Delivery Hero beschafft sich 1,4 Milliarden Euro Fremdkapital – Was macht die Aktie?

Reichlich frisches zur Stärkung der finanziellen Basis hat sich der Online-Lieferdienst Delivery Hero bei Fremdkapitalgebern beschafft, wie der im DAX notierte Konzern heute bekannt gab.

Erfolgreiche Syndizierung von zwei Fremdfinanzierungen

Im Detail gab Delivery Hero den erfolgreichen Abschluss der Syndizierung einer Kreditlinie in Höhe von 825 Millionen US-Dollar (Dollar Term Facility) sowie einer Kreditlinie in Höhe von 300 Millionen Euro (Euro Term Facility) bekannt.

Die Dollar Term Facility wird mit der SOFR (Secured Overnight Financing Rate) plus 5,75 Prozent verzinst, die Euro Term Facility mit dem (Euro Interbank Offered Rate) plus 5,75 Prozent.

Wie Delivery Hero außerdem mitteilt, war die Nachfrage seitens der Kreditgeber sehr hoch, weshalb die Syndizierung zum einen beschleunigt durchgeführt werden konnte und zum anderen der 50 – 75 Basispunkte unter der in der letzten Woche erfolgten Bekanntgabe liegt.

Zusätzlicher Abschluss eines Konsortialkredits

Zudem will Delivery Hero noch einen revolvierenden Konsortialkredit (RCF) in Höhe von 375 Millionen Euro abschließen, der vorerst aber noch nicht in Anspruch genommen wird.

Erfreut über starke Nachfrage bei den Kapitalgebern zeigte sich der CEO von Delivery Hero Niklas Östberg und sieht mit der Transaktion bei Delivery Hero:

eine starke und diversifizierte Kapitalstruktur, die uns weitere finanzielle Flexibilität und ausreichende Liquidität verschafft, um unsere strategischen Prioritäten zu erfüllen.

Delivery Hero erwartet 2023 Break-Even beim EBITDA

Erfreuliche News von Delivery Hero gab es bereits Anfang letzter Woche, als der Vorstand seine Prognose für dieses und nächstes Geschäftsjahr konkretisierte und 2023 auf Konzernebene ein positives bereinigtes operatives Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) in Aussicht stellte.

Im laufenden Geschäftsjahr soll das EBITDA bei -1 bis -1,2 Prozent des Bruttowarenwertes liegen.

Aktien von Delivery Hero geben kräftig nach

Trotz des in der letzten Wochein Aussicht gestellten Break-Even beim EBITDA im nächsten Jahr sowie der jetzt erfolgreich durchgeführten Fremdfinanzierungsrunde im Gesamtvolumen von 1,4 Milliarden Euro geben die im DAX gelisteten Aktien von Delivery Hero zum Start in die neue Handelswoche kräftig nach und liegen kurz vor Handelsschluss als zweitschwächster DAX-Wert 4,8 Prozent im Minus bei 39,20 Euro.

Damit vergrößern sich auch die seit Jahresbeginn entstandenen Kursverluste, die sich nach dem heutigen Kursrückgang inzwischen schon auf knapp 60 Prozent summieren.

