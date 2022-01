Evotec startet Forschungspartnerschaft mit Boehringer Ingelheim – Aktie rutscht mit dem Gesamtmarkt ab

Der positive Newsflow beim Wirkstoffhersteller Evotec hält zu Jahresbeginn an. Erst Mitte letzter Woche gab Evotec eine neue Partnerschaft mit dem US-Pharmakonzern Eli Lilly bekannt, bei der beide Unternehmen zukünftig nach neuen Wirkstoffen zur Behandlung von Stoffwechsel- und Nierenerkrankungen sowie bei Diabetes suchen wollen. Bei der vorerst für drei Jahre geschlossenen Vereinbarung erhält Evotec von Eli Lilly eine in der Höhe nicht bekannt gegebene Abschlagszahlung und hat darüber hinaus Anspruch auf erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen aus den gemeinsam durchgeführten Forschungsprogrammen, die sich auf bis zu 180 Millionen US-Dollar pro Programm belaufen können. Außerdem erhält Evotec eine gestaffelte Beteiligung an den Nettoumsätzen, die aus den im Rahmen der Kooperation entwickelten Produkten resultieren, so das sich der maximal mögliche Gesamtwert der Zusammenarbeit auf bis zu 1 Milliarde US-Dollar summieren kann.

Heute meldet Evotec vorbörslich eine „iPSC-basierte“ Forschungspartnerschaft mit dem Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim. Bei der Zusammenarbeit sollen durch den Einsatz von induzierten pluripotenten Stammzellen (sogenannten iPS-Zellen) Zielstrukturen und Wirkstoffe zur Behandlung von Augenkrankheiten entdeckt und darauf aufbauend eine entsprechende Therapeutika entwickelt werden.

Die Aufgabe von Evotec im Rahmen der Partnerschaft ist die Identifikation niedermolekularer Strukturen mithilfe der PanOmics-Plattform sowie die Validierung vielversprechender Targets für potenzielle therapeutische Interventionen. Boehringer Ingelheim wird anschließend mit der Erforschung und Entwicklung potenzieller therapeutischer Kandidaten fortfahren.

Aus der Partnerschaft erhält Evotec eine Vorabzahlung in nicht bekannt gegebener Höhe, eine FTE-basierte Forschungszahlung sowie Meilensteinzahlungen. Darüber hinaus wird Evotec bei der erfolgreichen Entwicklung von Wirkstoffkandidaten gestaffelt an möglichen Umsätzen beteiligt.

Evotec-Aktien profitieren bislang nicht von den Nachrichten

Von den zuletzt bekannt gegebenen Partnerschaften, die neben Forschungs- und Meilensteinzahlungen im Erfolgsfall auch einiges an Umsatzpotenzial versprechen, konnten Evotec-Aktien bislang nicht profitieren.

Ganz im Gegenteil: Die im TecDAX und MDAX gelisteten Papiere rutschten gestern mit dem Gesamtmarkt weiter ab und schlossen drei Prozent tiefer bei 34,77 Euro. Damit haben Evotec-Aktien seit Jahresbeginn bereits mehr als 18 Prozent an Wert verloren.

In den heutigen Handelstag starten die Papiere mit 34,75 Euro und behaupten sich damit in etwa auf ihrem Vortagesniveau.

Sie möchten an der Börse handeln? Nutzen Sie für Ihre Börsengeschäfte ein Depot über den Online-Broker LYNX. Alles aus einer Hand: Aktien kaufen, Optionen handeln, Futures traden oder in ETFs investieren. Informieren Sie sich hier über den Online-Broker LYNX.

--- --- --- (---%) Mkt Cap Vol Tageshoch Tagestief --- --- --- --- Displaying the chart Heutigen Chart anzeigen