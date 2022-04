DAX: An der Schwelle zum nächsten Selloff?

Viele hofften, dass sich der DAX gegen die schnell negativer werdenden Rahmenbedingungen stemmen würde. Doch die Gegenbewegung nach oben endete in genau der Widerstandszone, die der DAX dafür hätte bezwingen müssen. Und jetzt dreht er auch noch nach unten ab.

Warum der DAX die wichtige Widerstandszone zwischen 14.816 und 15.060 Punkten nachhaltig hätte überwinden und wieder in Richtung seines bisherigen Rekordhochs hätte laufen können, hätten wohl die wenigsten zu sagen gewusst. Dafür wären die Perspektive solide steigender Unternehmensgewinne, ein ausreichender Zufluss von freiem seitens der Sparer und ein positives Gesamtumfeld nötig. Und das ist auf absehbare Zeit nicht realistisch.

Trotzdem hätte sich der deutsche Leitindex durchaus ein gutes Stück über 15.000 Punkte schieben können, wäre diese Attacke an diese mittelfristig entscheidende Hürde 14.816 und 15.060 Punkte gelungen. Die große Hoffnung, dass das Ersparte doch nicht unter die Räder massiv eingetrübter Rahmenbedingungen kommt, hätte zweifellos einige zu Anschlusskäufen oder Einstandsverbilligungen getrieben. Aber dieser Ausbruch nach oben ist jetzt massiv gefährdet. Und noch ein weiterer schwacher Tag, dann wäre er aus charttechnischer ebenso wie aus psychologischer Sicht vom Tisch.

Den aktuellen Kurs und Chart des DAX sowie Kursinformationen und alle Aktien des Index finden Sie hier.

Expertenmeinung: Nach dem vergeblichen Versuch eines Befreiungsschlags nach oben ist der Index konstant abgerutscht, aber erst jetzt geht es ans Eingemachte. Es geht jetzt um das Gap Up, die Aufwärts-Kurslücke, die zwischen dem 15. Und 16. März entstanden ist. Deren untere Begrenzung liegt bei 13.975 Punkten. Würde der DAX diese Kurslücke schließen und dort umgehend wieder nach oben drehen, wäre dieses Schließen eines Gaps im Zuge eines Aufwärtsimpulses ein grundsätzlich bullisches Signal, das zu einem zweiten Versuch an der Zone 14.816/15.060 Punkte führen kann. Sollte der Index aber durch diese Linie von 13.975 Punkten haltlos hindurchrutschen, wäre ein kleines Topp unterhalb einer mittelfristig entscheidenden Widerstandszone vollendet, dadurch ein Pullback an den Ausbruchslevel vollzogen und die Gegenbewegung dadurch abgeschlossen.

Sieht man sich das Umfeld für den an, fällt es schwer, letzteres Szenario und damit die bärische Variante nicht zu favorisieren. Die Inflation nimmt immer mehr Fahrt auf, die Unternehmen stöhnen unter immens gestiegenen Produktionskosten ebenso wie unter Materialmangel. Die unabsehbaren wirtschaftlichen Folgen eines Import-Stopps von russischem Öl und Gas stehen im Raum. Die Verbraucher sehen auch im April weitere, kräftige Preiserhöhungen, so dass das Geld auf der hohen Kante, das in neue Aktieninvestments fließen könnte, auch bei durchaus solventen Haushalten knapper wird. Und über allem hängt die Unsicherheit, wie stark sich diese Kombination aus wankendem Wachstum, haussierenden Preisen und einem sich schließenden Geldhahn der Notenbanken auswirken wird.

Trotzdem wäre es riskant, einem neuen charttechnischen Baisse-Signal zu vertrauensvoll vorzugreifen. Erst, wenn der DAX klar unter 13.975 Zählern schließt, wäre das kurzfristige Topp besiegelt und der Weg nach unten grundsätzlich frei. Und da an der Börse bekanntlich nichts unmöglich ist, kann man per hier und heute einem bullischen Szenario zwar eine klar geringere Wahrscheinlichkeit zumessen, aber ausschließen sollte man das besser nicht!

