Deutz baut Engagement im Bereich alternative Antriebe aus – Aktie startet freundlich in den Handel

Der Motorenbauer Deutz meldet heute den Ausbau seiner Aktivitäten im Bereich alternativer Antriebssysteme und wird Anteile an Blue World Technologies (Blue World) erwerben, nachdem die Due Diligence erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

Deutz plant, in zwei Tranchen Anteile zu erwerben und dafür insgesamt 7,5 Mio. Euro zu investieren. Der Kauf der ersten Tranche wird jetzt durchgeführt, der Kauf der zweiten Tranche soll in der ersten Jahreshälfte 2022 über die Bühne gehen, vorausgesetzt alle dafür notwendigen behördlichen Genehmigungen liegen vor. Nach dem Kauf der zweiten Tranche wird Deutz 11,91 Prozent der Anteile an Blue World besitzen.

Bei der Blue World Technologies handelt es sich um einen dänischen Hersteller von Brennstoffzellenstacks und deh damit verbundenen Brennstoffzellensystemen. Deutz und Blue World wollen zukünftig im Vertrieb und dem Service von methanolbetriebenen Brennstoffzellen-Generatoren verstärkt zusammenarbeiten.

Nach Ansicht des Vorstandsvorsitzenden von Deutz, Dr. Frank Hiller fügt sich die Beteiligung an Blue World perfekt in die nachhaltige Wachstumsstrategie des Maschinenbauers ein. Denn erst vor rund einem Monat gab Deutz bekannt, in der eigenen Berichtsstruktur ein neues Segment „Green“ einzuführen, in dem:

alle Geschäftsaktivitäten rund um die Entwicklung und Herstellung von neuen Antrieben jenseits des Dieselmotors abgebildet sind.

Deutz Aktie heute mit freundlichem Handelsstart

Nicht wirklich gut lief es in den letzten Tagen bei den im gelisteten Deutz-Aktien: Die Papiere schlossen gestern 1,3 Prozent tiefer bei 6,35 Euro und setzten damit den Abwärtstrend der letzten Monate fort. Seit dem Jahreshoch Mitte September bei 8,44 Euro haben die Aktien damit rund 25 Prozent an Wert verloren.

In den heutigen Handelstag starten Deutz-Aktien mit 6,40 Euro leicht über ihrem gestrigen Schlusskurs.

