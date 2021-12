Biotest muss Prognose anpassen – Aktie vor schwächerem Handelsstart

Nachbörslich teilt der Pharma- und Biotherapeutika-Spezialisten Biotest gestern mit, dass vom der Gesellschaft in seiner gestrigen Sitzung beschlossen wurde, dass Biotest seinen Faktor VIII zukünftig nur noch absatzkorreliert produzieren wird.

Als Grund für die Entscheidung führt Biotest an, dass:

der Bedarf an Arzneimitteltherapien mit Gerinnungsfaktoren, z.B. in der Hämophilie oder in der Intensivmedizin mit dem enormen Wachstum des Immunglobulin Sektors nicht mithalten kann.

Deshalb wird, so Biotest in der Stellungnahme weiter:

ein Teil des anfallenden Kryopräzipitates weltweit durch die Hersteller nicht zur Produktion von Arzneimitteln herangezogen.

Wertberichtigungen führen zur Prognosesenkung

Biotest muss deshalb im laufenden Geschäftsjahr Wertberichtigungen auf das vorhandene Rohmaterial in Höhe von 38 bis 45 Mio. Euro vornehmen. Auch wenn die genauen finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahme derzeit noch ermittelt werden, rechnet das Biotest-Management für 2021 nun mit einem operativen Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) von -43 bis -55 Mio. Euro, bislang lag die Prognose in einer Bandbreite von -5 bis -10 Mio. Euro.

Biotest-Aktie vor schwächerem Handelsstart

Ziemlich gut hat sich in den letzten Monaten die Biotest entwickelt: Biotest Stammaktien verteuerten sich in den letzten 12 Monaten um knapp 70 Prozent auf 43,10 Euro, die weitaus häufiger gehandelten Vorzugsaktien um gut 50 Prozent auf 39 Euro. Noch beeindruckender ist die in den letzten fünf Jahren, in denen Biotest Vorzugsaktien sogar um gut 200 Prozent zulegen konnten.

Den gestrigen Handelstag beendeten Biotest VZ mit einem kleinen Plus von 0,3 Prozent bei 39 Euro. Die Nachricht über die deutliche Korrektur der EBIT-Prognose dürfte zum heutigen Handelsstart allerdings ihre Spuren hinterlassen. Blickt man auf die vorbörsliche Indikation rund eine Stunde vor Handelsstart, dann zeichnet sich ein Handelsstart von Biotest VZ bei Kursen um die 37,50 Euro ab und damit rund vier Prozent unter dem gestrigen Schlusskurs der Aktie.

Sie möchten vor Börsenstart über spannende Aktien informiert werden? Wir beobachten für Sie regelmäßig die interessantesten Aktien am Markt. Die Besten stellen wir Ihnen jeden Morgen kostenfrei im LYNX Börsenblick vor. Aktuell ermöglichen wir so über 35.000 Lesern täglich einen schnellen Überblick über die spannendsten Aktien. Machen Sie sich selbst ein Bild und abonnieren Sie unseren täglichen Newsletter Börsenblick oder einen anderen auf unserer Seite Börsennews.

--- --- --- (---%) Mkt Cap Vol Tageshoch Tagestief --- --- --- --- Displaying the chart Heutigen Chart anzeigen