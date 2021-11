Biotest erhält Marktzulassung für Intratect® in Frankreich – Aktie vor behauptetem Handelsstart

Erfreuliche Nachrichten kommen heute kurz vor Handelsstart vom Pharma- und Biotherapeutika-Spezialisten Biotest. Wie das Unternehmen mitteilt, konnte in Frankreich bereits nach sehr kurzer Zeit die Marktzulassung für das humane intravenöse Immunglobuli-Präparat Intratect® erfolgreich abgeschlossen werden.

Intratect®, das von Biotest in den Konzentrationen 50 g/l und 100 g/l hergestellt wird, ist ein bedeutender Bestandteil im Produkt-Portfolio des Unternehmens, für das es weltweit bereits über 50 Zulassungen gibt. In Frankreich wurde das Produkt aufgrund des Mangels an intravenösen Immunglobuli-Präparaten seit Anfang des Jahres bereits mit einer Ausnahmegenehmigung durch die französische Arzneimittelbehörde vertrieben.

Den Bedarf an Immunglobuli-Präparaten allein in Frankreich schätzt Biotest auf rund 10 Tonnen pro Jahr, ein immenser Absatzmarkt für das Unternehmen. Bei Intratect® handelt es sich um ein polyvalentes Immunglobuli-Präparat, das aus humanem Blutplasma gewonnen und zur Substitutionstherapie bei primären und sekundärem Antikörpermangelsyndrom sowie zur Immunmodulation bei Autoimmunerkrankungen wie ITP, GBS, CIDP, MMN oder dem Kawasaki-Syndrom angewendet wird.

Aktie vor behauptetem Handelsstart

Bislang recht zufrieden können die Aktionäre der Biotest AG sein: Die im gelisteten Stammaktien verteuerten sich innerhalb der letzten 12 Monate um 67 Prozent auf 43,40 Euro pro , die weitaus häufiger gehandelten Vorzugsaktien um 49 Prozent auf 39,30 Euro.

Die Meldung über die Marktzulassung von Intratect® in Frankreich dürfte heute keinen großen Einfluss auf den Handelsstart der Aktien haben, da das Produkt dort bereits seit mehreren Monaten mit Ausnahmegenehmigung verkauft wird.

Entsprecht wenig verändert präsentieren sich die Aktien vorbörslich: Die Biotest wird bei ca. 39 Euro gehandelt, die bei 43,00 Euro; beide Aktien starten damit behauptet in den neuen Handelstag.

