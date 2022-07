Euro Stoxx 50: Werden die Bullen diese Chance nutzen können?

Lassen Sie sich den Artikel vorlesen:

Zum Wochenschluss ist es gelungen, den europäischen Leitindex Euro Stoxx 50 etwas von den bisherigen Jahrestiefs zu lösen. Da das im Zuge der Abrechnung an der ablief, ist das ein ziemlich dünner seidener Faden. Aber immerhin: es ist einer.

Egal, wie miserabel die aktuellen Rahmenbedingungen sind und wie düster die Perspektiven für die kommenden Monate sein mögen: Eine zwischenzeitige Gegenbewegung nach oben ist immer möglich. Und je intensiver die ist, desto stärker können solche Rallyes ausfallen, alleine deswegen, weil mehr Akteure aggressiv Short sind und bei Gegenreaktionen deswegen mehr ihre Short-Positionen müssen, was die Kurse zusätzlich befeuert.

Ob und wann solche Rallyes auftauchen, wie lange die anhalten und wie weit sie reichen, kann zwar eine charttechnische Basis haben, muss es aber nicht, das macht volatile Abwärtstrends so knifflig. Dass der Euro Stoxx 50 am Donnerstag den Supportbereich 3.358/3.387 Punkte testete und erst einmal hielt, könnte damit die Basis sein, dass sich die Notierungen erst einmal wieder nach oben orientieren. Aber wenn diese Woche nur ein paar Gewinnwarnungen und erste, schlechte Quartalsbilanzen anstehen, werden sich die Käufer hüten, einzusteigen und die dürften auf der Short-Seite engagiert bleiben.

Den aktuellen Kurs und Chart des EURO STOXX 50 sowie Kursinformationen und alle Aktien des Index finden Sie hier.

Expertenmeinung: Zwar kann man nicht absehen, ob solche „bad news“ in so ausreichender Zahl und Ausprägung kommen, dass sie eine Gegenbewegung abwürgen. Aber man kann die Ankerpunkte fixieren, die, wenn sie über- bzw. unterboten werden, die Maschinerie der charttechnischen Trades in Gang setzen, so dass die Nachrichtenlage in den Hintergrund tritt und kurzfristig die rein charttechnisch orientierten Trader und die computergesteuerten Handelsprogramme dominieren.

Ein nur leichtes Unterbieten des in der vorvergangenen Woche bei 3.358 Punkten erzielten, bisherigen Jahrestiefs dürfte nicht reichen, um einen weiteren Selloff auszulösen, zumindest nicht ohne Rückendwind neuer „bad news“. Das könnte dann eher, so wie dieses neue Tief in Relation zum März-Tief bei 3.387 Zählern, zu einer werden, weil so etwas grundsätzlich eine gute Basis ist, um in hohen Abgabedruck hinein Short-Trades einzudecken, was die Kurse wieder höher zieht …

… was aber nicht passieren würde, wenn die Short-Seller sehen würden, dass der Index mit großem Druck nach unten ausbricht. Dann würden viele getreu dem Spruch „bei Erreichen streichen“ ihre Kauf- und Eindeckungspläne über den Haufen werfen, immerhin sehen wir im auf Monatsbasis, wie viel Luft nach unten durch den Wiedereintritt in die vorherige, jahrelange Seitwärtsspanne entstanden ist.

Ein Prozent sollte der Euro Stoxx 50 mindestens unter dem letzten Verlaufstief schließen, d.h. erst bei Closings im Bereich 3.300/3.320 Punkte wäre ein neues Tief signifikant genug, um das Zeug zu haben, das nächste „Bein“ der Abwärtsbewegung zu werden. Und was ist in Sachen Rallye wichtig?

Wenn die Short-Seller in die Defensive geraten sollen, sprich dieser jetzt für die Bullen entstandene seidene Faden halten soll, muss der Euro Stoxx 50 über den Bereich hinaus, an dem er Ende Juni wieder abgedreht hatte: Über die Widerstandszone 3.527/3.596 Punkte. Dann wäre wieder einiges an charttechnischem Spielraum nach oben, so dass ein Ausbruch über diesen Bereich – der aber auch hier signifikant sein muss – die Short-Seller zum Eindecken bringen würde.

Da man definitiv nicht vorhersagen kann, welche Variante in den kommenden Tagen an Kontur gewinnt, kann es derzeit nur eines geben: Short-Trades wären, da der übergeordnete weiter klar nach unten weist, haltenswert. Zukäufe Short oder ein Switch auf Long sollte man aber besser erst dann vornehmen, wenn der Index aus der derzeitigen Handelsspanne ausgebrochen ist!

Firmendepot für Kapitalgesellschaften Sie möchten ein Depot für Ihre GmbH, AG oder UG eröffnen und Betriebsvermögen in Wertpapieren anlegen? Informieren Sie sich jetzt über unser Wertpapierdepot für Geschäftskunden: Mehr zum Firmendepot über LYNX

Wie hilfreich fanden Sie den Artikel? 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Was sollten wir verbessern?