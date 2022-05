Delivery Hero, Evotec, Bechtle, und Walmart – Der kompakte Tagesrückblick

Lassen Sie sich den Artikel vorlesen:

Mit viel Schwung und wieder über der 14.000er-Marke startet der DAX heute in den Handelstag und baut seine Kursgewinne im Handelsverlauf weiter aus. Kurz vor Handelsschluss liegt der deutsche Leitindex rund 1,5 Prozent im Plus bei 14.189 Punkten.

Um knapp 500 Punkte konnte der Dow Jones bereits vorbörslich zulegen und damit war absehbar, dass die US-Börsen mit kräftigen Gewinnen in den heutigen Handelstag starten dürften. Rund eine Stunde nach Handelsstart legt der Dow Jones ein Prozent auf 32.535 Punkte zu, der breiter gefasste S&P 500 gewinnt 1,3 Prozent auf 4.060 Punkte und der Nasdaq100 liegt 1,8 Prozent im Plus bei 12.468 Punkten.

Von Unternehmensseite sorgen heute u.a. die folgenden Nachrichten für Bewegung bei Einzelwerten:

Delivery Hero legen nach Hochstufung kräftig zu

Die Aktien des Essenslieferanten Delivery Hero gehören heute mit einem Kursplus von rund sieben Prozent auf 31,81 Euro zu den stärksten Werten im deutschen Leitindex DAX.

Nach den heftigen Kursverlusten der letzten Monate – nur in den letzten sechs Monaten summieren sich diese bereits auf 75 Prozent – greifen die Anleger heute zu, nachdem das Investmenthaus Bryan Garnier die Aktien von „Neutral“ auf „Kaufen“ mit einem von 66 auf 55 Euro reduziertem Kursziel hochgestuft hat. Vor allem bei der Profitabilität – dem bislang am meisten kritisierten Punkt – rechnen die Experten mit einer deutlichen Verbesserung in nächster Zeit.

Evotec schließt strategische Partnerschaft mit Sernova zur Entwicklung einer Diabetes-Therapie

Der Wirkstoffhersteller Evotec geht eine Partnerschaft mit der kanadischen Firma Sernova Corp. ein, um zukünftig gemeinsam eine Betazell-Ersatztherapie zur Behandlung von insulinabhängigem Diabetes inklusive Typ 1 und 2 zu entwickeln.

Im Rahmen der Kooperation wird sich Evotec mit 20 Millionen Euro direkt an Sernova beteiligen.

Aktien von Evotec können heute 1,7 Prozent auf 24,67 Euro zulegen.

Bechtle-Aktien notieren nach Kaufempfehlung deutlich im Plus

Die Aktien des IT-Dienstleisters Bechtle legen heute als Reaktion auf eine Kaufempfehlung durch die Analysten der Baader Bank um rund sechs Prozent auf 42,92 Euro zu

Nach Meinung von Baader-Analyst Knut Woller sei auf dem aktuellen Kursniveau von Bechtle „das Glas eher halb voll als halb leer“. Deshalb stuft er Bechtle von „Add“ auf „Buy“, das Kursziel sinkt allerdings leicht von 61 auf 60 Euro.

Walmart: Quartalsgewinn bricht ein

Einen kräftigen Gewinneinbruch von fast 25 Prozent auf 2,1 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal gab heute der US-Einzelhandelskonzern Walmart bekannt. Verantwortlich dafür sei laut Walmart vor allem die kräftige gestiege Inflation in den USA, weshalb die Betriebskosten stärker als erwartet gestiegen sind.

Die Anleger ziehen die Reißleine, Walmart-Aktien brechen an der US-Börse als mit Abstand schwächster Wert im Dow Jones direkt nach Handelsstart mehr als acht Prozent auf 135,09 US-Dollar ein.

