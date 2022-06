Eine Frage, die sich viele stellen … und die man nicht stellen sollte

Lassen Sie sich den Artikel vorlesen:

Wie viel der kommenden Krise hat die Börse aktuell bereits eingepreist? Diese Frage taucht derzeit immer wieder auf. Doch man täte gut daran, diese Frage gar nicht erst zu stellen oder bei ungebetenen Antworten darauf wegzuhören. Denn schon die Fragestellung selbst hat den Haken, Unfug zu sein.

Natürlich ist es irgendwie verständlich, dass sich viele die Frage stellen, ob DAX oder Dow Jones eine kommende Rezession schon im vorweggenommen haben, so dass das Abwärtspotenzial ab jetzt begrenzt genug wäre, um langsam wieder mit Käufen beginnen zu können. Es wäre schön zu wissen, ob Rohöl weitere Verwerfungen durch die Ukraine-Krise schon im Kurs drin hat. Ob der Euro jetzt „unten“ ist. Oder ob die Anleihe-Renditen jetzt schon so viele Zinserhöhungen vorweggenommen haben, dass man mit einem Rendite-Hoch rechnen und daher beim Kauf von Anleihen ein gutes Geschäft machen würde. Es wundert also nicht, dass man sich solche Fragen stellt. Aber welchen Sinn hat es, Fragen zu stellen, auf die es keine Antwort geben kann?

Zu teuer oder zu billig gibt es in der Praxis nicht

Hätten diese Fragen irgendeine Chance, eine taugliche Antwort hervorzubringen, müssten zwei Faktoren funktionieren. Erstens müsste man davon ausgehen können, dass ein Kurs von X einer Gemengelage von Y entspricht. Sprich dass es eine Art „fairen Preis“ des DAX oder eines anderen Assets in einer bestimmten Situation geben würde. Gibt es aber nicht. Weil?

Weil die Preise, egal ob bei einzelnen Aktien, Indizes, Anleihen, Währungspaaren oder Rohstoffen rein von der Veränderung des Angebots und der Nachfrage bewegt werden und nicht davon, was irgendetwas nach Berechnungen schlauer Köpfe eigentlich kosten müsste. Wenn eine längst zu weit gefallen ist, die Käufer sich aber wegen der Dynamik der Abwärtsbewegung nicht an sie herantrauen und die Leerverkäufer immer weiter draufhauen … nun, dann fällt diese Aktie halt weiter. Und es bringt niemandem etwas zu wissen, dass sie „eigentlich“ schon unterbewertet wäre. Ob beispielsweise Zalando so tief notieren muss, wie sie es gerade tut?

Diese Aktie wirkt gnadenlos überverkauft. Und mit Blick auf die kommenden Umsätze und Gewinne müsste sie eigentlich … aber da haben wir dann Faktor Nummer 2, der Ärger macht, wenn man beurteilen will, ob egal was schon „billig“ genug wäre, um zuzugreifen oder noch „teuer“ genug, um weiter zu verkaufen:

Ein Teil der Antwort-Formel heißt „Zukunft“ … und damit hat sich die Frage erledigt

Wir haben doch gar keine Ahnung, wie sich die Lage in drei, sechs oder zwölf Monaten darstellen wird. Nicht bei Zalando und auch sonst nicht. Wir wissen nicht, ob und wann die Inflationsbekämpfung durch höhere Leit- und Kapitalmarktzinsen die Wirtschaft in der Eurozone und den USA in eine Rezession führen wird. Und selbst wenn wir das wüssten, könnte niemand abschätzen, wie stark diese dann ausfallen und wie lange sie anhalten würde. Und so geht die Kette des planlosen Schulterzuckens ewig weiter.

Ist der Ölpreis bereits ein Krisenpreis für eine Krise, die so gar nicht kommen wird … oder wird es noch schlimmer? Werden die Notenbanken ihre Zinserhöhungen auch vor dem Erreichen ihrer Inflations-Zielkorridore abbrechen, wenn es zu einer Rezession kommt? Wie werden die Verbraucher reagieren? Wie wird sich das auf die Unternehmen der vielen verschiedenen Branchen auswirken? Und was wird dann eigentlich mit dem Goldpreis passieren, der sich derzeit seltsam uninteressiert seitwärts bewegt? Man könnte diese Reihe noch lange fortsetzen.

Richtig ist: Es ist wahrscheinlich, dass sich die Lage für die Verbraucher erst einmal verschlimmert. Es ist sicher, dass viele darauf nicht vorbereitet sind bzw. keine Handhabe haben, sich jetzt noch vor größeren Problemen zu schützen. Eine Rezession ist wahrscheinlich, eine Stagflation möglich, wenngleich – weil ein Wegbrechen des Konsums die Inflation bremsen wird – keineswegs zwingend. Aber man kann nun einmal ein „könnte“, egal, ob mit hoher oder niedriger Wahrscheinlichkeit, nicht auf einen Kurslevel projizieren.

Und dann wäre da ja noch diese Sache mit „alles ist relativ“

Hinzu kommt, dass die Kurse ja auch jetzt schon nicht in logischen Bahnen laufen, sonst müsste der DAX momentan deutlich schwächer dastehen als der Dow Jones. Immerhin ist man hier mit Zinserhöhungen viel zu spät dran, die Konjunktur ist schwächer, der schwache Euro befeuert die Inflation hier stärker als in den USA und Europa ist in Sachen Ukraine-Konflikt näher dran. Er ist aber nicht schwächer, wenn man sich den folgenden anschaut. Heißt das womöglich, beim Dow Jones ist die Krise schon genug eingepreist und beim DAX noch nicht? Oder ist das trotzdem noch zu wenig und beide werden weiter massiv nachgeben? Wir wissen jetzt:

Schon die Fragen sind Unsinn. Aber das alleine ist es ja noch nicht einmal. Es kommt ja auch noch darauf an, wie genau man das „Ist“ betrachtet. Heißt es nicht, an der Börse ist sowieso alles relativ?

So ist es. Es ist alles eine Frage der Perspektive und davon, welche davon man gerade für sich wahrnehmen will. Denn wenn man sich jetzt mal ein anderes Zeitraster ansieht, indem man die Darstellung Anfang 2020 beginnt statt Anfang 2022, ist das Bild schon ein anderes. Und packt man dann auch noch den dazu, der ebenso wie der Dow Jones Dividendenzahlungen nicht wie Kursgewinne rechnet und die dadurch schönrechnet, sodass man zwei gleich berechnete Indizes vergleicht, sieht die Chose nämlich ganz anders aus:

Da ist der DAX nämlich schwächer als der Dow. Und auf Basis einer gleichen Berechnung als DAX mal sowieso. Aber es fällt auch auf, dass eine extra dramatische Betrachtungsweise, die man dann vornehmen würde, wenn man die Charts an den Rekordlevels zur Jahreswende beginnen lässt, auch eher den Eindruck erweckt, da habe man längst „eine Menge Krise“ in den Kursen drin. Denn hier sehen wir, dass wir im Vergleich zu Anfang 2020, also vor der Corona-Krise, beim DAX nur minimal im Minus liegen, beim Dow Jones sogar immer noch ein Plus übrig ist. Ist da also noch sehr viel Luft nach unten, angesichts der Menge und Schwere der derzeitigen Belastungsfaktoren?

Tja, diese Frage kommt einem wirklich irgendwie automatisch, nicht wahr? Aber sie ist eben trotzdem Unfug, weil „billig“ und „teuer“ relativ sind und wir keine funktionierende Glaskugel haben, die uns zeigen könnte, wie die Rahmenbedingungen in einem oder zwei Jahren aussehen werden. Aber muss man deswegen taub und blind durchs Börsenleben wandeln, jedes Mal von den Entwicklungen kalt erwischt werden? Man muss nicht.

Warum nicht einfach dem Trend folgen?

Dass die keine exakte Wissenschaft ist, dass nichts an der Börse sicher ist und Kursziele normalerweise etwas für Träumer sind, okay, wissen wir. Aber wir wissen auch etwas anderes: Je mehr Anleger sich an der Charttechnik orientieren bzw. aktiv nach ihr agieren, je mehr bestimmte markttechnische Indikatoren oder gleitende Durchschnitte als relevant ansehen und nach ihnen handeln, desto zuverlässiger wir die Sache. Und wir wissen auch, dass mehr Anleger sich an den Charts als Leitlinie orientieren, desto weniger sie sich auf die Entwicklung der Rahmenbedingungen stützen können. Was heißt: Jetzt würde man mit einem konsequenten Umsetzen chart- und markttechnischer Signale besonders gut fahren.

Das heißt nicht, dass man mit der Charttechnik bei jedem Trade einen Treffer landet, weil die Charttechnik eben keine exakte Wissenschaft ist. Aber wenn man keine Wunder erwartet und weiß, dass es nicht darauf ankommt, der erste bei einer Wende zu sein und eine tolle Gewinnquote zu haben, sondern nur darauf, im Saldo mehr Geld zu verdienen als zu verlieren … dann muss man eben nicht wissen, ob und zu welchem Grad die Krise bereits in egal was schon eingepreist sein könnte!

Traden Sie den , je nach Risikoneigung kurz-, mittel- oder langfristig. Das spart Nerven und Geld … und die Zeit, die man bei dieser Bullenhitze damit vertrödeln würde, eine Antwort auf eine Frage zu finden, auf die es keine Antwort gibt!

Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Börsenwoche!

Ihr Ronald Gehrt

* Charts vom 17.06.2022, Chartquelle marketmaker pp4

