Bayer: Das sollten die Bullen besser sofort parieren, sonst …

Lassen Sie sich den Artikel vorlesen:

Der DAX legte am Mittwoch kräftig zu. Es gab nur zwei Verlierer im DAX: HelloFresh, mit -0,1 Prozent fast unverändert, und Bayer. Ausgerechnet Bayer, den Outperformer des DAX und die , die sonst immer stieg? Das ist ein Warnsignal, dass keine ewig dauert.

Es gab keine Bilanzzahlen und auch sonst keine besonderen Meldungen zum Bayer-Konzern, die von der Nachrichtenseite her eine Begründung geliefert hätten, wieso ausgerechnet die Aktie, die im bisherigen Jahresverlauf mit Abstand die stärkste im DAX zeigte, gestern aus dem Reigen allgemeiner Kurssteigerungen ausscherte. Und genau das ist etwas, das aufmerken lässt.

Denn das deutet an, dass erste, größere Akteure hier Kasse machen. Und das passierte, nicht zum ersten Mal übrigens, unter relativ hohen Umsätzen. Schon am 6. April kam es zu größerem Abgabedruck. Der sorgte zwar nicht dafür, dass Bayer im Minus schloss, es entstand aber ein sogenannter „Gravestone Doji“. Das ist ein Doji mit langer oberer Kerze, der bereits ein Warnsignal dahingehend ist, dass die Käufer stärkeren Gegenwind durch Gewinnmitnahmen und womöglich auch durch das bärische Lager sehen. Und nach dem gestrigen Minus muss das nicht, könnte aber jederzeit, in eine kräftige Korrektur münden.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Bayer Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Denn eigentlich hätte sich die Bayer-Aktie nicht derart stark vom Gesamtmarkt nach oben lösen dürfen, das gibt die Umsatz- und Gewinnperspektive des Konzerns in dieser Dimension nicht her. Aber je größer die Verunsicherung der Marktteilnehmer durch ein kritisches und für viele so noch nie erlebtes Umfeld ist, desto mehr neigen gerade die weniger erfahrenen Anleger dazu, einfach das zu kaufen, was andere auch gerade kaufen. Dieser „Herdentrieb“ kann eine Aktie sehr weit nach oben tragen. Aber keine Hausse währt ewig.

Und das ist den erfahrenen, meist großen Investoren völlig bewusst. Sie nutzen ihre Erfahrung, indem sie eine solche Kaufwelle laufen lassen, dann aber umgehend konsequent aussteigen und in andere, zurückgebliebene Aktien umschichten, wenn es wirkt, als würde den Käufern die Luft ausgehen. Und sollte eine solche Aktie wie jetzt Bayer dann sogar ein kurzfristig bärisches Signal generieren und mit Blick auf die nüchtern betrachtet zu hohen Kurse eine Short-Chance bieten, wird die auch gerne ergriffen.

Daher sollte man jetzt genau auf die Zone 63,17 zu 63,90 Euro achten. Sie ist die einzige Supportzone oberhalb der mittelfristig relevanten Auffangzone im Bereich 57,00/57,73 Euro. Es handelt sich dabei um ein Gap Up, eine Aufwärts-Kurslücke, die Anfang des Monats entstanden war und aktuell durch die 20-Tage-Linie verstärkt wird. Sollte diese Zone, die am Mittwoch noch verteidigt wurde, heute oder in den kommenden Tagen fallen, die Käufer also nicht imstande sein, die gestrige Scharte auszuwetzen, kann es umgehend zu einer Korrektur in den Bereich 57,00/57,73 Euro kommen.

Sie möchten Aktien aus unserem Börsenblick einfach, schnell und professionell handeln? Erledigen Sie Ihre Aktiengeschäfte besser mit einem Depot über LYNX. Als renommierter Aktien-Broker ermöglichen wir Ihnen einen günstigen Aktienhandel direkt an den Heimatbörsen. Informieren Sie sich hier über den Aktien-Broker LYNX.

--- --- --- (---%) Mkt Cap Vol Tageshoch Tagestief --- --- --- --- Displaying the chart Heutigen Chart anzeigen