Carl Zeiss Meditec: Vorsicht, die Bären greifen wieder an!

In einem Umfeld, in dem in vielen Branchen mit markantem Druck auf die Gewinne zu rechnen ist, wäre die Medizintechnik fast schon ein Fels in der Brandung. Aber ausgerechnet bei Carl Zeiss Meditec, einem wichtigen Unternehmen der Branche, blasen die jetzt zur Attacke!

Zündende Argumente, weshalb man aktuell ausgerechnet bei den Aktien aus dem Medizintechnik-Sektor aussteigen oder sogar Short gehen müsste, gibt es eigentlich keine. Die Ergebnisse des ersten Kalenderquartals 2022 sind durchweg noch nicht da. Man weiß aber, dass man in der Branche insgesamt zwar von einem weit geringeren Wachstum ausgeht, als das in den zwei Jahren zuvor erreicht wurde. Aber man rechnet wenigstens mit Wachstum.

Und für Carl Zeiss Meditec liegt die des ersten Geschäftsjahresquartals 2021/2022 ja bereits vor, weil das Unternehmen ein vom Kalenderjahr abweichendes, jeweils am 30.9. endendes Geschäftsjahr hat. Und für die Zeit zwischen Oktober und Dezember lag der Umsatzanstieg zum Vorjahr bei 11,2 Prozent, das Plus des Auftragseingangs bei 24,0 Prozent. Nur der Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) hinkte mit +1,4 Prozent hinterher. Der Grund ist klar: Gestiegene Produktionskosten drücken auf die Gewinnmarge. Was aber bei allen Branchen derzeit der Fall ist. Und auch, wenn Carl Zeiss Meditec mit der Prognose, dass der Umsatz 2021/2022 mindestens in Höhe des Marktwachstums zulegen soll, herzlich vage blieb: Auch die dahinter stehende, unsichere Gemengelage teilt man ja mit anderen Unternehmen aus so ziemlich allen Branchen. Aber wenn das kein Auslöser ist, um die am Montag im TecDAX zum Tagesverlierer zu machen, was dann?

Expertenmeinung: Die . Die hat in Phasen, in denen ungewöhnlich viele Marktteilnehmer verunsichert sind und daher eher kurzfristig und zögerlich agieren, meist das Zepter in der Hand. Die kurzfristigen, rein chart- und markttechnisch orientierten teilen die Verunsicherung durch die komplexen Rahmenbedingungen ja nicht, sondern handeln wie immer, indem sie auf über- oder unterbotene charttechnische Ankerpunkte reagieren oder deren Bruch gezielt anstoßen. Im Fall Carl Zeiss Meditec dürfte es eine Kombination aus beidem gewesen sein, die den gestrigen, kräftigen Abverkauf ausgelöst hat.

Sie sehen im , dass die Aktie im Februar und März eine tadellose Bodenbildung etabliert und mit einem Ausbruch nach oben beendet hat. Doch als sich der der der Nackenlinie des großen, in der zweiten Hälfte 2021 etablierten Topps näherte, begann die Sache für die Bullen schief zu laufen. Die Käufe blieben aus, die Aktie fiel zurück. Ende März nahmen die Käufer einen zweiten Anlauf … aber wieder rannte sich die Carl Zeiss-Aktie unterhalb der Widerstandslinie bei 156,10 Euro fest und fiel zurück. Das Resultat war ein kleines Doppeltopp, dessen Nackenlinie am Freitag gerade noch gehalten wurde. Damit war die Klippe fixiert, über die die Short-Seller die Aktie stoßen mussten. Das wurde am Montag versucht … und gelang.

Dass Carl Zeiss Meditec als Teil der Medizintechnik-Branche eigentlich so etwas wie ein Fels in der Brandung einer wankenden Konjunktur sein könnte, mag sein. Aber kurzfristig dominiert eben das technisch orientierte Trading. Und das Signal, das durch die gestrige Vollendung des Doppeltopps gesendet wurde, lautet: grundsätzlich weiter abwärts. Ein Test des bisherigen Jahres-Verlaufstiefs bei 118,10 Euro wäre keine Überraschung, dessen Unterschreiten zumindest nicht ausgeschlossen.

