Daimler Truck Holding: Analysten erwarten weitere Kurssteigerungen – Aktie setzt Höhenflug fort

Seit dem 10. Dezember letzten Jahres werden die Aktien der Daimler Truck Holding (Daimler Truck) an der Börse notiert. Mit der Abspaltung ihrer Nutzfahrzeugsparte hat die Daimler AG den weltweit größten Hersteller von Lastkraftwagen und Bussen mit rund 100.000 Beschäftigten an die Börse gebracht und hält auch nach dem Börsengang immer noch 35 Prozent der Anteile am Unternehmen. Die restlichen 65 Prozent wurden zum Börsenstart unter den Daimler-Aktionären aufgeteilt, die jeweils für zwei Daimler-Aktien eine von Daimler Truck in ihr Depot eingebucht bekamen.

Ihr Debüt gaben die Aktien von Daimler Truck am ersten Handelstag – an dem sie sogar einen kurzen Auftritt im deutschen Leitindex DAX und im Euro Stoxx50 hatten – bei einem von 28 Euro.

Seit der Erstnotierung hielt die Kauflaune der Anleger an: Aktien von Daimler Truck haben sich innerhalb der letzten rund fünf Wochen um rund 27 Prozent auf ihren heute erreichten neuen Höchstkurs bei 35,73 Euro verteuert.

Analysten sehen weiterhin deutliches Aufwärtspotenzial

Und trotz des Höhenflugs in den letzten Wochen trauen zahlreiche Analysten den Aktien von Daimler Truck in den nächsten Monaten weiterhin deutlich Kurssteigerungen zu.

Ein mittelfristiges Kursziel von 48 Euro sehen beispielsweise die Analysten der kanadischen Bank RBC und bestätigten deshalb ihre Einstufung für Daimler Truck mit „Outperform“. Vor allem:

eine Aufnahme in den deutschen Leitindex DAX im März

könnte nach Ansicht der Experten der Auslöser für weitere Kursgewinne sein.

Auch die US-Großbank JPMorgan stuft Daimler Truck mit „Outperform“ ein und sieht ebenfalls ein Kursziel von 48 Euro. In der Anfang des Jahres veröffentlichten Branchenstudie weist der verantwortliche von JPMorgan explizit auf seinen

Optimismus für die von Daimler abgespaltete Nutzfahrzeugsparte

hin.

Und die Dritten im Bunde der Analysten, die 48 Euro als Kursziel für Aktien von Daimler Truck ausgegeben haben, sind die Experten vom Investmenthaus Stifel, die ihr Kursziel ebenfalls mit einer Kaufempfehlung versehen.

Daimler Truck-Aktien legen heute knapp zwei Prozent auf 35,73 Euro zu. Damit errechnet sich mittelfristig bei den drei vorgestellten Kaufempfehlungen jeweils ein stattliches (theoretisches) Aufwärtspotenzial von aktuell bis zu 34 Prozent für die Papiere.

