Eine kleine Anekdote zu Daimler Truck, Gazprom, Nel, BASF, BioNTech, Tesla, Rheinmetall, Plug Power, Valneva, E.On, Deutsche Post, JPMorgan, Tata Power und Aareal Bank. Was im Fokus der Anleger ist, ist nicht immer das beste Investment.

Die gute alte Zeit

Früher war ich häufiger auf Anlegermessen, seit einigen Jahren, auch schon vor Corona nicht mehr. Am Ende des Tages kann man sich die Zeit sparen.

Aber das ist nur meine persönliche Meinung und darum soll es auch nicht gehen. Ich wurde, damals noch für meinen alten Arbeitgeber unterwegs, natürlich von vielen Anlegern zu meiner Meinung nach XYZ gefragt.

Und auf jeder Messe haben sich einige Titel herauskristallisiert, nach denen ganz besonders oft gefragt wurde. Und es gab auch einige Aktien, die bei Kleinanlegern scheinbar immer oben auf der Liste standen.

Es ist erstaunlich

Es war nur leider Messe um Messe, Jahr um Jahr dasselbe. Die absolute Mehrheit der Aktien, die im Fokus standen, sind anschließend schlecht gelaufen oder sogar abgestürzt.

Das hatte einfache Gründe. In der Mehrheit handelte sich um Problemkandidaten, das galt vor allem für die „Dauerbrenner“ unter Kleinanlegern.

Erschreckenderweise waren das heute wie damals dieselben Aktien.

Auch 2015 wurde man schon ständig nach E.On, Thyssen, TUI oder der Commerzbank gefragt. Vermeintlich günstige Aktien, mit vermeintlich niedrigen KGVs, Old Economy, Branchenverlierer und so weiter.

Wirklich verstanden habe ich das nie, ich verstehe es bis heute nicht.

Die andere Kategorie waren zu dem jeweiligen Zeitpunkt aktuelle Hype-Themen. Wäre man vor einigen Monaten gewesen, wäre man sicherlich sehr häufig zu Wasserstoffaktien befragt worden, einige Monate zuvor nach Marihuana Aktien. Sie können es sich ungefähr ausmalen.

Erwartungshaltung und Realität

Am Ende ist leicht zu verstehen, warum derartige Trendthemen meist in einem Kollaps münden.

Wenn jeder bereits auf ein Thema aufmerksam wurde und jeder darüber spricht, ist das Ende der Party meistens nah.

Die Mehrheit, die dabei sein will, hat sich bereits engagiert. An irgendeinem Punkt kippen Angebot und Nachfrage, da sich natürlich nicht unbegrenzt neue Anleger finden lassen, die auch noch einsteigen möchten.

Das ist aber nur einer der vielen Faktoren. Ist die Stimmung blendend und sind die Erwartungen himmelhoch, kann man nur enttäuscht werden.

Darüber hinaus wird meistens auch der Faktor Zeit unterschätzt.

Das versteht jeder

Jeder mit Verstand erkennt, dass Wasserstoff oder meinetwegen Solar in Zukunft eine große Rolle spielen können. Kapazitäten werden aber nicht von heute auf morgen geschaffen.

Und dass jeder das Potenzial dieser Branchen sieht, ist schon für sich genommen ein Problem.

Denn wenn es jedem klar ist, bedeutet das, dass die Unternehmen im Sektor geradezu unbegrenzt erhalten.

Was sich auf den ersten Blick gut anhört, ist fatal.

Denn natürlich erhält nicht nur ihr favorisiertes Unternehmen größere Mengen an Kapital, sondern auch drei Dutzend Konkurrenten. Ein Verdrängungskampf um Marktanteile ist daher vorprogrammiert.

Und das bedeutet Insolvenzen. Es können nicht alle als Sieger vom Platz gehen.

Denken Sie nur an die Solarindustrie. Bis heute wird mit harten Bandagen gekämpft und viele sind schon unter dem Druck zusammengebrochen. Davon können wir in Deutschland ein trauriges Lied sinken.

Diamanten im Dreck

Ferner sollte es doch eine Binsenweisheit sein, dass man vor allem mit dem Geld verdienen kann, was noch nicht entdeckt wurde, was die Mehrheit noch nicht verstanden hat.

Und das ist eben selten das, was im Fokus steht.

Anbei eine Liste mit Aktie, die derzeit vermutlich im Fokus stehen und die im deutschsprachigen Raum gerade das größte Suchvolumen verzeichnen. Eventuell erlaubt Ihnen das gewisse Rückschlüsse.

Dabei handelt es sich derzeit sum Daimler Truck, Gazprom, Nel, BASF, BioNTech, Tesla, Rheinmetall, Plug Power, Valneva, E.On, Deutsche Post, JPMorgan, Tata Power und Aareal Bank.

Das bedeutet übrigens nicht, dass ich all diese Unternehmen negativ einschätze. Die Antwort auf die Frage nach einem Investment-Case fällt mitunter höchst unterschiedlich aus.

Danke, aber nein danke

Ich kann Ihnen aber sagen, dass ich zwei Drittel dieser Aktien kategorisch ausschließen würde, in meinem Depot landen sie sicher nicht.

Am besten gefallen mir JPMorgan und nach dem Kurssturz von 464 auf derzeit 169 USD beispielsweise auch BioNTech.

Bei Tesla zeigen die Zahlen natürlich in die richtige Richtung, aber die Bewertung ist gewohnt grenzwertig, außerdem notiert die Aktie nahe des Allzeithochs. Bei der vorliegenden Volatilität steigt man besser während Korrekturen ein.

Aareal gehört sicherlich zu dem besten, was die deutsche Bankenlandschaft zu bieten hat und womöglich wird man ja übernommen.

Die Deutsche Post ist zwar ein zuverlässiger Dividendenzahler, allerdings auch nicht gerade der Branchenbulle. Da gibt es meines Erachtens bessere Alternativen.

Und dann wird es langsam auch schon ziemlich eng. Teilweise haben wir es mit Underperformern zu tun, deren Aktien mit gutem Grund seit 10 oder 20 Jahren nicht vom Fleck kommen.

Teilweise haben sich die Aktien auch schon vervielfacht, die Bewertungen sind außerordentlich hoch oder die Unsicherheit sehr groß.

Börse bedeutet Einfallentscheidungen

Das muss nicht bedeuten, dass sich all diese Aktien als Fehlinvestition herausstellen werden (und damit ist explizit Investition auf Sicht von Jahren gemeint), die Mehrheit wird es aber vermutlich.

Das bedeutet nicht, dass die Kurse in den kommenden Tagen oder Wochen nicht trotzdem steigen können.

Um Sie nicht mit leeren Händen aus diesem Artikel zu entlassen, daher ein Trading-Setup, welches womöglich interessant sein könnte.

Es handelt sich explizit um Trading auf Sicht von Tagen und Wochen und nicht um ein mögliches Investment für die nächsten Jahre.

Ich betone das so sehr, weil es wichtig ist, das zu unterscheiden.

Eine Aktie, die derzeit ein Setup für einen schönen Longtrade bietet, muss noch lange kein Investment sein und umgekehrt.

Die Faktoren, die bei einem Trade und einem Investment jeweils am wichtigsten sind, sind grob unterschiedlich und oft sogar widersprüchlich.

Chart vom 08.04.2022 Kurs: 167 Kürzel: BNTX – Tageskerzen

Bei BioNTech zeichnet sich bereits seit längerem eine Bodenbildung ab. Der große Verkaufsdruck ist jedenfalls passé. Was fehlt, ist ein klar bullisches Signal.

Das käme im Falle eines nachhaltigen Ausbruchs über die relevanten Hochs aus dem Februar und der letzten Tage zustande, also spätestens mit einem Tagesschlusskurs über 189 USD.

Dann könnte es hier zu einer nennenswerten Erholung kommen. Die nächstgelegenen Kursziele lägen dann bei 195-200 sowie 212 und 235 USD.

Fällt BioNTech jedoch unter 160 USD, haben die Bullen ihre Chance vorerst vertan.

Mehr als 12.000 Investoren & Trader folgen mir und meinen täglichen Ausführungen auf Guidants.

Ausgezeichnete Preise. Ausgezeichneter Service. Mein Broker ist LYNX.

--- --- --- (---%) Mkt Cap Vol Tageshoch Tagestief --- --- --- --- Displaying the chart Heutigen Chart anzeigen