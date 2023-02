Commerzbank, K+S AG, Stabilus, Hornbach und Ericsson – Was an den Börsen passiert ist

Lassen Sie sich den Artikel vorlesen:

So schnell ändert sich die Meinung an der Börse: Am letzten Freitag gaben die Kurse nach enttäuschenden Konjunkturdaten noch deutlich nach, da bei den Anlegern wieder Zins- und Inflationssorgen in den Fokus rückten und zudem einige Beobachter auf eine längst überfällige Korrektur nach den zuletzt kräftigen Kursgewinnen hinwiesen.

Die Lage sieht heute schon wieder komplett anders aus, denn ein Wochenrückgang von knapp zwei Prozent reicht vielen Anlegern inzwischen, um schon wieder von „Einstiegskursen auf einem verbilligten Kursniveau“ zu sprechen. Immer verbunden mit der Angst, die nächste Rallye zu verpassen. Der DAX startet in die neue Handelswoche bereits mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 15.351 Punkten und baut die Gewinne in der Folge kräftig aus. Am späten Nachmittag liegt der DAX beim Stand von 15.466 Punkten bereits mit 1,7 Prozent bzw. 256 Punkten im Plus.

Freundlich starten auch die US-Börsen in die neue Handelswoche: Der Dow Jones legt anfangs 0,7 Prozent auf 33.040 Punkte zu, der breiter gefasste S&P 500 gewinnt 0,8 Prozent auf 4.003 Punkte und an der Technologiebörse beginnt der Nasdaq100 mit einem Plus von 1,2 Prozent bei 12.110 Zählern.

Von Unternehmensseite sorgen heute u. a. die folgenden Nachrichten für Bewegung bei Einzelwerten:

Commerzbank feiert DAX-Rückkehr mit Kursgewinnen

Nach rund viereinhalb Jahren ist heute die Commerzbank in den deutschen Leitindex DAX zurückgekehrt, wo sie den Industriegaskonzern Linde ersetzt.

Die Anleger feiern das Ereignis und greifen bei Commerzbank-Aktien kräftig zu, die mit einem Plus von 4,6 Prozent auf 11,16 Euro aktuell der Indexspitzenreiter sind.

K+S AG: Beschäftigte erhalten mehr Geld

Der Salz- und Düngemittelproduzent K+S hat sich mit der Gewerkschaft IG BCE geeinigt und die ca. 10.000 Beschäftigten werden ab dem 1. April 2023 mehr Geld erhalten. Ab da gibt es für jeden Angestellten einen monatlichen Sockelbetrag von brutto 200 Euro. Ein Jahr später, also ab dem 1. April 2024, erhält dann jeder Arbeitnehmer eine Erhöhung seines Entgeltes um weitere zwei Prozent.

Darüber hinaus soll es am 1. März 2023 auch eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro geben und eine Einmalzahlung von 1.700 Euro ein Jahr später. Der neue Tarifvertrag hat bis Ende 2024 Gültigkeit.

Die im MDAX notierten Aktien von K+S legen aktuell ein Prozent auf 22,76 Euro zu.

Stabilus sieht sich für weitere Übernahmen gut gerüstet

Michael Büchsner, CEO des Automobilzulieferers Stabilus, hat sich am Wochenende in der „Börsen-Zeitung“ zu möglichen Übernahmen geäußert und kann sich „Übernahmen für insgesamt bis zu 700 Millionen Euro vorstellen“. Bei möglichen Übernahmekandidaten wird gezielt nach Unternehmen „mit einer Umsatzgröße von 30 bis 150 Millionen Euro pro Jahr“ gesucht.

Stabilus-Aktien starten in die neue Handelswoche mit einem kleinen Minus von 0,3 Prozent bei 62,60 Euro.

Hornbach Holding: Vertrag mit Finanzchefin wird verlängert

Der Baumarkt-Konzern Hornbach Holding hat den Vertrag mit seiner Finanzchefin Karin Dohm um weitere fünf Jahre nach Ablauf des Vertrages zum 31. Dezember 2023 verlängert. Damit umfasst die erneute Bestellung von Frau Dohm als CFO den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2028.

Darauf haben sich am Wochenende die Aufsichtsräte der Hornbach Baumarkt AG und der Hornbach Management AG (die wiederum die persönlich haftende Gesellschafterin der Hornbach Holding AG & Co KGaA ist) geeinigt.

Die im notierten Aktien der Hornbach Holding AG können aktuell ein Prozent auf 78,85 Euro zulegen.

Ericsson will weltweit bis zu 8.500 Stellen abbauen

Der schwedische Netzwerkausrüster Ericsson hat angekündigt, dass er als Teil seines im letzten Dezember angekündigten Sparprogramms weltweit bis zu 8.500 Stellen abbauen will. Die meisten Entlassungen sollen dabei noch im ersten Halbjahr 2023 erfolgen.

Mit den eingeleiteten Maßnahmen will Ericsson seine Kosten bis zum Jahresende um bis zu 9 Milliarden schwedische Kronen senken. Im Xetra-Handel legen Ericsson B-Aktien aktuell 0,9 Prozent auf 5,28 Euro zu.



Wie hilfreich fanden Sie den Artikel? 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Was sollten wir verbessern?