BYD startet nächste milliardenschwere Kapitalerhöhung – Aktie verliert nur leicht

Der chinesische Hightech-Konzern BYD, der neben seinen Aktivitäten im IT-Bereich und den Erneuerbaren Energien außerdem auch als Batteriehersteller und Elektroautobauer tätig ist, meldet die nächste geplante , mit der weiteres über die Börse eingesammelt werden soll.

Die „Nächste“, da BYD bereits Anfang November den Kapitalmarkt angezapft hat und mit der Ausgabe von 50 Millionen neuen H-Aktien an institutionelle Investoren knapp 1,8 Mrd. USD einsammeln konnte. Mit dem Emissionserlös will BYD u.a. Schulden tilgen und Ausgaben für Forschung und Entwicklung finanzieren.

Konkreter wird BYD jetzt bei seiner zweiten Kapitalerhöhung, die Mitte November angekündigt wurde und mit der durch eine Erhöhung des Grundkapitals von 2,05 Mrd. auf 3,75 Mrd. USD rund 1,7 Mrd. USD eingenommen werden sollen. Der Emissionserlös soll nach Konzernangaben genutzt werden:

…to step up its investment in the new energy car business,