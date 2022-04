Deutsche Telekom: Das Dividenden-Zugpferd ist weg – und jetzt?

Das muss sich erst noch herausstellen. Denn richtig ist zwar, dass die zum Wochenschluss am Widerstand in Form des Anfang Februar markierten Zwischenhochs bei 17,82 Euro abgedreht hat. Aber das liegt am sogenannten . Die Dividende wurde am Freitag ausgezahlt. Und es ist üblich, dass die Dividende aus dem Aktienkurs herausfließt, dieser also um diesen Betrag nachgibt. Ob das indes von Dauer ist oder der Dividendenabschlag schnell wieder aufgeholt wird, ist immer offen und kommt auf die charttechnische Situation der Aktie und die Stimmung am Gesamtmarkt an. Und eines fällt immerhin positiv auf:

Expertenmeinung: Die Telekom-Aktie verlor zwar am Freitag 0,43 Euro oder 2,47 Prozent. Aber die Dividende betrug 0,64 Euro. Die Aktie hielt sich so gesehen also recht wacker. Und sie ist zwar dadurch an einer Charthürde abgeprallt, aber die Akteure wissen ja, dass das nur an der Dividende lag. Und sie hält bislang im Gegenzug eine wichtige Kreuzunterstützung in Form der 20-Tage- und der 200-Tage-Linien bei 16,95/17,00 Euro, an der die Aktie am Freitag erst einmal nicht weiter nachgab. Ein Grund, den Daumen zu heben?

Um entscheiden zu können, ob die T-Aktie auch ohne das verlockende Zugpferd der Dividendenzahlung stabil bleiben, im Idealfall sogar die Charthürde bei 17,82 Euro überwinden kann, sollte man der Aktie bzw. den Tradern jetzt noch zwei, drei Tage Zeit geben, um sich neu zu sortieren. Eines spricht zumindest für die Aktie:

Der Telekommunikationssektor dürfte relativ stabil auf ein sich immer weiter eintrübendes wirtschaftliches Umfeld reagieren, anders als viele andere Branchen. Und die Deutsche Telekom ist ein Unternehmen mit immenser Substanz und einer soliden Marktposition. Aber:

Das könnte der Aktie zwar mittelfristig Stabilität verleihen, kurzfristig dürften die Tendenz am Gesamtmarkt und chart- und markttechnische Signale aber schwerer wiegen. Und da die Aktie durch die Rallye der vergangenen Wochen markttechnisch klar überkauft ist und zumindest die „Dividendenjäger“ kurzfristig als Käufer wegfallen bzw. die Aktie womöglich abstoßen, wäre es auf jeden Fall zu überlegen, hier auf der Long-Seite in Deckung zu gehen, sollte die T-Aktie diese jetzt im Feuer stehende Kreuzunterstützung 16,95/17,00 Euro auf Schlusskursbasis deutlich unterbieten.