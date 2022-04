DAX: Vorsicht, heute ist ein ganz besonderer Handelstag!

Um den Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie Abonnent unseres Newsletters LYNX Börsenblick sein. Noch kein Abonnent? Melden Sie sich jetzt kostenfrei mit Ihrer E-Mail-Adresse an. Sie erhalten den Freischaltungslink sofort per E-Mail! Wenn Sie schon Abonnent sind, geben Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse ein.

Die Erfahrung zeigt, dass schon die alleinige Nähe von Notenbankentscheidungen und Terminbörsen-Abrechnungen für besonders starke Schwankungen und für ein Umfeld sorgen, in dem die Kurse Veitstänze vollführen können. Beispielsweise, wenn an einem Mittwochabend die US-Notenbank entscheidet und dann am Freitag der Abrechnungstermin stattfindet. Aber beides an einem Tag, das ist quasi Neuland. Sicherlich wird es ein feiertagsbedingtes Vorziehen einer Abrechnung und eine Notenbankentscheidung am gleichen Tag irgendwann schon einmal gegeben haben, aber in den letzten Jahren nicht. Und das ist ja auch gut so. Nicht umsonst sieht man zu, dass wichtige Konjunkturdaten nicht an solchen sogenannten „Verfallterminen“ auf den Tisch kommen. Und diese EZB-Entscheidung hat weit mehr Gewicht als eine Konjunkturzahl, denn:

Expertenmeinung: Durch den entschlossenen, scharfen der US-Notenbank und der Bank of England gehen viele Marktbeobachter davon aus, dass die EZB ihr bislang ziemlich zögerliches und vages Einschwenken auf den Weg zu höheren Leitzinsen heute womöglich korrigieren könnte. Ob sie das wirklich tun wird oder nicht, werden wir erst ab 13:45 Uhr wissen. Und das macht die Sache heute ebenso spannend wie riskant.

Denn angenommen, man würde aus den Aussagen der Europäischen Zentralbank ableiten können, dass die Leitzinsen bereits im Sommer erstmals angehoben werden und man damit ebenso wie die oben genannten Notenbanken eine Serie von Zinsmaßnahmen startet: Wird die Mehrzahl der Anleger entsetzt darauf reagieren, dass das Geld schneller teurer wird als gedacht? Oder wird umgehend massiv zugegriffen, weil man erleichtert ist, dass die EZB ihre zögerliche Haltung endlich aufgibt, egal, ob solche Zinserhöhungen am Ende womöglich mehr Schaden als Nutzen bringen?

Das wird der Markt wie üblich dann am Nachmittag ausfechten … kurz nach der Abrechnung der DAX-Optionen, aber eben noch vor der Abrechnung bei den Einzelaktien um 17:30 Uhr. Es dürfte klar sein: Da wird es rund gehen!

Zu enge Stopps, zu hohe Hebel, zu hoher Kapitaleinsatz, all das wäre an einem Ausnahme-Tag wie diesem daher keine gute Idee. Man muss, um beurteilen zu können, ob dieser Donnerstag zu einem Wegweiser für die kommenden Wochen wird, einfach abwarten, in welche Richtung der DAX dann davonzieht. Immerhin sind die dafür relevanten, charttechnischen Ankerpunkte klar definiert:

Ein Befreiungsschlag wäre dann gelungen, wenn der deutsche Leitindex die wichtige Widerstandszone 14.800 zu 15.050 Punkte, an welcher er Ende März gescheitert war, bezwingt. Alles, was sich darunter abspielt, wäre noch kein tauglich bullisches Signal. Und auf der Unterseite?

Da ginge es um das Tagestief des Dienstags bei 13.887 Zählern. Denn würde der DAX das auf Schlusskursbasis unterschreiten, wäre das Gap Up, das der Index Mitte März vollzogen hatte, in aus bärischer Sicht positivem Sinne geschlossen. Am Dienstag wurde diese Kurslücke geschlossen, was sofort zu Käufen führte, das war positiv. Aber dann muss es eben auch weiter aufwärts gehen. Daher wäre ein Closing klar unter 13.887 Punkten das Scheitern dieser Käufe und damit das Signal, dass das bullische Lager zu schwach ist. Welche Seite setzt sich durch? Vor heute Abend ist das unmöglich absehbar, daher: Vorsicht!