Bitcoins – Vorsicht! Klares Verkaufssignal

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Ende März war sie endlich da, die Trendwende in der führenden . Die Marke bei 46.000 USD konnte nach oben durchbrochen werden und die Bullen hatten nun erstmals seit Monaten wieder die Chance, den berühmten Turbo zu zünden. Nach einer überaus konstruktiven Konsolidierung oberhalb der wichtigen Ebene hatten sie wenig später erneut eine Steilvorlage, die Kurse deutlich nach oben zu treiben. Die jüngsten Turbulenzen an der haben jedoch auch hier für Verunsicherung gesorgt und zahlreiche Investoren schmissen das Handtuch. Die Folge ist ein klarer Fehlausbruch über das erwähnte Niveau. Mittlerweile sind die Kurse wieder daruntergefallen, was aus technischer Sicht einem klaren Verkaufssignal gleichkommt.

Expertenmeinung: Zwar sehen wir derzeit weder ein tieferes Tief noch ein tieferes Hoch, aber die Vorzeichen für weitere mögliche Kursverluste sind nicht zu übersehen. Wenn Investoren Kaufsignale nicht nutzen, um eine Rallye zu starten, warum sollten sie dann hier plötzlich aktiv werden? Der Verkaufsdruck ist derzeit einfach höher und somit steigt auch die Gefahr, dass nicht nur die 20-Tage-Linie nach unten gebrochen wird. Auch die 50-Tage-Linie dürfte diese Woche noch auf den Prüfstand kommen. Wird auch diese gebrochen, könnten die Kurse die Tiefs von Januar und Februar dieses Jahres wieder testen.

Aussicht: NEUTRAL

