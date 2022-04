Euro Stoxx 50: Die Frankreich-Wahl hält den Index (noch?) stabil

Lassen Sie sich den Artikel vorlesen:

Der Euro Stoxx 50 zeigte sich am Montag recht robust, obwohl es z.B. beim DAX zu stärkeren Abgaben kam und die US-Vorlage deutlich negativ war. Der Grund war ein nach der Wahl leicht im Plus liegender französischer Markt. Aber haben politische Börsen nicht kurze Beine?

Dass Amtsinhaber Macron in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich vorne liegt und in der Stichwahl am 24.4. dann wohl auch das Rennen machen wird, mag zwar diejenigen beruhigen, die sich sorgten, dass der Front National unter Marine Le Pen gewinnen, Frankreich damit politisch unberechenbar und die bislang stabile „Mittelachse“ der EU zerbrechlich würde. Aber ein „weiter so“ ist andererseits nichts, das die politische und konjunkturelle Perspektive Europas verbessern würde. Und diese Perspektive ist nun einmal genauso bärisch, wie es der Euro Stoxx 50 trotz der relativen Stabilität zum Wochenstart bleibt.

Dass im Euro Stoxx 50 notierte Aktien des Pariser Leitindex CAC40 wie AXA, die BNP Paribas oder Vinci ihn vor einem größeren Minus schützten, das kann, angesichts der Kurzlebigkeit eines „es hätte schlimmer kommen können“ in Sachen Frankreich-Wahl, genau die kurzen Beine aufweisen, die man politischen Börsen nachsagt, denn:

Nicht unmittelbar nach unten ausgebrochen zu sein, dürfte das bärische Lager nicht davon abhalten, in den kommenden Tagen trotzdem genau darauf hinzuarbeiten. Schließlich haben sie all das als Rückenwind, was man für einen erneuten Abwärtsschub bräuchte.

Expertenmeinung: Zum einen bleibt die geopolitische Lage kritisch und das Risiko, dass die Energieversorgung durch Sanktionen instabil wird, steht weiter unmittelbar im Raum. Und auf der zweiten fundamentalen Schiene drücken unverändert immens hohe Erzeugerpreise, reißende Lieferketten, Materialmangel und die Sorge, dass die EZB nicht kitten kann, was da in Scherben liegt.

Zum anderen ist der Euro Stoxx 50 nicht nur in einem Abwärtstrend unterwegs, dieser wurde Ende März auch noch bestätigt, als der Index zwar mit Schwung in die Widerstandszone zwischen 3.858 und 4.121 Punkten (letzteres ist die 200-Tage-Linie, welche die Zone nach oben abschließt) hinein-, aber mit genauso viel Schwung wieder nach unten herauslief.

Grundsätzlich wäre es natürlich denkbar, dass die Käufer eilig zurückkehren und die Chance, dass sich der Euro Stoxx 50 nur knapp unterhalb dieser Zone zu stabilisieren versucht, für einen zweiten Ausbruchsversuch nach oben nutzen. Aber die weitaus besseren Karten haben eben die Short-Seller, sprich die „ “, und das auf fundamentaler, charttechnischer und auch auf psychologischer Ebene. Die Wahrscheinlichkeit, dass das „weichere“ Ende der Handelsspanne die untere bleibt, ist daher deutlich höher. Solange nicht wenigstens das letzte Zwischenhoch bei 4.025 Punkten und mit ihm dann die mittelfristige Abwärtstrendlinie überboten wären, werden Short-Trades hier das bessere Chance/Risiko-Verhältnis aufweisen.

