Delivery Hero: Zurück auf „Los“?

Das könnte man denken, aber verlassen sollte man sich darauf besser nicht. Denn es dauert länger mit dem Erreichen der Gewinnschwelle, als die Mehrzahl derer, die die Aktie in den Vorjahren gekauft hatten, dachte. Der Corona-Effekt ist verblasst, wurde nicht zu einer Plattform, die Delivery Hero dauerhaft in die schwarzen Zahlen trägt. Und auf Corona folgte nicht der erhoffte Konsum-Boom, sondern immens steigende Kosten und vorsichtige Verbraucher.

Anfang April meldete Delivery Hero, dass man im Gesamtkonzern und auf Basis der um Sonderfaktoren bereinigten Gewinne vor Berücksichtigung von Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) 2023 einen Gewinn erreichen wolle. Ob es so kommt, ist in einem für Dienstleister wie diesen problematischen Umfeld indes noch offen. Und das sehen mittlerweile auch die meisten Anleger so.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Delivery Hero Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Als Delivery Hero am 4. April die vorgenannte 2023er-Perspektive ausgab, machte die Aktie zwar einen Satz nach oben. Aber sie drehte noch unterhalb der 50 Euro-Marke, charttechnisch und psychologisch wichtig, weil bei 50,18 Euro das Tief des Corona-Crashs lag, wieder ab. Und was, so denken sich potenzielle Käufer ebenso wie aktive Leerverkäufer, die auf den Kurs drücken, soll da jetzt noch an „good news“ nachkommen? Was soll kurzfristig bewirken, was dieser Ausblick auf 2023 nicht vermochte?

Bei der Aktie eines Unternehmens, das bei steigenden Umsätzen zu lange nicht in die Gewinnzone vordringt, braucht es Geduld der Anleger und ein positives Umfeld, ansonsten sieht man ein Chartbild wie dieses. Bei amazon.com hatten die Investoren einst diese Geduld, aber die Gesamtsituation war für den Online-Riesen eine andere wie hier. Delivery Hero ist vorerst weiterhin ein fallendes Messer, an dem man sich heftig schneiden kann. Und prozentual gesehen ist noch einiges an Luft bis zur allerletzten, charttechnisch basierten Supportzone, an der sich die Käuferseite neu formieren könnte:

Dort, wo die Aktie im Jahr 2017 startete, verbunden mit dem markanten Tief des Jahres 2018. Diese Zone liegt zwischen 25,15 und 27,48 Euro. Gut möglich, dass es wirklich für Delivery Hero heißt: „Gehe zurück auf Los“. Für 25,50 Euro wurde die Aktie 2017 ausgegeben, jetzt könnte sie diesen Kurs wieder sehen. Aber nur, wenn das Umfeld sich aufhellt, könnte man erwarten, dass diese Rückkehr an den Ausgabepreis wie ein Sprungbrett wirkt. Solange das nicht der Fall ist, sollte man ein Abrutschen auf neue Rekordtiefs besser nicht ausschließen!