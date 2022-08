Deutsche Post: Jetzt ist sie heiß gelaufen, die Nagelprobe steht an

Lassen Sie sich den Artikel vorlesen:

Ein Plus von 4,56 Prozent als Reaktion auf die Quartalsergebnisse scheint in Sachen Trendperspektive der Deutsche Post-Aktie keine Fragen offen zu lassen. Allerdings müsste dazu umgehend der Punkt überwunden werden, an dem die am Freitag abgeprallt ist.

Umsatz, Vorsteuergewinn, Nettogewinn: Alles lag solide über den Ergebnissen des Vorjahresquartals und, wichtiger noch, klar über den Erwartungen der Analysten. Und unter dem (nachvollziehbaren) Vorbehalt, dass sich die Gesamtsituation nicht deutlich verschlechtert, sieht die Deutsche Post das bisherige Ziel eines operativen Gewinns von acht Milliarden Euro plus/minus fünf Prozent als erreichbar, im Idealfall auch als übertreffbar an.

Dabei bezifferte die Post den Gewinn pro Aktie im zweiten Quartal mit 1,20 Euro. Im Vorjahr wurden 1,05 Euro verdient. Und, wichtiger noch, die Analysten hatten im Schnitt nur 1,01 Euro geschätzt, waren also mehrheitlich von einem Gewinnrückgang ausgegangen, nicht von einem solchen, soliden Gewinnanstieg. Dass die Aktie daraufhin zulegte, war also kein Wunder, aber die Frage ist:

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Deutsche Post Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Geht diese Aufwärtsbewegung weiter? Dass die Deutsche Post ihre selber jetzt optimistischer eingestuften Ziele erreichen wird, ist gut möglich. Dass man dann in den kommenden Jahren eher nicht mit großem Gewinnwachstum rechnen sollte, ist den Anlegern bekannt, die problematische Gesamtsituation ist ja den meisten klar. Andererseits ist der Logistikkonzern bei einer stärkeren Rezession womöglich stabiler unterwegs als die meisten zyklischen Unternehmen, so dass man die Aktie auch als eine Art „sicheren Hafen“ ansehen könnte. Das ist eine Gemengelage, in der man zwar unterstellen könnte, dass man, gerade mit Blick auf die massive Abwärtsbewegung im Vorfeld eher nicht Short gehen sollte. Aber was ist mit dem Restpotenzial nach oben – ist da noch mehr drin, ließe es sich noch einsteigen oder zukaufen?

Klar ist: Mittlerweile hat die Aktie eine Menge „Risiko“ eingepreist. Immerhin kann man für das laufende Jahr mit einem stabilen bis leicht höheren Gewinn pro Aktie rechnen, aber der notiert weit niedriger als vor einem Jahr. Für das laufende Jahr läge das Kurs/Gewinn-Verhältnis momentan um 10 – das ist für diese Aktie ungewöhnlich günstig. Zugleich läge die Dividendenrendite auf aktuellem Kursniveau über vier Prozent – verlockend. Aber:

Ganz kurzfristig könnte dem Kurs die Puste ausgehen, es sei denn, die Käufer starten heute erneut durch und tragen die Aktie über die Widerstandslinie bei 42,98 Euro (das April-Hoch), an dem sie am Freitag erst einmal gebremst wurde. Das müsste schnell passieren, weil der RSI-Indikator, mittlerweile in die überkaufte Zone vorgedrungen, klar macht: Kurzfristig ist die Deutsche Post-Aktie heiß gelaufen.

Gelingt das, kann in den kommenden Tagen nach oben mehr drin sein, die nächsten Kursziele lägen bei 45,60 und 47,34 Euro. Aber wenn der Kurs an der 42,98 nicht vorbei kommen sollte, müsste man mit einem Rücksetzer rechnen. Den man jedoch, sollte der bis an die markante Supportzone 38,48/39,25 Euro führen und die Aktie dort wieder drehen, durchaus als eine interessante Einstiegschance sehen könnte.

Sie möchten Aktien aus unserem Börsenblick einfach, schnell und professionell handeln? Erledigen Sie Ihre Aktiengeschäfte besser mit einem Depot über LYNX. Als renommierter Aktien-Broker ermöglichen wir Ihnen einen günstigen Aktienhandel direkt an den Heimatbörsen. Informieren Sie sich hier über den Aktien-Broker LYNX.

Wie hilfreich fanden Sie den Artikel? 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Was sollten wir verbessern?