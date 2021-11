Bystronic übernimmt Antil komplett – Aktie legt zum Handelsstart leicht zu

Der Schweizer Technologiekonzern und Spezialist im Bereich Blechbearbeitung Bystronic AG gibt heute die vollständige Übernahme aller Anteile am italienischen Automationsspezialisten Antil S.p.A. bekannt und stärkt damit seinen Bereich Automation.

Nach dem Einstieg im Jahr 2017 war Bystronic mit rund 70 Prozent schon Mehrheitsaktionär bei Antil, durch die Übernahme des noch ausstehenden Minderheitsanteils von 30 Prozent wird Antil jetzt vollständig in die Bystronic-Gruppe integriert. Seit dem Einstieg von Bystronic bei Antil im Jahr 2018 konnte der Umsatz von Antil auf knapp 40 Mio. CHF verdoppelt und die Anzahl der Mitarbeiter von 110 auf 200 erhöht werden.

Bystronic selbst hatte erst Mitte Oktober starke Zahlen vorgelegt und konnte den Konzernumsatz von Januar bis Ende September 2021 um 16 Prozent auf 656 Mio. CHF steigern, der Auftragseingang legte sogar um 61 Prozent auf 864 Mio. CHF zu.

Den Schritt der vollständigen Übernahme von Antil begründet Bystronic mit einer seit Jahresbeginn:

überdurchschnittlichen Entwicklung der Nachfrage nach Automationslösungen für Laserschneidesysteme.

Bystronic will sich mit der Integration von Antil noch näher am Kunden positionieren und seinen Marktanteil weiter ausbauen, wie auch der CEO von Bystronic, Alex Wasser in einer ersten Stellungnahme zum Deal feststellt:

Automation ist einer der wichtigsten Wachstumstreiber für unsere Kunden und unser Geschäft. Mit der vollständigen Übernahme verstärken wir unser Portfolio in diesem Bereich und können Kundenbedürfnisse somit noch besser bedienen.

Bystronic Aktie vor freundlichem Handelsstart

Die Aktien von Bystronic gingen letzten Freitag mit einem Wochenverlust von 3,8 Prozent bei 1.246 CHF aus dem Handel an der Schweizer Börse.

Aktuell deutet die vorbörsliche Indikation an, dass die Aktien leicht erholt im Bereich 1.250CHF / 1.255 CHF in die neue Handelswoche starten dürften.

