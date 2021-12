CEO von United Internet will weitere Aktienpakete kaufen – Aktie legt vorbörslich zu

Spannende Nachrichten kamen am Wochenende vom Telekommunikationsanbieter und Beteiligungskonzern United Internet.

Wie der Konzern selbst bekannt gibt, hat der und Vorstandsvorsitzende von United Internet, Herr Ralph Dommermuth:

verschiedene Angebote zu außerbörslichen Paketerwerben von Aktien an der United Internet AG erhalten.

Die Angebote sollen nun in den nächsten Tagen intensiv geprüft und gegebenenfalls nachverhandelt werden.

Entscheidet sich Herr Dommermuth zum Kauf von einem oder mehreren der ihm angebotenen Aktienpaketen, dann will er das voraussichtlich über eine neue und von ihm beherrschte Gesellschaft tun und mit dieser Gesellschaft eventuell auch ein:

freiwilliges Erwerbsangebot zur Aufstockung seiner Beteiligung an der United Internet AG in einem um evtl. Paketerwerbe reduzierten Umfang abgeben oder von der Unterbreitung eines Aufstockungsangebotes an die Aktionäre der United Internet AG gänzlich absehen.