Evotec: Short-Attacke nach den Zahlen – bricht das Jahrestief?

Das 2021er-Ergebnis lag leicht über den Prognosen. Die bisherige 2022er-Perspektive hob Evotec leicht an. Zugleich kam die Nachricht über den Erhalt einer Meilensteinzahlung. Good News also. Aber die Evotec-Aktie wurde zum Tagesverlierer im TecDAX. Was ist hier los?

Es ist zwar schon einige Jahre her, dass man so etwas bei Evotec beobachten konnte, aber neu ist dieses Phänomen nicht: Evotec liefert solide Zahlen im Rahmen oder über den Erwartungen ab … die reagiert anfangs positiv und kracht dann förmlich weg. Das gab es in den Jahren 2017 bis 2019 öfter, jetzt geht es offenbar wieder los. Was genau geht los?

Kurzfristige attackieren die Aktie auf der Short-Seite. Evotec ist eine bei Tradern seit jeher beliebte Aktie, die oft intensive, kurzfristige Impulse sieht. Und wenn die auf der Short-Seite kommen, kann eine Aktie, die stark kurzfristig getradet wird, auch schnell mal auf der Käuferseite „blank“ sein, d.h. es verkaufen so viele die Aktie leer, dass die im Markt liegenden Kauforders ruckzuck weg sind und der dann schnell und weit abrutscht.

Evotecs Umsatz lag 2021 mit 618 Millionen Euro weit über den 501 Millionen des Vorjahres und solide über der durchschnittlichen Analystenprognose. Der operative Gewinn kam, gerechnet als EBITDA, mit 107,3 Millionen nur leicht über Vorjahr (106,7 Millionen) und der Konsens-Prognose (105,7 Millionen) herein, aber das liegt an umfassenden Investitionen, das war den Anlegern bekannt. Und der 2022er-Ausblick wurde leicht angehoben: Umsatzerwartung 700 – 720 Millionen (vorher 690 – 710 Millionen), EBITDA-Perspektive 105 – 120 Millionen nach bislang 95 – 110 Millionen.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Evotec Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Da kann man nicht davon ausgehen, dass allzu viele Anleger noch weit mehr erwartet hätten. Der Abwärtsimpuls kam dennoch. Und dass die Bilanzzahlen das eigentlich nicht unterfüttern, ist für das bärische Lager kein Hindernis, sie erwarten sich im Gegenteil einen Vorteil davon, denn:

Wenn Marktteilnehmer solche Zahlen erfreut zur Kenntnis nehmen, die Aktie zu Handelsbeginn daraufhin ins Plus läuft und dann dermaßen kräftig ins Minus dreht, ist das psychologisch für die bereits investierten Anleger ebenso wie für potenzielle Käufer ein Tiefschlag. Die erwarten daher, dass sich ihnen erst einmal niemand mehr in den Weg stellen würde, wenn sie jetzt weiter Druck durch Leerverkäufe machen. Kommt es so?

Das wird sich wohl schnell entscheiden, denn die Evotec-Aktie ist durch diese Short-Attacke an eine entscheidende Linie gerutscht: an die bereits im Sommer 2016 etablierte, langfristige Aufwärtstrendlinie. Der auf Wochenbasis zeigt, dass diese Linie Ende Februar und Anfang März zweimal getestet wurde, auf Wochenschlusskurs-Basis aber beide Male hielt. Jetzt kommt also der erneute Test.

Sollte es den auf der Überholspur befindlichen Bären gelingen, diese Linie zum Donnerstags-Schlusskurs zu brechen (Freitag ist der Markt geschlossen), bliebe nur noch das im Zuge der ersten Tests der Linie entstandene Jahres-Verlaufstief bei 23,25 Euro als letzter Rettungsanker. Fiele auch diese Unterstützung, kann Evotec schnell weiter abrutschen … auch, wenn das gestrige Zahlenwerk das nicht unterstützt. Denn wie gesagt: Hier dominieren gerade kurzfristige Trader und nicht die fundamental orientierten, langfristigen Investoren.

LYNX – Der Partner von Interactive Brokers in Deutschland Sie interessieren sich für ein Depot bei Interactive Brokers? Dann kombinieren Sie jetzt die Möglichkeiten von IB mit den Vorteilen eines Depots über LYNX. Vergleichen Sie unsere Leistungen und profitieren Sie doppelt. Jetzt informieren: Interactive Brokers

--- --- --- (---%) Mkt Cap Vol Tageshoch Tagestief --- --- --- --- Displaying the chart Heutigen Chart anzeigen