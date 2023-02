Encavis, Lufthansa, Commerzbank und Airbnb – Was an den Börsen passiert ist

Lassen Sie sich den Artikel vorlesen:

Nachdem die US-Inflationsdaten gestern für einen turbulenten Handelsverlauf an der US-Börse gesorgt hatten, ist der DAX heute mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent bei 15.394 Punkten in den Handel gestartet. Im weiteren Tagesverlauf kann der DAX das Plus weiter ausbauen und legt aktuell ein halbes Prozent auf 15.462 Punkte zu.

Spannend wird heute der Handelsstart in den USA, denn die eben veröffentlichten US-Einzelhandelsumsätze liegen mit 3 Prozent deutlich über der Prognose von 1,9 Prozent. Der US-Notenbank Fed könnten die starken Daten signalisieren, dass sie bei ihren Zinserhöhungen weiter Druck machen muss.

Der Dow Jones startet heute mit einem Minus von 0,4 Prozent bei 33.953 Punkten in den Handel, der breiter gefasste S&P 500 gibt anfangs 0,4 Prozent auf 4.121 Punkte nach und an der Technologiebörse verliert der Nasdaq100 aktuell 0,2 Prozent auf 12.571 Zähler.

Von Unternehmensseite sorgen heute u. a. die folgenden Nachrichten für Bewegung bei Einzelwerten:

Encavis übertrifft Umsatz- und Ergebnisprognose

Der Windpark- und Solaranlagenbetreiber Encavis hat im abgelaufenen Geschäftsjahr dank hoher Strompreise und einer deutlich gesteigerten Stromproduktion Umsatz und Ergebnis signifikant gesteigert und die Erwartungen übertroffen.

Der operative Umsatz konnte um 36 Prozent auf 455 Millionen Euro gesteigert werden, Encavis hatte hier nur mit 420 Millionen Euro gerechnet. Das operative Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) legte 2022 um 33 Prozent auf 340 Millionen Euro zu, die Prognose lag hier bei 310 Millionen Euro.

Das Ergebnis pro (EPS) verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 20 Prozent auf 0,58 Euro und liegt ebenfalls über der Guidance von 0,55 Euro.

Die im MDAX notierten Encavis-Aktien legen aktuell 0,8 Prozent auf 18,23 Euro zu.

Lufthansa: Viele Flugzeuge bleiben heute wegen IT-Problemen am Boden

Bei der Deutschen Lufthansa sorgen heute große IT-Probleme zu zahlreichen Flugausfällen oder Verspätungen am Flughafen Frankfurt. So sollen u.a. Systeme, die für das Boarding benötigt werden, nicht betriebsbereit gewesen sein. Betroffenen Fluggästen mit innerdeutschen Flügen wurde geraten, bis zur Lösung des Problems auf die Bahn umzusteigen.

Lufthansa-Aktien drehten nach Bekanntwerden der Probleme ins Minus und verlieren aktuell 0,8 Prozent auf 9,56 Euro.

Commerzbank will wieder Dividende zahlen

Die Commerzbank hat heute bekannt gegeben, dass der für das abgelaufene Geschäftsjahr die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,20 Euro pro Aktie vorgeschlagen werden soll.

Darüber hinaus hat der Vorstand der Commerzbank die Genehmigung eines Aktienrückkaufprogramms beantragt.

Die Meldung kommt bei den Anlegern gut an und Aktien der Commerzbank legen heute 1,4 Prozent auf 10,21 Euro zu.

Airbnb schlägt alle Erwartungen

Nach der Corona-Pandemie lockt es die Menschen wieder in die Ferne. Die Rückkehr der Reiselust spürt auch der Online-Vermittler von Übernachtungsmöglichkeiten Airbnb.

Wie Airbnb gestern nachbörslich bekannt gab, ist der Umsatz im letzten Quartal um 24 Prozent auf 1,9 Milliarden US-Dollar gestiegen und liegt damit deutlich über den durchschnittlichen Analystenschätzungen. Der Konzerngewinn konnte von 55 Millionen auf 319 Millionen US-Dollar vervielfacht werden. Im Gesamtjahr summiert sich der Nettogewinn auf 1,9 Milliarden US-Dollar, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 352 Millionen US-Dollar in den Büchern gestanden hat.

Aktien von Airbnb, die gestern an der US-Börse mit einem Plus von 3,8 Prozent bei 120,87 US-Dollar aus dem Handel gingen, legen heute zum Handelsstart mehr als elf Prozent auf 134,35 US-Dollar zu.

