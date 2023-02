BioNTech, TeamViewer, Gerresheimer, Sigma Lithium und Tesla – Was an den Börsen passiert ist

Lassen Sie sich den Artikel vorlesen:

Impulse von den US-Börsen sind heute nicht zu erwarten, denn die bleiben wegen des Presidents‘ Day feiertagsbedingt geschlossen. Da auch hierzulande heute keine wichtigen Wirtschafts- und Konjunkturdaten auf dem Programm stehen und außerdem viele den Rosenmontag freigenommen haben, präsentiert sich der DAX sehr schwankungsarm.

Eröffnet hat der DAX mit einem kleinen Plus von 0,3 Prozent, das er aber nicht halten kann und mit aktuell 15.484 Punkten auf das Schlussniveau vom letzten Freitag zurückfällt.

Weitaus spannender dürften dagegen die nächsten Tage werden, denn morgen stehen die Vorabschätzungen der Einkaufsmanagerindizes in Deutschland und der Eurozone sowie der ZEW-Konjunkturindex auf dem Programm. Am Mittwoch werden dann noch der und am Freitag das GfK-Konsumklima veröffentlicht.

Von Unternehmensseite sorgen heute u. a. die folgenden Nachrichten für Bewegung bei Einzelwerten:

BioNTech zuversichtlich bei Krebsimmuntherapien

Gibt es bald die Impfung gegen Krebs? Das Biotech-Unternehmen BioNTech jedenfalls arbeitet mit Hochdruck daran und will in einer groß angelegten Studie mit bis zu 10.000 Patienten die Wirksamkeit von mRNA-Impfstoffen testen.

BioNTech-Chef Ugur Sahin hat sich in einem Interview mit der Wochenzeitschrift „Der Spiegel“ zuversichtlich geäußert, dass das sogar noch vor dem Jahr 2030 möglich sein könnte.

BioNTech-Aktien, die letzten Freitag an der US-Technologiebörse mit einem Minus von zwei Prozent bei 138,62 US-Dollar aus dem Handel gingen, können heute im Xetra-Handel 2,8 Prozent auf 133,75 Euro zulegen.

TeamViewer: Kursgewinne nach Kaufofferten für Manchester United

Mehrere Investoren haben Presseberichten zufolge Kaufofferten für den englischen Premier-League-Club Manchester United auf den Tisch gelegt, nachdem der US-amerikanische Besitzer zu einem Verkauf seiner Anteile durchaus bereit sein soll.

TeamViewer-Aktionäre spekulieren jetzt darauf, dass das Unternehmen in einem solchen Falle vielleicht noch schneller aus seinem teuren Trikotsponsorvertrag rauskommt. Die dann frei werdenden Millionen könnten in andere Marketingmaßnahmen oder das operative Wachstum investiert werden, so das Kalkül der Anleger.

Aktien von TeamViewer legen aktuell 1,4 Prozent auf 15,60 Euro zu.

Gerresheimer: Aktie profitiert von Kaufempfehlung

Nach Ansicht von Alexander Galitsa von Hauck Aufhäuser bieten die Aktien des Verpackungsspezialisten Gerresheimer aufgrund der „Kombination aus einer moderaten Bewertung und einer mehrjährigen Neupositionierung und Optimierung eine attraktive Kaufgelegenheit“. Deshalb hat er Gerresheimer mit „Buy“ in seine Bewertung aufgenommen und sieht das Kursziel aktuell bei 98,50 Euro.

Die im MDAX notierten Papiere können heute um 2,6 Prozent auf 77,35 Euro zulegen und kosten damit so viel, wie zuletzt Anfang 2022.

Sigma Lithium: Übernahmespekulationen durch Tesla beflügeln Aktie

Aktien der Sigma Lithium Corporation, einem Förderer von Rohstoffen für die Batterieherstellung, sprangen letzten Freitag an der US-Börse nachbörslich um rund 25 Prozent auf 36,65 US-Dollar, nachdem sie im regulären Handelsverlauf noch rund drei Prozent auf 29,48 US-Dollar verloren haben.

Grund für den Kurssprung sind Gerüchte über einen möglichen Einstieg bzw. eine Komplettübernahme durch den Elektroauto-Hersteller Tesla. Laut „gut informierten Kreisen“ soll sich Tesla-Chef Elon Musk dazu mit Beratern über eine mögliche Offerte gesprochen haben. Diese „Kreise“ berichten auch, dass mit dem Finanzinvestor A10 ein bereit sei, Anteile am Lithium-Produzenten abzugeben.

Keine der beteiligten Seiten hat sich allerdings bislang zu den Spekulationen geäußert.

Tesla-Aktien schlossen letzten Freitag an der Nasdaq mit einem Plus von 3,1 Prozent bei 208,31 US-Dollar.

