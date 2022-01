Das Metaversum im Blick: Microsoft plant Mega-Übernahme von Activision Blizzard – Aktie gibt deutlich nach

Einen echten Paukenschlag verkündete gestern der Softwaregigant Microsoft: Für die schwindelerregende Summe von fast 70 Milliarden USD will Microsoft den Spielentwickler Activision Blizzard übernehmen, der u.a. für Kassenschlager wie „Call of Duty“, „World of Warcraft“ oder „Candy Crush“ verantwortlich ist.

Microsoft bietet den Aktionären von Activision Blizzard pro einen Preis von 95 USD, das entspricht einem Aufschlag auf den letzten vor Bekanntgabe der Übernahmeabsichten von gut 45 Prozent, was die vollständige Übernahme mit 68,7 Milliarden USD bewertet.

Microsoft – schwerpunktmäßig eigentlich im Bereich Software für Unternehmenskunden aktiv – baut damit seine Aktivitäten im Bereich Endverbraucher weiter aus und stärkt die eigene Position im Segment Spieleanbieter, wo in den letzten Jahren einige Anbieter übernommen wurden und vor allem das Streaming von Spielen über Abo-Modelle forciert wird. Mit Activision Blizzard kommen so auf einen Schlag bis zu 400 Millionen neue Nutzer dazu. Mit dem Kauf geht Microsoft-CEO Nadella auch eine Wette beim aktuellen Hype-Thema Metaversum ein, also der Spieleentwicklung im Bereich Virtual und Augmented Reality, d.h. der Verschmelzung von realer Welt und virtueller Spielewelt.

Der auf den ersten Blick sehr teuer erscheinende Kauf relativiert sich auf den zweiten Blick, wenn man sich den Kursverlauf der Aktien von Activision Blizzard der letzten Jahre anschaut. Denn Anfang 2021 markierten die Papiere noch bei 104,53 USD ein neues , damit liegt der aktuell von Microsoft gebotene Übernahmepreis sogar deutlich unter der bisherigen Rekordbewertung.

Im weiteren Verlauf des letzten Börsenjahres hatten die Aktien dann allerdings kräftig an Wert verloren und beendeten das Jahr mit 67,49 USD rund 35 Prozent unter dem zu Jahresbeginn erreichten Rekordhoch. Ein Grund für die kräftigen Kursverluste im letzten Jahr war ein großer Skandal um sexuelle Belästigung und Missbrauchsvorwürfe im Unternehmen in bis zu 700 Fällen.

Microsoft-Aktien geben deutlich nach – Activision Blizzard reagieren mit Kurssprung

Nach der Ankündigung der mit Abstand größten Übernahme der Unternehmensgeschichte verlieren die Aktien von Microsoft im US-Handel 2,4 Prozent auf 302,65 USD und bauen damit ihre Kursverluste seit Jahresbeginn bereits auf rund zehn Prozent aus.

Ganz anders gestern das Bild bei Activision Blizzard: Die an der US-Technologiebörse Nasdaq gehandelten Aktien beenden den Handelstag mit einem Kursplus von rund 26 Prozent bei 82,31 USD.

