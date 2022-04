China: Der lachende Dritte?

Wenn zwei sich streiten, gibt es meist einen, der davon profitiert. Der Gedanke liegt nahe, dass die Sanktionen, die Europa und die USA gegenüber Russland verhängt haben, China zum Vorteil gereichen. Aber ob man deswegen vermehrt in den chinesischen investieren sollte? Sehen wir uns das mal an.

Einzelne Stimmen waren gestern zu hören, die das Wachstum von „nur“ 4,8 Prozent, das China als Anstieg des Bruttoinlandsprodukts im ersten Quartal 2022 gemeldet hatte, als enttäuschend werteten. Richtig ist zwar, dass der Shanghai Composite Index, den man als chinesischen Leitindex sehen könnte, am Montag im Minus schloss. Aber im Vorquartal waren es nur 4,0 Prozent gewesen, zudem hatten die Volkswirte im Vorfeld nur 4,4 Prozent erwartet.

So mager ist das Wachstum also keineswegs, wenn man zudem bedenkt, dass es China mit seiner „Null Covid-Politik“ fertigbringt, ganze Industriezentren zeitweise in den Lockdown zu schicken. Da müsste man erst einmal schauen, was z.B. die USA und die Eurozone im ersten Quartal an Wachstum zuwege brachten. Was wir erst Ende April auf den Tisch bekommen, aber für die USA liegt die bisherige Schätzung bei nur +1,0 Prozent, in Europa könnte man über eine „schwarze Null“ wohl froh sein. China hat es, scheint es, besser.

In Sachen Exporte ist China in der Tat der „lachende Dritte“

Der Eindruck wird umso intensiver, wenn man sich im folgenden ansieht, wie sich das chinesischer Exporte, in US-Dollar gerechnet, seit dem Jahr 2000 entwickelt hat. Dass die Entwicklung des monatlichen Exportvolumens immens unstet wirkt, liegt an der langen Folge von Feiertagen zum chinesischen Neujahr, die meist zu einem großen Teil im Februar liegen und die Exportsumme dieses Monats dadurch immens mindern. Unter dem Strich bleibt aber folgende Erkenntnis:

Chinas Exporte waren 2020 insgesamt beeindruckend stabil geblieben (weil man dort einen radikalen, aber frühen und relativ kurzen Lockdown verhängt hatte) und stiegen noch im Jahr 2020 massiv an, weil man da dann von den durch Lockdowns ausgelösten Produktionsausfällen in den USA und Europa profitierte. Aber der Anstieg der Exporte erreichte dann keinen Sockel, sondern blieb dynamisch. Das Exportplus Chinas seit Anfang 2020 ist deutlich größer als das, was die USA dahingehend haben zulegen können.

Ist das ein Resultat von reißenden Lieferketten, Materialmangel und jetzt vor allem der Sanktionen gegen Russland und des Kriegs in der Ukraine, die durch ausbleibende Lieferungen und explodierende Produktionskosten Probleme für europäische Betriebe bringen? Ja. Zumal, das zeigt uns der nächste Chart, die Berechnung der China-Exporte in US-Dollar derzeit sogar noch als Bremse fungiert, denn:

Der US-Dollar ist zwar im Verhältnis zu den meisten anderen großen Weltwährungen derzeit immens stark, zum einen aufgrund der bereits gestarteten Serie an US-Leitzinserhöhungen, zum anderen, weil Investoren den US-Dollar bei geopolitischen Krisen als „sicheren Hafen“ ansehen. Aber zum chinesischen Yuan ist der Preis für einen US-Dollar gegenüber Frühjahr 2020 sehr deutlich gefallen. Das mindert den Wert chinesischer Exporte, wenn man den Warenwert in Dollar umrechnet. Und es macht chinesische Waren im US-Dollar-Raum relativ gesehen teurer. Das macht diesen markanten Anstieg der chinesischen Exporte noch beeindruckender.

Chinas Aktienmarkt läuft – scheinbar – in die falsche Richtung

Und ja, momentan liefert China vieles von dem, was europäische oder US-amerikanische Unternehmen gerade nicht liefern können. Und ebenfalls ja, man darf annehmen, dass die chinesischen Unternehmen mit ihren fast immer deutlich billigeren Produkten dieses Stück vom großen Konsumkuchen behalten werden, jetzt, wo eine massive Inflation den Verbrauchern in den etablierten Industrieländern auf die Taschen drückt. Aber ließe sich daraus unmittelbar ableiten, dass es geboten wäre, „mehr China“ ins Depot zu nehmen? Ich wäre da eher vorsichtig. Sehen wir uns mal an, wie sich die großen Indizes in den USA, Europa und China seit Anfang 2020 geschlagen haben. Denn eigentlich müsste China ja, angesichts der derzeit größeren wirtschaftlichen Stärke, auch deutlich besser gelaufen sein.

Ist es aber nicht, wie der vorstehende Chart zeigt. Und das hat Gründe, die man im Bruttoinlandsprodukt oder dem Volumen der Exporte bislang nicht bzw. kaum erkennen kann. Dabei sehen wir zudem:

Der Shanghai Composite Index als chinesischer Leitindex ist zwar wenigstens in etwa so gut bzw. schlecht gelaufen wie der Euro Stoxx 50. Aber der ebenfalls dort abgebildete Hang Seng China Enterprises Index (kurz HSCEI) ist dramatisch gefallen, ist bereits seit gut einem Jahr in einer waschechten . Dieser HSCEI umfasst die 50 wichtigsten chinesischen Unternehmen, die auch oder nur in Hongkong gehandelt werden. Dort, wo bestimmte Regulationen, die die Börsen in Shanghai und Shenzen betreffen, nicht gelten. Es ist daher vor allem der HSCEI, den man als Spiegel der wahren Lage ansehen müsste. Der folgende Chart zeigt diese Schere zwischen dem Shanghai Composite und dem HSCEI noch deutlicher:

Seit Anfang 2021 läuft der Shanghai Composite seitwärts, der HSCEI hingegen fiel immens und fast unaufhörlich. Was ist da los? Der HSCEI spiegelt genau die Gefahrenmomente wider, denen die chinesische Wirtschaft aktuell unterliegt: den Folgen von Chinas „Null Covid“-Politik und ihren Lockdowns und den Konsequenzen einer durch billiges Geld aufgeblähten und jetzt platzenden Immobilienblase.

„Null Covid“-Politik und der Immobilienmarkt: Das sind die beiden großen Risiken

Letztere ist zwar momentan aus den hiesigen Schlagzeilen verdrängt worden. Aber der Immobiliensektor bleibt am Boden, wie der folgende Chart zeigt, der den Shanghai Composite im Vergleich zu den Aktien einiger der wichtigsten chinesischen Immobilienkonzerne abbildet: China Evergrande, Fantasia Holdings, Kaisa Group, Modern Land und Sinic Holdings. Was mit deren Aktien passiert ist, spricht für sich.

Die geplatzte Immobilienblase in China hat viele Anleger viel ihres Ersparten gekostet, denn bevor die Sache außer Kontrolle geriet, wollten viele von diesem Boom profitieren. Hinzu kommen die unmittelbar betroffenen Immobilienkäufer und die Unternehmen, die für diese Konzerne arbeiteten bzw. noch arbeiten und oft lange, zu lange auf ihr Geld warten, d.h. Handwerker, Zulieferer etc.

Zugleich sorgen die radikalen Lockdowns wie momentan gerade in der Riesen-Metropole Shanghai für immense Verunsicherung unter den Konsumenten, weil man nicht absehen kann, ob und wie deutlich sich dieses Vorgehen auf den Arbeitsmarkt auswirkt. Das zeigt sich, wenn man sich die ebenfalls gestern Früh vorgelegten Konjunkturdaten Chinas für den März ansieht:

Die Industrieproduktion liegt zwar solide 5,0 Prozent über dem Level des Vorjahresmonats. Aber der Einzelhandelsumsatz liegt um 3,5 Prozent niedriger als im März 2021. Das ist das erste Minus seit dem ersten Halbjahr 2020, damals auch Lockdown-bedingt. Und vor 2020 gab es beim Einzelhandel seit Beginn der Datenreihe vor knapp 30 Jahren nie einen Rückgang!

Der Konsum ist das Rückgrat allen Wachstums. Wenn es da klemmt, wird es am Ende überall klemmen. Das kann Chinas Export alleine nicht kompensieren. Und wenn wir uns abschließend ansehen, wie die fünf am schwersten im HSCEI gewichteten Aktien seit Anfang 2021 gelaufen sind, wird noch klarer, dass China unter der immer noch robust wirkenden Oberfläche ein Problem hat:

Diese fünf Unternehmen machen etwa 40 Prozent des Hang Seng China Enterprises Index aus. Die beiden Banken haben sich, relativ zum Index, noch wacker gehalten. Aber die anderen drei, Alibaba, Tencent und Meituan, sind allesamt Internetunternehmen mit Konsumorientierung. Und alle drei stehen heftig unter Druck.

Fazit: Investments in China sind auch heutzutage noch riskant

Ich meine, man sollte mit China weiterhin eher vorsichtig sein. Wegen der Probleme, die diese „Null Covid“-Politik auslöst. Wegen des Damoklesschwerts namens Immobilienmarkt. Aber auch wegen der strengen und oft unberechenbaren Regulierung der Wirtschaft durch die Regierung. China wurde nicht umsonst immer noch nicht in den MSCI World Index aufgenommen, gilt immer noch nicht als etablierte Industrienation, all seiner Größe zum Trotz. China als Beimischung? Allemal spannend. Aber einen nennenswerten Anteil des eigenen Vermögens würde ich eher nicht im Reich der Mitte investieren, denn dieses so unerschütterlich wirkende Wachstum steht bei genauem Hinsehen eben doch auf relativ wackligen Beinen.

Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Börsenwoche!

Ihr

Ronald Gehrt * Charts vom 14./18.04.2022, Chartquelle marketmaker pp4

Testen Sie unser kostenloses Demokonto Ihr Broker passt nicht mehr? Sie suchen einen Broker, der Ihnen eine Plattform, Tools und den Service bietet, den Sie verdienen? Dann sind Sie bereit für LYNX! Und wir sind bereit für Sie. Testen Sie unser Angebot mit unserem kostenlosen Demokonto!

--- --- --- (---%) Mkt Cap Vol Tageshoch Tagestief --- --- --- --- Displaying the chart Heutigen Chart anzeigen