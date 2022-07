CTS Eventim: Diese Aktie könnte jetzt drehen!

Lassen Sie sich den Artikel vorlesen:

Sie stieg, als man damit hätte rechnen müssen, dass sie fällt. Jetzt fällt sie, obwohl es niemand wundern dürfte, wenn sie steigen würde: CTS Eventim ist eine , die sich seit dem Corona-Crash oft der Logik entzieht. Aber nicht der . Und die signalisiert jetzt Chancen!

Nach dem Corona-Crash stieg die Aktie des Event-Veranstalters und Ticket-Vermarkters CTS Eventim wie auf Schienen immer höher, überbot das „Prä Corona“-Hoch und erreichte im Herbst 2021 ihr bisheriges Rekordhoch von 72,68 Euro. Und das, obwohl völlig offen war, wie sich Umsatz und Gewinn darstellen würden, wenn die Corona-Beschränkungen fallen. Und das, obwohl man schon im vergangenen Herbst ahnen konnte, dass die Lockdowns nicht nur Probleme bei den Lieferketten, sondern mit ihnen auch Inflation gebracht haben, was bedeutet, dass so manchem Verbraucher das Geld knapp wird. Und Veranstaltungen wie Konzerte und Show-Events sind Ausgaben, die man, wenn man den Gürtel enger schnallt, problemlos auch bleiben lassen kann.

Es wirkte, als würde man hier einfach stur ein „Best Case“-Szenario einpreisen, dessen Grundlage war, dass CTS Eventim die Zwangspause genutzt hat, um sich durch Zukäufe auf deutlich breitere Füße zu stellen. Doch jetzt weiß man eben: Das Risiko ist groß, dass die Verbraucher nicht mitspielen. Nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie womöglich nicht können. Allerdings kam die Reaktion auf die eingetrübte Lage verblüffend spät, denn:

Expertenmeinung: Noch Ende April hatte sich der nach zwei Korrekturschüben wieder fast an die 70 Euro und damit nahe an das Rekordhoch herangeschoben. Jetzt aber hat die Aktie erneut und kräftig Boden preisgegeben. Von 69,45 Euro ging es bis Anfang Juli auf im Tief 48,14 Euro nach unten. Und nachdem er im März noch auf Wochenschlusskursbasis gehalten werden konnte, brach dadurch auch der mittelfristige, breite Aufwärtstrendkanal. Das war es also für die Bullen … oder?

Nicht unbedingt, denn jetzt wäre eine Chance da, das Ruder erneut herumzureißen. Sie sehen in unserem auf Wochenbasis, dass CTS Eventim zwar aus dem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal gerutscht, ist. Aber die Korrekturschübe haben einen eher flachen Abwärtstrendkanal entstehen lassen, an dessen unterer Begrenzung sich die Aktie überraschend lange festklammert. Und diese untere Begrenzung steht nicht im freien Raum, sondern liegt inmitten einer sehr breiten, massiven Supportzone, die sich aus zahlreichen oberen und unteren Wendepunkten der vergangenen gut zwei Jahre zusammensetzt und die man im Bereich zwischen 44,10 und 51,18 Euro verorten kann. In den vergangenen drei Wochen war CTS Eventim immer wieder in diese Zone eingetaucht, beendete diese Handelswochen aber immer über diesem Bereich. Das ist eine Chance …

… die man indes auch liegen lassen könnte. Es muss gelingen, eine Woche über 52,50 Euro und damit über den Verlaufshochs der letzten zwei Wochen zu beenden, um ein Zeichen zu setzen, das die Käufer zurückholt und die Chance bietet, sich als erstes wieder an die Widerstandszone 59,20 zu 61,55 Euro voranzukämpfen. Da die Quartalszahlen (sofern keine Vorab-Meldungen kommen) erst am 24. August anstehen, müssten die Bullen sich jetzt am eigenen Schopf aus der Gefahrenzone ziehen. Man darf gespannt sein, ob das gelingt … die Basis dafür wäre zumindest da!

