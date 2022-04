Continental: Gewinnwarnung – und die Aktie steigt!?

Mitten in der Handelszeit legte Continental gestern vorläufige Ergebnisse für das erste Quartal vor und kombinierte das mit einer Senkung der Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr. Die machte daraufhin einen Satz … aber nach oben. Was ist denn hier los?

Vielleicht haben einige Marktteilnehmer die Vorab-Zahlen und die Korrektur der bisherigen Gesamtjahresprognose nicht genau gelesen oder nicht nachgerechnet, welche Konsequenzen das auf den Gewinn hat. Oder aber manch einer dachte sich, dass es ja allemal auch schlimmer hätte kommen können.

Aber davon abgesehen, dass der gestrige Kursanstieg gegen Handelsende auch auf Verkäufe traf und aus charttechnischer Sicht noch kein bullisches Signal ausgelöst hat, könnte es ja auch durchaus noch schlimmer kommen als das, was der Fahrzeugtechnik- und Reifenspezialist aktuell für das Gesamtjahr erwartet. Was genau kam da auf den Tisch?

Der Umsatz lag im ersten Quartal mit 9,3 Milliarden Euro solide über den 8,6 Milliarden des Vorjahresquartals. Das war gut, aber: Die Gewinnmarge vor Steuern und Zinsen ( ) ist sehr deutlich in die Knie gegangen, fiel von 8,5 Prozent im Vorjahr auf nur noch 4,7 Prozent. Das EBIT selbst wurde nicht mitgeteilt, aber man kann ja anhand des Umsatzes und der EBIT-Marge selbst sehen, dass es gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich niedriger liegen muss.

Für das Gesamtjahr 2022 hob Continental die Umsatzprognose zwar marginal von einer bisherigen Erwartungsspanne zwischen 38 und 40 Milliarden Euro auf 38,3/40,1 Milliarden an. Aber dafür sieht man die um Sondereffekte bereinigte EBIT-Gewinnmarge deutlich niedriger, nämlich zwischen 4,7 und 5,7 Prozent nach zuvor 5,5 bis 6,5 Prozent. Das ist nun wirklich kein Pappenstiel, denn das heißt, dass von jedem umgesetzten Euro auf EBIT-Basis nicht mehr 5,5 bis 6,5 Cent, sondern nur noch 4,7 bis 5,7 Cent hängen bleiben. Daraufhin beherzt einzusteigen, wirkt „mutig“, zumal:

Expertenmeinung: Continental teilte mit, dass diese angepasste Prognose darauf basiere, dass man jetzt davon ausgeht, dass die weltweite Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen zwischen vier und sechs Prozent über dem Level des Vorjahres liegen wird. Die vorherige Prognose basierte auf einem Produktionsanstieg zwischen sechs und neun Prozent. Da stellt sich die Frage: Was, wenn auch diese vier bis sechs Prozent nach unten korrigiert werden müssen? Denn zumindest für das erste Quartal weisen erste Zahlen nicht auf einen deutlichen Anstieg der Fahrzeugproduktion hin.

So gesehen wäre es wohl die beste Lösung, sich von diesem gestrigen Plus der Conti-Aktie nicht hinreißen zu lassen, solange die Aktie nicht auf charttechnischer Ebene wirklich für bullische Fakten gesorgt hat. Was dann der Fall wäre, wenn der über dem Ende März entstandenen Zwischenhoch bei 72,55 Euro schließen und damit ein Doppeltief vollenden würde. Bis dahin bliebe das gestrige Plus ein Lebenszeichen auf den dünnen Beinchen einer eigentlich bärischen Meldung.

