Daimler Truck Holding startet mit 28 Euro an der Börse – Daimler-Aktien gibt nur optisch deutlich nach

Heute startet die Aktien der Nutzfahrzeug-Abspaltung des Stuttgarter Autobauers Daimler, der Daimler Truck Holding AG, an der Börse, nachdem das neue Unternehmen gestern rechtlich wirksam im Handelsregister eingetragen wurde.

Mit der Daimler Truck Holding AG bringt Daimler den weltweit größten Hersteller von Lastkraftwagen und Bussen mit rund 100.000 Beschäftigten an die Börse und hält nach dem Börsengang noch 35 Prozent am Unternehmen, die restlichen 65 Prozent der Daimler Truck-Aktien sind dann im Besitz der Daimler-Aktionäre. Die haben seit heute für jeweils zwei Daimler-Aktien eine neue von Daimler Truck in ihren Depots.

Daimler-Aktien wegen Einbuchung der neuen Aktien mit deutlichem Abschlag

Deshalb sollten Aktionäre von Daimler heute beim Blick auf die Kurstafel nicht erschrecken. Denn aktuell erscheint dort beim der Daimler Aktie von 71,58 Euro ein Minus von 16,5 Prozent.

Das relativiert sich aber schnell, rechnet man die pro zwei Daimler-Aktien ins Depot eingebuchte Aktie von Daimler Truck hinzu. Bei zwei Aktien von Daimler zu 71,58 Euro zuzüglich einer Daimler Truck-Aktie zu 29 Euro ergibt das 172,16 Euro. Am gestrigen Handelstag schlossen Daimler-Aktien bei 86,18 Euro, d.h. zwei Papiere kosteten 172,20 Euro und damit starten die Papiere heute in etwa auf Vortagesniveau.

Daimler Truck-Aktien legen nach Handelsstart zu und sind heute kurz DAX-Mitglied

Der erste Kurs der neuen Aktien von Daimler Truck lag bei 28 Euro, wenige Minuten nach Handelsstart legen die Papiere um 3,5 Prozent auf 29 Euro zu.

Aus technischen und rechnerischen Gründen sind die Aktien von Daimler Truck heute sogar für einen Tag Bestandteil des deutschen Leitindex DAX, der sich deshalb heute aus 41 Werten zusammensetzt, müssen diesen aber zum XETRA-Schlusskurs bereits wieder verlassen.

