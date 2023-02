Commerzbank: War das heute die Eintrittskarte in den DAX?

Lassen Sie sich den Artikel vorlesen:

Gespannt haben die Anleger auf die Zahlen der Commerzbank gewartet, nachdem das Finanzinstitut bereits Ende letzten Jahres mit der Ankündigung eines Milliardengewinns, der überraschenden Vorabveröffentlichung von Zahlen vorvergangene Woche und der Ankündigung einer Dividende die Spekulationen auf sehr gute Ergebnisse angeheizt hatte.

Heute war es dann so weit, und die Commerzbank hat geliefert und den höchsten Gewinn in der letzten Dekade erzielt. Außerdem kündigt die Bank an, das Ergebnis im Jahr 2023 weiter zu steigern. Bei den Anlegern kommt das sehr gut an und die im MDAX notierten Aktien legen heute deutlich zu.

Commerzbank erzielt höchstes Konzernergebnis der letzten zehn Jahre

Trotz des insgesamt schwierigen Marktumfeldes und Sonderbelastungen bei der polnischen Tochter mBank kommt die Commerzbank eigenen Angaben zufolge bei der „Transformation der Bank gut voran und das neue Geschäftsmodell im In- und Ausland steht“. Im Rahmen der „Strategie 2024“ wurde das Filialnetz gestrafft und zahlreiche Vollzeitstellen abgebaut. Zudem hat die Ertragsdynamik aufgrund eines starken Kundengeschäfts und der gestiegenen Zinsen zugelegt.

Diese Entwicklungen haben einen spürbaren Einfluss auf die Ertrags- und Ergebnisentwicklung bei der Commerzbank im abgelaufenen Geschäftsjahr. Die Bank konnte ihre Erträge im Jahr 2022 um ca. 12 Prozent auf 9,461 Milliarden Euro steigern. Im vierten Quartal legten die operativen Erträge sogar um 30 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro zu.

Das operative Ergebnis profitierte von einem hohen Zinsüberschuss (+ 33 Prozent auf 6,46 Milliarden Euro) sowie gesunkenen Verwaltungsaufwendungen (-6,2 Prozent auf 5,844 Milliarden Euro). In Summe stieg das operative Ergebnis im letzten Geschäftsjahr um 77 Prozent auf 2,099 Milliarden Euro. Im vierten Quartal sprang das operative Ergebnis sogar um 274 Prozent auf 528 Millionen Euro.

Unter dem Strich steigerte die Commerzbank das Konzernergebnis nach Steuern und Minderheiten um 233 Prozent auf 1,435 Milliarden Euro und übertraf die Zielmarke von einer Milliarde Euro deutlich.

Dividendenzahlung und Aktienrückkauf geplant

Aufgrund des guten Ergebnisses schlägt die Geschäftsführung die Ausschüttung von 30 Prozent des Konzernergebnisses an die Aktionäre vor. Damit würden die eine Dividende von 0,20 Euro pro erhalten, die erste Dividendenzahlung seit 2018.

Außerdem will sich der Vorstand von der die Genehmigung zum Rückkauf eigener Aktien im von bis zu 122 Millionen Euro holen.

Gewinn soll 2023 noch weiter steigen

Auch wenn das laufende Geschäftsjahr nach Ansicht des Commerzbank-Managements herausfordernd sein wird, soll der Zinsüberschuss die im letzten Jahr erzielten 6,5 Milliarden Euro übertreffen und die Gesamtkosten sollen weiter sinken.

Im Ergebnis rechnet die Bank für 2023 mit einem „Konzernergebnis deutlich über dem von 2022“.

Aktien der Commerzbank legen kräftig zu

Die sehr erfreulichen Zahlen kommen bei den Anlegern heute gut an und die im MDAX notierten Aktien der Commerzbank legen aktuell 9,5 Prozent auf 11,29 Euro zu. Damit bauen die Papiere die Kursgewinne seit Jahresbeginn bereits auf fast 25 Prozent aus, seit dem Jahrestief 2022 bei 5,17 Euro haben sich die Papiere sogar mehr als verdoppelt.

Steigen die Chancen auf einen DAX-Aufstieg?

Raum zur Spekulation auf weiter steigende Kurse dürfte auch die Wette auf einen möglichen DAX-Aufstieg der Commerzbank-Aktien bieten, da Linde in Kürze aus dem deutschen Leitindex ausscheiden wird. Neben dem Rüstungskonzern Rheinmetall wird die Commerzbank aktuell als einer der heißesten Kandidaten gehandelt. Mit dem kräftigen Kursanstieg dürfte die Bank ihre Chancen verbessert haben, denn die ist eines der wichtigsten Kriterien bei der Entscheidung durch die Deutsche Börse.

Sie möchten vor Börsenstart über spannende Aktien informiert werden? Wir beobachten für Sie regelmäßig die interessantesten Aktien am Markt. Die Besten stellen wir Ihnen jeden Morgen kostenfrei im LYNX Börsenblick vor. Aktuell ermöglichen wir so über 35.000 Lesern täglich einen schnellen Überblick über die spannendsten Aktien. Machen Sie sich selbst ein Bild und abonnieren Sie unseren täglichen Newsletter Börsenblick oder einen anderen auf unserer Seite Börsennews.

Wie hilfreich fanden Sie den Artikel? 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Was sollten wir verbessern?