotsseite her kam und nicht von maßlosen Verbrauchern. Die waren vorher schon maßlos, weil einem Kredite ja förmlich aufgedrängt wurden, was aber letztlich von der halsbrecherischen Notenbankpolitik der letzten 20 Jahre verschuldet wurde. Aber jetzt wird die Konjunktur wegbrechen … und die Prognosemodelle sehen es nicht. Wie auch!

Jetzt, nachdem man ewig gezaudert hat, will man entschlossen agieren. Wenn die Wirtschaft wirklich sehr stark wäre, wäre das auch machbar, auch, wenn es überfällig ist. Aber die Wirtschaft ist eben nicht stark. Durch die vorgezogenen Käufe und die zu langsam einlaufenden Konjunkturdaten sieht die EZB ein Bild von Stabilität, das nicht existiert. Das wird dann in diesen Prognosemodellen mit theoretischen Folgen höherer Zinsen verwurstet … und heraus kommt etwas, das mit der wahrscheinlichen Entwicklung nichts zu tun hat.

Dabei hätte man doch ein Beispiel in der Geschichte, das nicht einmal lange zurückliegt. 2006/2007 brummte das Wachstum. Im Gegensatz zu diesmal hatte die EZB damals die Zinsen zeitgerecht angehoben, um Inflation zu begrenzen. Das klappte zwar Ende 2007 bis Mitte 2008 nicht mehr, weil damals die Schnapsidee verbreitet wurde, dass der Zusammenbruch der US-Immobilienblase eine Hyperinflation auslösen werde und man deswegen sein Geld retten müsse, indem man in Rohstoffe investiert. Was dann a) die Inflation wirklich in Marsch setzte, weil Hinz und Kunz in Rohöl, Kupfer etc. zu zocken begann und b) den Einbruch der Konjunktur beschleunigte. Aber was passierte dann … und zwar sehr schnell? Sie sehen es im Chart:

Die Inflation verschwand im D-Zug-Tempo. Mitte 2009 hatten wir sogar eine negative Teuerungsrate. Logisch, denn die Nachfrage brach weg, zugleich fiel die Zockerei in Rohstoffen in sich zusammen. Die EZB musste handeln und senkte die Leitzinsen von zuvor 4,25 auf 1,00 Prozent. Was die Probleme nicht einfach löste, aber half. Und jetzt?

Jetzt können wir genauso damit rechnen, dass die Inflation sich schnell und deutlich reduziert, weil wir kurz vor einem Wegbrechen der Nachfrage stehen. Wenn die EZB jetzt die zuvor angehobenen Zinsen senken würde, ließe sich das sanft auffangen. Die kleinen Haken dabei: Erstens hat die EZB nichts zu senken, weil die Zinsen eben nicht vorher zeitgerecht angehoben wurden. Zweitens hat sie jetzt erst angefangen, die Zinsen anzuheben, weil ihre Prognosemodelle die logische Entwicklung nicht erkennen, wird damit weitermachen … und macht die Lage nur noch schlimmer!

Chaos-Szenario 2023: Immerhin könnten Anleihen interessant werden!

Das ist eine äußerst üble Entwicklung. Die EZB, deren einziges Mandat ist, die Geldwertstabilität sicherzustellen, versagt. Viel besser agieren die Bank of England und die US-Notenbank zwar nicht. Aber wenn die EZB im September den Leitzins um ein bei dieser Situation nicht nennenswert hilfreiches halbes Prozent angehoben haben wird, liegen die Leitzinsen in Großbritannien und den USA längst bei 1,5 bis 2,0 Prozent. Dort hätte man dann etwas zu senken, wenn Inflation und Konjunktur kippen. Hier, in der Eurozone, hätten wir nichts, was man seitens der Notenbank an Stütze liefern könnte. Denn negative Zinsen und noch tiefere Realzinsen würden dann zwar dazu beitragen, die platzende Schuldenblase wieder zu stabilisieren. Aber was ist mit all denen, die mit ihrem Geld vernünftig umgegangen sind, etwas zur Seite gelegt haben und keine Schulden haben?

Die würde man dann noch brutaler treffen, indem die Geldentwertung weitergeht. Denn auch, wenn die Realzinsen, siehe der vorstehende Chart, dann wegen einer sinkenden Inflation wieder, von den jüngsten Allzeittiefs ausgehend, von unten in Richtung null laufen würden, negativ werden sie bleiben und damit den Konsumverzicht noch intensivieren. Während zugleich eine massive Aufnahme neuer Kredite eher ausbleiben dürfte, weil sich diejenigen, die jetzt mit ihren Schulden erst einmal in die Bredouille kommen, hüten dürften, dann fröhlich noch mehr draufzupacken. Immerhin wissen auch da die meisten nicht, dass die EZB ihre Zinserhöhungen wohl irgendwann 2023 abbrechen muss, weil die massiv kontraproduktiv wirken.

Einen interessanten Aspekt hat die Sache aber: Die für Bundesanleihen mit zehn Jahren ist jetzt auf bemerkenswerte 1,45 Prozent gestiegen. Sicher, der reale Zins ist derzeit trotzdem noch fatal negativ, kein Wunder, bei einer Inflation um acht Prozent. Aber noch nimmt der ja mehrere Zinserhöhungen vorweg, hat einen möglichen Abbruch der Konjunktur einerseits und der Zinsanhebungen andererseits nicht auf dem Schirm. Und wenn die Rendite langsam weiter in Richtung zwei Prozent läuft und die Inflation wirklich, wie derzeit zu vermuten, durch ein Wegbrechen des Wachstums zurückkommt, hätte man eben mit anderthalb bis zwei Prozent durchaus ein interessante Rendite … denn die bleibt einem ja jahrelang konstant erhalten!

Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Börsenwoche!

Ihr

Ronald Gehrt

* Charts vom 10.06.2022, Chartquelle marketmaker pp4

Firmendepot für Kapitalgesellschaften Sie möchten ein Depot für Ihre GmbH, AG oder UG eröffnen und Betriebsvermögen in Wertpapieren anlegen? Informieren Sie sich jetzt über unser Wertpapierdepot für Geschäftskunden: Mehr zum Firmendepot über LYNX