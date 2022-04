BMW: Jetzt entscheidet sich, wie es mittelfristig weitergeht

Lassen Sie sich den Artikel vorlesen:

Eigentlich wäre die BMW-Aktie ja ein Schnäppchen. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis ist aktuell selbst für konjunktursensible Auto-Aktien sehr niedrig, die Dividendenrendite atemberaubend hoch. Trotzdem steht die an der Schwelle zu einem neuen Baisseschub. Warum?

Weil den Investoren klar ist, dass sich Automobilhersteller wie BMW derzeit in einer komplexen Sondersituation bewegen, deren Dauer zwar unbestimmt ist, die aber nicht für die Ewigkeit gemacht ist. 2021 profitierte der Unternehmensgewinn davon, dass zwar deutlich weniger Fahrzeuge verkauft wurden als gedacht (es wurden nur die Absatzzahlen des Jahres 2019 wieder erreicht), die starke Nachfrage nach Neufahrzeugen aber kräftige Preiserhöhungen ermöglichte.

Ginge es nach BMW, würden die Gewinne 2022 einfach weiter steigen. Aber ist das realistisch? Die Gewinnmarge auf EBIT-Basis (vor Steuern und Zinsen) erreichte 2021 immens hohe 12,59 Prozent. Für 2022 avisierte BMW selbst Mitte März nur noch eine Spanne zwischen 7,0 und 9,0 Prozent. Selbst wenn der Umsatz weiter steigen würde, wäre damit ein Rückgang des Gewinns auf EBIT-Basis zu erwarten. Und noch zeichnet sich weder ab, dass die Lieferengpässe und der Chipmangel vom Tisch kommen, noch dass die stark gestiegenen Energie- und Materialkosten sinken könnten. Und das drückt weiter auf die Produktion:

Am Donnerstagmorgen meldete BMW für das erste Quartal beim Fahrzeugabsatz einen Rückgang von konzernweit 6,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Angesichts dieser Situation helfen einem ein niedriges Kurs/Gewinn-Verhältnis und eine hohe Dividendenrendite als Anleger nicht viel weiter, denn es ist klar, dass sich das ändern wird. Nur bleibt eben offen, ab wann und in welchem Ausmaß der Gewinn sinken könnte. Nur wenn man das vorhersehen könnte, hätte man eine Antwort auf die Frage, ob die Aktie jetzt, nachdem sie Mitte März bereits knapp ein Drittel unter die 100,42 Euro gefallen war, die am 14. Januar den höchsten seit sechs Jahren markierten, wieder günstig wäre … oder immer noch zu teuer.

Expertenmeinung: Dass man sich in dieser Frage uneins ist, reflektiert das Chartbild. Diejenigen, die ab dem 21. Februar verkauften, als die Aktie schnell an Boden zu verlieren begann, nachdem der Versuch misslang, das Januar-Hoch wieder zu erreichen, sind sich sicher: Hier wird man noch froh sein, zu Kursen zwischen 70 und 100 Euro ausgestiegen zu sein. Wer dann ab dem 7. März zu kaufen begann, ist im Gegenteil überzeugt, dass die BMW-Aktie auf diesem Level billig ist und noch eine Menge Luft nach oben besteht. Aber die Käuferseite hat jetzt erst einmal den Kopf eingezogen, denn:

Nachdem die Aktie fast genau die Hälfte des Abstiegs vom Januar-Hoch bis zum März-Tief wieder aufgeholt hatte, fuhr sich der Kurs in der aus den Monatstiefs vom November und Dezember bestehenden Widerstandszone 81,95 zu 83,36 Euro fest und drehte nach unten ab. Aber noch ist nicht entschieden, ob das zu einem Test des März-Tiefs führt, die Aktie dann womöglich noch tiefer abrutscht. Denn bislang ist BMW nur in die mittelfristig wichtige, bis in das Jahr 2017 zurückreichende Unterstützungszone 75/77 Euro gefallen.

Sollte diese Zone fallen, wäre der Weg nach unten frei, aber noch könnten die Käufer zum Gegenangriff antreten und das Ruder herumreißen. Wieder bullisch wäre die BMW-Aktie zwar erst, wenn der Kurs die Zone 81,95/83,36 Euro dann im zweiten Anlauf bezwingen würde. Aber die Chance dafür wäre schon wieder da, wenn die jetzt umkämpfte Auffangzone einige Tage lang hielte. Die kommende Woche wird hier spannend!

