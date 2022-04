Daimler Truck, Valneva, Twitter und Coca-Cola – Der kompakte Tagesrückblick

Lassen Sie sich den Artikel vorlesen:

Auch wenn sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft überraschend aufgehellt hat – der stieg im April auf 91,8 Punkte nach 90,8 Punkten im Monat März – schicken Rezessionsängste den DAX zum Wochenstart auf Talfahrt.

Der deutsche Leitindex rutscht zu Handelsbeginn um über 250 Punkte bis auf 13.867 Punkte ab. Da sich die US-Futures vorbörslich aber von ihren Tiefs wieder deutlich erholen können, legt auch der DAX wieder zu und liegt am späten Nachmittag noch rund ein Prozent im Minus bei 14.005 Punkten.

Auch die US-Börsen eröffnen tiefrot, der Dow Jones verliert zu Handelsbeginn 0,6 Prozent auf 33.624 Punkte, der breiter gefasste S&P 500 gibt 0,8 Prozent auf 4.238 Punkte nach und an der Technologiebörse gibt der Nasdaq100 aktuell 0,4 Prozent auf 13.302 Zähler nach.

Von Unternehmensseite sorgen heute u.a. die folgenden Nachrichten für Bewegung bei Einzelwerten:

Daimler Truck: Positiver Analystenkommentar sorgt für DAX-Spitze

Lange an der DAX-Spitze konnten sich heute die Aktien des weltgrößten Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck behaupten. Zwischenzeitlich lagen die Papiere mehr als zwei Prozent im Plus und können sich bis zum Handelsschluss noch mit einem kleinen Kursgewinn von 0,2 Prozent auf 25,54 Euro über die (Tages)Ziellinie retten.

Positiv reagierten heute die Anleger auf eine Studie der Investmentbank Oddo BHF, die Daimler Truck mit „Outperform“ in ihre Bewertung aufnehmen und das Kursziel bei 30 Euro sehen.

Unter die Räder geraten heute die Aktien des französischen Impfstoffherstellers Valneva. Grund dafür ist die Nachricht über zusätzliche Informationen, die die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) über den von Valneva hergestellten Totimpfstoff angefordert hat.

Denn eigentlich hatten – neben den Konzernverantwortlichen – auch viele Anleger mit einer Zulassung noch im Monat April gerechnet, nachdem der Impfstoff erst in der vorvergangenen Woche in Großbritannien für Menschen im Alter von 18 bis 50 Jahre zugelassen wurde. Das könnte sich nun (so die Befürchtung von Marktbeobachtern) noch weiter hinziehen, nachdem Valneva von der EMA eine weitere Liste mit Fragen zum Vakzin erhalten hat. Trotzdem bleibt das Valneva-Management zuversichtlich und rechnet immer noch mit einer Zulassung im zweiten Quartal.

Die Anleger sind da heute schon etwas skeptischer und werfen Valneva-Aktien aus ihren Depots, so dass die Papiere kurz vor Handelsschluss mit mehr als 15 Prozent bei 12,82 Euro im Minus notieren.

Twitter liebäugelt jetzt mit Musk-Angebot

Und wieder Twitter: Nachdem der Konzern das von Tesla-Gründer Elon Musk zuerst kategorisch abgelehnt hatte und sich mittels Giftpille sogar dagegen wehren wollte, sind nun plötzlich andere Töne aus dem Konzern zu hören.

Wie US-Medien berichten, zeigt sich Twitter jetzt „empfänglicher für das Übernahmeangebot von Musk und ist zu ernsthaften Verhandlungen bereit“.

Wie ernst man diese Aussagen nehmen kann, ist aktuell nicht abzuschätzen, zu oft änderten hier beiden Seiten ihre Meinung und Einschätzung. Den Anlegern ist das heute egal, sie greifen bei Twitter-Aktien zu und die starten an der US-Börse mit einem Kursplus von 3,8 Prozent bei 50,79 US-Dollar in den Handel.

Coca-Cola legt beim Umsatz deutlich zu

Der US-Brauseproduzent Coca-Cola kann seine Umsätze im ersten Quartal um knapp 20 Prozent auf 10,5 Milliarden Euro steigern, die operative Marge legte um 2,3 Prozent auf 32,5 Prozent zu. Um 16 Prozent auf 0,64 US-Dollar konnte das Ergebnis pro (EPS) von Januar bis März 2022 gesteigert werden.

Im Gesamtjahr peilt Coca-Cola ein Umsatzwachstum von sieben bis acht Prozent an, das EPS soll um fünf bis sechs Prozent zulegen.

An der US-Börse starten Aktien von Coca-Cola mit einem Plus von zwei Prozent bei 66,50 US-Dollar in den Handel.

