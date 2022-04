Beyond Meat: Geht es noch billiger?

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Lange Zeit wurde der US-amerikanische Nahrungsmittelhersteller als neuer Star am Börsenhimmel gefeiert. Kurz nach dem Börsendebüt im Jahr 2019 konnte sich der der Beyond Meat-Aktie sogar mehr als vervierfachen.

Nachdem die Tiefs im Bereich bei 50 USD beim Corona-Crash im Jahr 2020 erneut getestet wurden, wiederholte sich das Szenario ein weiteres Mal. Mittlerweile ist die jedoch deutlich unter das bisherige gefallen und wir sehen einen beispiellosen Abwärtstrend. Seit Mitte des vorigen Jahres hat die Aktie rund 75 Prozent an Wert verloren und weiterhin ist kein Ende der Talfahrt in Sicht.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Beyond Meat Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Doch was ist hier genau passiert? Stagnierende Umsätze seit einigen Quartalen und nach wie vor hohe Verluste machen dem Unternehmen zu schaffen. Nachdem nun die Zinsen in den USA deutlich nach oben gehen, ist dies natürlich gerade für wachstumsorientierte Konzerne wie Beyond Meat, welche weiterhin benötigen, alles andere als positiv.

Die Umsatzprognosen für das Jahr 2022 wurden zudem leicht nach unten revidiert und alles in allem haben einige Anleger das Vertrauen in die Aktie verloren. Eigentlich schade. Zahlreiche Nahrungsmittelhersteller stehen derzeit gut da und werden an den Börsen von den Bullen gekauft. Diese Aktie überzeugt derzeit jedoch überhaupt nicht und bleibt vorerst weiter im Keller. Trotz günstiger Kurse aus meiner Sicht derzeit nach wie vor ein No-Go.

Aussicht: BÄRISCH

