Das Gasembargo kommt, die Rezession auch.

An dunklen Wolken am Horizont mangelt es derzeit wahrlich nicht. Das sieht selbst ein Dauerbulle und Verfechter von Buy & Hold. Wie passt das zusammen?

Das passt zusammen, weil Anleger mit Hedging oder Market Timing im Durchschnitt nur Geld verlieren. Da gibt es gar nichts zu diskutieren, die empirische Lage ist vollkommen eindeutig.

Doch selbst als Dauerbulle und langfristiger Investor kann und darf man nicht einfach die Augen verschließen.

All die dunklen Wolken am Horizont bringen mich aber sicherlich nicht dazu, meine Investments aus dem Fenster zu werfen, die ich in einem Jahrzehnt angesammelt habe. Das haben auch Corona und der von 2020 und all die anderen Crashs und Krisen nicht bewirkt.

Ganz im Gegenteil, Crashs sind vor allem Gelegenheiten. Und um diese Gelegenheiten dann für sich nutzen zu können, darf man nicht leichtfertig und frühzeitig all sein Pulver verschießen.

Wer heute auf eine Cashquote von 20-30% kommt, sollte dieses Pulver womöglich trocken halten. Das ist die Kernaussage dieses Artikels.

Nun möchte ich Ihnen auch mitteilen, warum ich das glaube und warum ich mich auch selbst so verhalte.

Die Raison ist einfach. Erstens habe ich bereits alle Unternehmen im Depot, die ich wirklich attraktiv finde. Weitere Käufe müssen also gar nicht stattfinden und wären nur als Aufstockung interessant.

Chance und Risiko

Wichtiger ist aber, dass das Chance-Risiko-Verhältnis derzeit in der Breite bestenfalls mittelprächtig ist.

Der legendäre Fondsmanager Bill Miller sagte dereinst, dass Bullenmärkte in der Regel auf einem Fundament aus Liquidität, Wirtschaftswachstum und einer attraktiven relativen Bewertung von Aktien fußen.

Die Notenbanken in allen Herren Ländern, außer der EZB, erhöhen derzeit aber die Leitzinsen und ziehen Liquidität ab. Wie wir alle wissen, trifft das beispielsweise auch auf die FED zu.

Die Liquidität ist nach der unvergleichbaren Geldschwemme ab 2020 hoch, sinkt aber.

Das Wirtschaftswachstum hat sich zuletzt bereits abgeschwächt und in Anbetracht der hohen Inflation und der damit einhergehenden Probleme für den Konsum, dürfte es nicht besser werden.

Das ist vor allem für die USA ein Problem.

Tatsächlich sieht es bei der Bewertung für Aktien noch am besten aus. Die Bewertungen sind hoch, aber was sind die Alternativen? Immobilien zu Mietrenditen von 3% bei gleichzeitig steigenden Finanzierungskosten?

Anleihen mit knapp über 0% oder gar Cash? Bei einer Inflation von 7% ist das alles nicht sonderlich attraktiv.

Aus die Maus

Belastungsfaktoren gibt es also genug. Ferner wissen wir, dass nahezu alle Bullenmärkte von einem der folgenden drei Faktoren beendet werden:

Ein Ölpreis-Schock, steigende Leitzinsen oder eine Rezession.

Sie können es sich also fast aussuchen. Die ersten beiden Punkte treffen zu, der dritte wird zunehmend wahrscheinlicher.

Ursächlich dafür ist aus meiner Sicht der Krieg in der Ukraine. Die Auswirkungen steigender Preise und Inflation haben wir bereits angeschnitten.

Sind Menschen dazu gezwungen, einen größeren Teil ihres Einkommens für Sprit und Grundbedürfnisse wie Nahrung, Strom und eine warme Wohnung auszugeben, dämpft das unmittelbar den Konsum in anderen Bereichen.

Das Embargo kommt

Bisher sind das alles Fakten, jetzt begeben wir uns in das Reich der Mutmaßungen. Meine Mutmaßung ist, dass die Bundesregierung einknicken und es am Ende zu einem Gasembargo oder einer Importkürzung gegenüber Russland kommen wird.

In Anbetracht der Bilder, die uns aus der Ukraine erreichen, dürfte der öffentliche Druck immer größer werden, je länger sich der Krieg zieht. Irgendwann gibt die Regierung nach, so wie sie es bei anderen Themen auch getan hat.

Am Anfang wollte man auch keine Waffen liefern, das hat sich dann recht schnell geändert.

Bei den Sanktionen hat man auch immer wieder nachgelegt und Dinge beschlossen, die Anfangs ausgeschlossen schienen.

Dasselbe gilt dafür, welches Kriegsgerät geliefert wird. Am Anfang waren es DDR-Altbestände, die ohnehin nur vor sich hinrosteten, heute sprechen wir schon über Schützenpanzer.

Tschechien liefert jüngeren Berichten zufolge dutzende T-72 Panzer in die Ukraine. Inzwischen sind wir also bei schwerem Gerät angekommen.

Und wenn es nach Polen ginge, stünde die Nato wohl schon in der Ukraine (Polen hatte zwischenzeitlich eine Friedensmission durch die Nato vorgeschlagen).

Es wird jeden Tag mehr

Ähnlich sieht es bei den Sanktionen aus. Ein Verbot von Kohleimporten aus Russland waren vor wenigen Wochen noch undenkbar, jetzt sind sie Realität.

Aktuell erscheint vielen ein Gasembargo als unwahrscheinlich.

Inzwischen scheint aber so gut wie jedes Land in der EU offen dafür zu sein. Selbst Italien, welches seit jeher besonders gute Beziehungen zu Russland pflegt und mit der Fünf-Sterne-Partei eine vergleichsweise russlandfreundliche Regierungspartei hat, will ein Embargo nicht mehr ausschließen und würde kein Veto einlegen.

Dabei ist Italien nicht minder abhängig von Gas aus Russland, ganz im Gegenteil. Dort entfallen wohl 42% des gesamten Energiemix auf Gas und das kommt vornehmlich aus Russland.

In der EU scheinen nur noch Deutschland, Österreich und Ungarn gegen ein Gasembargo zu sein.

Wie lange wird das noch so bleiben?

Kohle, Holz, Zement…

Die Liste an Export- und Importverboten sowie anderen Sanktionen ist inzwischen ellenlang.

Seit heute gilt ein Importverbot für Kohle, Holz, alkoholische Getränke wie Vodka und Zement. Für russische Schiffe gilt eine Hafensperre an europäischen Häfen, vier russische Banken wurden gekappt und es wurde ein Ausfuhrverbot für bestimmte Halbleiter, Computer und andere Ausrüstung beschlossen.

Mit dem Importverbot für Kohle hat man bereits den ersten Schritt in Richtung Energieembargo getan. Werden weitere folgen?

Sollte Deutschland unter dem öffentlichen und europäischen Druck einschwenken, dürfte ein Gasembargo nicht mehr abzuwenden sein.

Kommt es zu einem Embargo oder einer nennenswerten Kürzung der Gasimporte, wird es holprig. Dass das mit enormen wirtschaftlichen Folgen verbunden ist, dürfte sicher sein.

Jeder kann und darf diesem Szenario eine andere Wahrscheinlichkeit zusprechen. Dass es dazu kommt, ist aber sicherlich nicht ausgeschlossen.

Sinnbildlich dafür die Charts von BASF und des Dax.

Chart vom 06.04.2022 Kurs: 50,50 Kürzel: BAS – Wochenkerzen

Chart vom 06.04.2022 Kurs: 14.234 Kürzel: DAX – Wochenkerzen

Anmerkung:

Das bedeutet nicht, dass ich ein Embargo befürworte, für sinnvoll erachte oder mir nicht über die wirtschaftlichen Folgen bewusst wäre. Es bedeutet übrigens auch nicht, dass ich ein Embargo ablehne.

Worum es hier geht, ist eine Beschreibung der politischen Realität. Und die sieht so aus, dass derzeit scheinbar 24 von 27 EU-Staaten dazu bereit wären, ein Embargo zu verhängen.

Falls Sie persönlich ein Embargo ablehnen und für eine schlechte Idee halten, sollten Sie sich bewusst machen, dass es die Politik nicht davon abhält, etwas zu tun, nur weil es keine gute Idee ist.

Beispiele, die das belegen, gibt es genug.

