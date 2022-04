DAX: Gap-Close gelungen, jetzt geht es um die Abwärtstrendlinie

Seit einigen Tagen sind die Käufer wieder am Markt. Noch hat der DAX nicht viel Raumgewinn erzielt. Aber dass es gelang, das Mitte März entstandene Gap Up zu schließen und daraufhin Fahrt aufzunehmen, ist eine Chance für die Bullen. Wie weit könnte der DAX kommen?

Wenn man sich die Rahmenbedingungen nüchtern betrachtet, wäre der Weg für den deutschen Leitindex nach oben so steinig, dass man sich wundern muss, dass die Käufer überhaupt so hartnäckig versuchen, die Aufwärtswende zu erzwingen. Aber wer sagt denn, dass die Mehrheit derer, die in den vergangenen Tagen zugegriffen haben, überhaupt damit rechnet, dass der DAX weit kommt? Kurzfristige, rein charttechnisch orientierte achten ohnehin wenig auf das fundamentale Umfeld. Sie steigen ein, wenn sie eine Trading-Chance sehen und nehmen Gewinne mit, wenn sie ihr Ziel erreicht haben. Und letzten Endes würde es sich anbieten, es mit eventuellen Long-Trades ebenso zu halten:

Auf bullische Signale reagieren, dann aber auch konsequent entlang der chart- und markttechnischen Indikation die Stopps nachziehen und umgehend den Gewinn sichern, wenn es einen zu sichern gibt und es den Anschein hat, dass sich die Käuferseite ausdünnt bzw. sich die Kurse festfahren. Denn ja, der DAX könnte ein gutes Stück weiter laufen, wenn er die jetzt anvisierte Hürde nehmen sollte. Aber das bereits als Signal dafür zu sehen, dass der die lange Reihe an Negativ-Faktoren nachhaltig abschütteln könnte, wäre verwegen. Sehen wir uns das Chartbild einmal an:

Den aktuellen Kurs und Chart des DAX sowie Kursinformationen und alle Aktien des Index finden Sie hier.

Expertenmeinung: Der DAX auf Wochenbasis zeigt, dass bislang noch nichts passiert ist, was auf eine mittelfristige Aufwärtstrendwende hindeuten würde. Der DAX war im Februar durch die entscheidende Supportzone 14.800/15.050 Punkte gefallen, hatte dann Ende März einen Pullback an diesen Ausbruchslevel vollzogen und war dort nach unten abgewiesen worden.

Damit ist klar: Erst, wenn er diese Zone im zweiten Anlauf überwinden sollte, wäre er aus charttechnischer Sicht auf mittelfristiger Ebene wieder bullisch. Solange die Rahmenbedingungen negativ bleiben, müsste man einem solchen Befreiungsschlag zwar trotzdem misstrauen. Aber das hieße nur: Long ja, aber mit besonderer Vorsicht in Bezug auf das Risiko und mit einer konsequenten Absicherung für den Fall einer .

Aber um die mittelfristige Ebene geht es jetzt auch noch nicht. Was aktuell versucht wird, ist die Generierung eines kurzfristigen Kaufsignals, das den DAX erst in die Lage versetzen würde, auf mittelfristiger Ebene positiv zu werden. Das zeigt der auf Tagesbasis:

Mit dem gestrigen Anstieg gelang es, das Mitte März entstandene Gap Up (zu Deutsch eine Aufwärts-Kurslücke) zwischen 13.975 und 14.245 Punkten zu schließen und die 20-Tage-Linie zu erreichen. Damit geht es jetzt um die im Januar etablierte, den DAX führende Abwärtstrendlinie, die heute um 14.420 Punkte verlaufen wird. Sollte es gelingen, den DAX da auf Schlusskursbasis drüber zu hieven, könnte das kräftige Anschlusskäufe rein technisch orientierter Trader auslösen, die ausreichen, den Index an die Zone 14.800/15.050 Punkte zu tragen. Aber erst dort geht es wirklich um die Wende. Und Vorsicht, intraday hatte der DAX diese Januar-Abwärtstrendlinie Ende März schon einmal überboten und ist dort gescheitert. Besser wäre es also, selbst als kurzfristig orientierter Trader abzuwarten, ob diese Attacke an die Trendlinie wirklich erfolgreich ausgeht.

